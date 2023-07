Esperanza Gómez asegura que médicos le negaron hacerse la cirugía para no tener hijos cuando tenía 19 años

En una entrevista que otorgó a la revista Semana en noviembre del 2022 aseguró que el abuso sexual que sufrió cuando tenía 15 años también la hizo llegar a aquella decisión Foto de @yoesperanzagomez/Instagram

Esperanza Gómez se ha convertido en una de las figuras del entretenimiento en Colombia. La exactriz porno, en una entrevista publicada recientemente por el programa de chismes del Canal Caracol de los fines de semana, La red, confesó que ser madre nunca fue algo que estuviera en sus planes y que, de hecho, pensó en operarse antes de cumplir sus 20 años. El procedimiento le fue negado.

Te puede interesar: El fin de semana con más espectadores en la historia de las salas de cine en Colombia no fue el de Barbie y Oppenheimer

Según reveló, tenía 19 años cuando tomó la decisión de operarse para evitar tener hijos; sin embargo, ningún médico quiso hacerlo. “Hay una razón poderosa, desde niña, por la cual yo no quise tener hijos. Intenté operarme a los 19 años de edad para no tener hijos. Nadie, ningún médico me quiso operar y yo empecé a cuidarme por diferentes métodos”, reveló.

Según dijo a La red, le temía a la maternidad, entre otras cosas, al pensar que podía ser madre soltera. “Que me dejaran con una cantidad de muchachitos”, reiteró.

Te puede interesar: Función de una película tuvo que ser detenida por peculiar razón en Riohacha, asistentes solo pudieron ver 30 minutos.

Esta no es la primera vez que la también empresaria se refiere a su decisión de no querer tener hijos. En una entrevista que otorgó a la revista Semana en noviembre del 2022 aseguró que el abuso sexual que sufrió cuando tenía 15 años también la hizo llegar a aquella decisión.

“A esa edad digo: ‘Yo no quiero volver a tener una experiencia en la cual, si yo ya decidí que no quiero ser mamá, no quiero ir a quedar embarazada y tener que pasar por una situación de aborto, porque yo no quiero ser mamá’”, contó.

Te puede interesar: Alejandro Villena, sexólogo: “No hay pornografía sin consecuencias”

“Le digo al ginecólogo: ‘Doctor, lo que pasa es que yo me quiero operar porque no quiero tener más hijos. Yo ya sabía que, si uno no tenía hijos, los médicos no lo operaban, entonces de muy mentirosa le digo al doctor, ‘es que yo ya tengo dos hijos y no quiero tener más’. En mi estupidez e ignorancia, yo no sabía que un médico, al hacerle el examen ginecológico, estaba en capacidad de detectar visualmente si había sido madre o no”, detalló.

Reveló que se encuentra en proceso de divorcio de una de sus dos parejas. Aunque con su pareja colombiana lleva 17 años de relación, decidió iniciar otro lazo romántico con un ciudadano extranjero hace seis @yoesperanzagomez/Instagram

“Pues efectivamente, voy a la camilla del doctor, me hace el examen y me dice: ‘Disculpe, señorita, ¿usted a qué está jugando conmigo? Y yo le digo: ‘Disculpe, doctor, ¿usted de qué me habla? Entonces el doctor dice: ‘Usted es una mentirosa, me está tratando de manipular, usted no ha sido madre (...) Me sentí la persona más estúpida del mundo (...) Entonces yo sigo cuidándome por diferentes métodos. Cogí el vicio, que no se lo deseo a ninguna mujer, de comprar la famosa pastillita del día después”, dijo en la charla que sostuvo con la periodista Vicky Dávila para el medio de comunicación reseñado.

En la entrevista publicada por La red en la emisión del programa del 29 de julio, Esperanza habló de su carrera en el cine porno. Aseguró que estuvo trabajando dentro de esa industria por solo tres años. “Dos semanas en un año fue lo que yo grabé. Trabaje 3 años seguidos y me retiré, 2009, 2010 y 2011″, dijo al hablar de su carrera dentro de la industria del cine para adultos.

Recordó que su mamá, al enterarse de su trabajo, se avergonzó de ella y que, incluso, durante un tiempo le daba pena decir que era la mamá de Esperanza Gómez.

De la misma manera, en la entrevista con el programa de chismes del Canal Caracol reveló que se encuentra en proceso de divorcio de una de sus dos parejas. Aunque con su pareja colombiana lleva 17 años de relación, decidió iniciar otro lazo romántico con un ciudadano extranjero. Los celos, dice, han sido determinantes para darle conclusión a aquel romance que alcanzó a durar seis años.