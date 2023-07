Cuatro asaltos en menos de una semana: colegio público de Girón acumula perdidas por 20 millones de pesos tras ser blanco de la delincuencia

Lejos de tener los elementos necesarios para estar conectados, los estudiantes se han visto afectados por la delincuencia / Tomado de la página oficial del Juan Cristóbal Martínez

A 20 millones ascienden las perdidas por hurto en el colegio Juan Cristóbal Martínez, de Girón, Santander, luego de que en la última semana de julio se registraran al menos cuatro asaltos a las instalaciones del plantel.

De acuerdo con el rector del colegio, Eric José Vera, al Juan Cristóbal no solo le hacen falta los objetos de alto valor que han ido perdiéndose con la irrupción de bandas criminales, sino también elementos clave para el correcto funcionamiento de una institución educativa, como vigilancia privada, materiales para mantener en pie la infraestructura y mejorarla con el tiempo y equipo informático que, según un fallo de acción de tutela, debía ser entregado al colegio hace meses para el desarrollo de las clases.

Pero nada más alejado de la realidad. Con los robos del 22, 23, 24 y 26 de julio se perdieron varios cables, aires acondicionados y conexiones a Internet que, a pesar de quedarse cortos, mantenían conectados a sus estudiantes.

Una situación lamentable que, sin embargo, habría llamado la atención de las autoridades, al punto en el que lograron concretar una mesa de diálogo, en la que, según el secretario de Seguridad del Municipio, German Aponte:

“Llegamos a feliz término ya que la Alcaldía se comprometió a la compra de materiales y nosotros como institución al pago de mano de obra y, la Alcaldía se comprometió a enviar vigilancia privada para la institución”.

Tras la reunión de la que también participaron la Secretaría de Seguridad, algunos padres de familia y las directivas del Juan Cristóbal Martínez se acordó hacer una cohesión de fuerzas entre Policía, Alcaldía y comunidad, a través de un plan de acción contra la delincuencia.

“Por eso la Policía Nacional va a hacer presencia en horas críticas dos veces, con patrullajes y también en horas nocturnas y en el ingreso y salida de estudiantes para preservar la seguridad en ese sector y vamos a hacer un estudio con vigilancia privada para ver cómo podemos mejorar la seguridad de las instalaciones del colegio”, manifestó el secretario de Seguridad de Girón, el Mayor juan Carlos Pinto, según referencia Blu Radio.

Ladrones que dejaron sin comida a 200 estudiantes en Santander escribieron una nota disculpándose

Un grupo de ladrones en Puerto Wilches, Santander, logró ingresar al colegio Gabriela Mistral y llevarse la comida de una semana que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) había destinado para 200 estudiantes. Sin embargo, un extraño acto de arrepentimiento generó confusión entre las directivas de la institución, que se encontraron con una disculpa que dejó escrita uno de los delincuentes.

En ella se lee: “Mi hija no tiene medicamentos, por eso lo hago. Está internada”. Y aunque, aparentemente, la comida no era para ellos, por evidencias que encontraron en la cocina del plantel, se cree que los miembros de la banda tuvieron tiempo de fritar algo de carne y plátano para comer, antes de darse a la huida.

De acuerdo con el rector, Lazaro Barriga, el robo fue “en una de las escuelas urbanas que se llama Gabriela Mistral. Y es que la situación en Puerto Wilches de seguridad y de orden público está muy deteriorada y pues la inseguridad campea y pues la escuela, junto con otras dos, está en una zona sobre el río y sobre la ciénaga que tiene un descampado por detrás. No sabemos cómo entraron, pero debieron subir el muro por ese lado por donde no los ven y, violentaron la puerta de la cafetería escolar y se robaron la comida de los muchachos de toda la semana”.

Esta sería la quinta vez que ladrones ingresan a la institución y hacen de las suyas, en parte –según dijo en una entrevista concedida para Blu Radio– debido a la negativa de la Secretaría departamental de educación de contratar un servicio de vigilancia.

“Yo hace quince días había reparado la puerta y la había reforzado un poco, pero ahora con lo que pasó me tocará poner una reja especial a ver si esa no la acaban también. Y así como se robaron la comida del PAE, también se robaron un computador viejo que ya habíamos dado de baja. Mire la Gobernación tiene la obligación de prestar la seguridad con celadores nocturnos, pero no lo han hecho”, denunció el rector.