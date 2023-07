Hombre que lanzó ataque homofóbico a una pareja en centro comercial de Cali tiene cinco días para pedir perdón

En el video que hizo pública la pareja se ve cómo, en efecto, el hombre se ve molesto ante las expresiones de cariño de la pareja. “Hay familias y niños”, dijo el agresor Foto de Getty Images

A favor de dos jóvenes que denunciaron haber sido víctimas de agresión homofóbica por parte de un ciudadano en Cali falló el Juzgado 21 Civil Municipal de esa ciudad. La autoridad aseguró que los derechos de los dos ciudadanos se vieron vulnerados, el 2 de julio, por parte del hombre, al ser increpados en inmediaciones de un centro comercial del norte de Cali.

Teniendo en cuenta lo ocurrido, el organismo le dio un plazo al señalado victimario para pedir perdón por su comportamiento. “Este tipo de fallos lo que hacen es dar un mensaje claro a la comunidad, que es la necesidad de respetar al otro, respetar la diversidad, la diferencia. La orientación sexual y ningún tipo de situación que nos haga diferentes a otros o a lo que estamos convencionalmente acostumbrados debe ser motivo de discriminación”, dijo sobre la determinación del Juzgado la secretaria de Bienestar Social de Cali, María Fernanda Penilla.

“Estamos sentando un precedente y dejando un mensaje claro a la ciudad. Y a la población en diversidad sexual recordarle que tenemos una oficina de atención que presta asesoría jurídica y psicosocial de manera gratuita”, comentó, por su parte, el líder del programa CaliDiversidad, Julián Cardona.

Según detallaron expertos, aunque se estableció un plazo de tres días para la impugnación de la orden de pedir perdón dirigida al ciudadano, “no exime al agresor de la obligación de su cumplimiento”.

Video tomado de las redes sociales de las victimas

¿Qué ocurrió aquel 2 de julio?

“Hoy 2 de Julio cuando son las 7:30p.m., mi pareja y yo nos encontrábamos en el centro comercial Chipichape, departiendo en un establecimiento de comidas, específicamente en ObeliscO Deli, cuando el señor del video, de manera despectiva, empieza a hacer comentarios ofensivos de las personas homosexuales y de cómo debía matarlas estando nosotros al lado de él. El señor, lleno de odio, empieza a toser y se para lanzando frases ofensivas. Antes de acercarse a agredirnos verbalmente y físicamente y a amenazarnos con que nos sacaría del lugar como se puede evidenciar en el video”, se lee en el texto compartido por las víctimas en su denuncia.

“Por ninguna parte recibimos ayuda de los guardias del centro comercial, ni se acercaron a preguntar qué pasó o si estábamos bien. El centro comercial no se pronunció ante la situación y solo recibimos el apoyo de los encargados del local. Por personas cómo estás es qué muchos no pueden ser libres y salen con temor a las calles. Pedimos a las autoridades le hagan seguimiento a este agresor que aún se encuentra suelto en la ciudad (...) hoy podemos ser nosotros, mañana no se sabe a quién más pueda agredir este sociópata ignorante e intolerante”, concluye el comunicado emitido por la pareja.

En el video que hizo pública la pareja se ve cómo, en efecto, el hombre se ve molesto ante las expresiones de cariño de la pareja. “Hay familias y niños”, dijo el agresor. La pareja contestó: “Díganos, ¿qué estamos haciendo mal?”. “Si yo veo un acto, te lo juro, que los saco de aquí. Tienes que respetar”, añade el ciudadano acusado de homofóbico.

Wilmer Gutiérrez, una de las víctimas del hecho, aseguró que estaba contento con el fallo. “Recibimos con satisfacción la respuesta a la tutela porque se evidencia que se está haciendo seguimiento a los procesos”, resaltó.

El 10 de julio, días después del ataque, varias personas se reunieron en el lugar en el que ocurrieron los hechos para protestas. Allí, todos juntos, armaron una besatón. Así mismo, por aquellos días, se informó que al victimario se le abriría un proceso judicial. “En vista de la gravedad del hecho, se tomarán acciones legales en contra del agresor”, aseguró la Administración Distrital.

Lo que se espera ahora es que el ciudadano acusado de agredir a los dos jóvenes, según el fallo, se manifieste públicamente acerca de sus actos.