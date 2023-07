Jóvenes en Medellín prefieren ser influenciadores en lugar de ser profesionales

De acuerdo con los académicos, opciones como convertirse en influenciadores han contribuido al incremento de la deserción educativa. Freepik.

Un estudio realizado en la ciudad de Medellín reveló una tendencia entre los jóvenes: cada vez más prefieren convertirse en influenciadores en las redes sociales en lugar de seguir una educación universitaria tradicional.

En los últimos años, se observó una notable tasa de abandono de estudiantes universitarios en Medellín y en varios sectores de Antioquia, lo cual se atribuye, en gran medida, al creciente deseo de muchos jóvenes de incursionar en el mundo digital como youtubers o influenciadores.

Además, factores como la falta de información sobre las oportunidades que ofrecen las universidades, los altos costos de las carreras, su larga duración y las preocupaciones sobre la escasa remuneración al egresar también han influido en esta decisión.

El informe presentado por Medellín Cómo Vamos revela que únicamente la mitad de los estudiantes que se gradúan del bachillerato acceden a la educación superior.

De cada 100 estudiantes que inician su educación en la etapa de transición, solo 19 logran llegar al grado once, y de esos 19, únicamente 9 acceden directamente a la educación superior, en otras palabras, 91 estudiantes abandonan el camino educativo en algún momento de su trayectoria escolar.

En el departamento de Antioquia, el 38% de los estudiantes que completan la educación secundaria ingresan a la universidad, mientras que en Medellín esta cifra es ligeramente mayor, alcanzando el 45%.

Se señaló que muchos estudiantes no acceden a becas o beneficios disponibles debido a la falta de información al respecto.

Imagen referencial. Estudio en Medellín revela la creciente preferencia de jóvenes por ser influencers en redes sociales en lugar de estudiar en la universidad. Canva.

Por medio de un reportaje, Noticias Caracol informó que era innegable el interés de los jóvenes en el ámbito digital, especialmente en la posibilidad de convertirse en influenciadores.

Giovanny Orozco, rector de la Universidad Santo Tomás, expresó su preocupación por el hecho de que muchos jóvenes llegan a la universidad con una preparación académica deficiente, lo que contribuye a su deserción.

“Tenemos unos jóvenes que nos están llegando en muy malas condiciones, muy mal preparados a la universidad y cuando llegan al mundo universitario, sencillamente no aguantan y desertan”, enfatizó el académico para el medio en mención.

El rector, como muchas otras personas, se mostró preocupado por la ocupación que quieren ejercer los jóvenes y explicó que, “realmente no están viendo la necesidad del país, no están viendo que el país de todos modos necesita veterinarios, agrónomos, ingenieros, economistas, médicos. ¿Qué va a pasar el día que nos enfermemos y lleguemos al hospital y no haya médicos, pero sí miles de youtubers?, obviamente eso no nos va a servir”, anotó.

Además, el académico enfatizó que era fundamental que se promueva una mayor información y orientación vocacional para que los jóvenes puedan tomar decisiones educativas más informadas y acordes a sus intereses y habilidades.

Finalmente, señaló que la tasa de deserción para jóvenes de estrato 1 es cercana al 40%, mientras que para aquellos del estrato 6, la deserción era de apenas el 0,05%.

Otro estudio sobre la nueva tendencia de profesión soñada

Durante un estudio que abarcó desde octubre de 2021 hasta 2022, la empresa Remitly llevó a cabo un análisis de los patrones de búsqueda en Google para descubrir los intereses globales de las personas en relación con el llamado “trabajo soñado”.

Si bien los resultados reflejan una variedad de opciones, se destacan ciertas tendencias enfocadas a trabajos considerados más tradicionales, como ser profesor, abogado, piloto o incursionar en el mundo del espectáculo.

Imagen referencial. Estudio global revela el interés en ser youtubers e influenciadores en países de América Latina, incluyendo Colombia.Canva.

Sin embargo, también se observa un creciente interés en empleos relacionados con las redes sociales. En el caso específico de Colombia, el término más buscado se vincula a la profesión de influenciador.

En América Latina, al menos cinco países tienen la mayoría de sus búsquedas en internet enfocadas en cómo convertirse en youtuber. Además, hay otras ocho naciones adicionales donde aspirar a ser influenciador se ha convertido en una búsqueda frecuente, en el que se incluye a Colombia.