Alejandra Borrero confesó la razón por la que no formó parte de la serie de Juanpis González

Alejandra Borrero le recordó a Juanpis González por qué no interpretó a su madre en la serie de Netflix. alejaboficial/Instagram.

El 19 de enero de 2022 se estrenó en la plataforma de streaming Netflix, el primer episodio de la serie inspirada en Juanpis González, personaje interpretado por Alejandro Riaño. La producción contaba a través de la sátira, la vida de un personaje de clase alta arribista, elitista, soberbio e irrespetuoso con las clases menos favorecidas.

La historia que se contó en 10 capítulos y que dejó a los seguidores de Riaño – González a la espera de una segunda temporada, contó con grandes personalidades de la actuación como Carolina Gaitán, Julián Caicedo, Santiago Moure y Jairo Camargo. Además, por poco cuenta entre sus filas a Alejandra Borrero, para darle vida a la madre de Juanpis.

Sin embargo, en una reciente conversación que sostuvo la actriz como invitada al programa The Juanpis live show, dirigido por el comediante, reveló los motivos por los decidió no interpretar a María Cristina Pombo. La conversación llevó a que contaran diferentes anécdotas de la actriz y una de esas fue cuando le ofrecieron formar parte del elenco de la serie.

Alejandra Borrero cuenta con una larga trayectoria actoral, en las que ha sido protagonista, villana y ahora dirige el teatro Casa E Borrero. Colprensa.

Este diálogo se produjo cuando Borrero interrogó a González si sabía que ella iba a dar vida a su madre, María Cristina Pombo, que sorprendido y tratando de confundir a la actriz, continuó el hilo de la conversación afirmado que fue Marcela Agudelo quien se quedó con el papel, ya que guarda “un parecido con mi mamá real”.

Ante la respuesta, Borrero estalló en risas y le dijo: “Atrevido, mentiroso … No fui, ni hice el casting”, por lo que el comediante no tiene nada más que hacer que también sonreír con algo de timidez. Sonrojado, el comediante le preguntó a la actriz por qué no quiso hacer el proceso para quedarse con el papel.

“¿Le digo la verdad?”, le respondió Alejandra Borrero, a lo que Juanpis le dice “por favor y trátame con cariño como lo he hecho yo”. Allí, la mujer de 61 años le respondió que todo se debió a la baja remuneración económica que le hicieron por el personaje que interpretaría.

Alejandra Borrero habló de por qué no formó parte de la serie de Juanpis González en Netflix. Tomada de Instagram @alejaboficial

Finalmente, Juanpis González aseguró que el cobro de Borrero era muy elevado para el presupuesto que tenía, por lo que estaba fuera de su alcance y bromeó que se aprovechó de la situación de Casa E Borrero.

“Muy agalluda porque se dio garra cobrando… Y estaba quebrado ese teatro y yo dije, aprovechemos que está en quiebra. Además, yo no fui el que ofreció esa plata, pero hay un tema detrás en el que se les ofrecía a unos, pero otros piden muchísimo. Estás fuera del alcance, no quieres volver a hacer novelas”, finalizó su explicación.

Vea a continuación la respuesta de Alejandra Borrero desde el minuto 25:

Un poco de historia de Alejandra Borrero

Su carrera comenzó en el colegio, bajo la batuta de Sandro Romero, su primer maestro de teatro. En esas clases entendió todo: actuar era lo que quería hacer toda la vida. No venía de una familia cercana a la actuación, por lo que en casa les pareció, al principio, algo rarísimo, pero Alejandra se sumergió en las tablas y encontró en el teatro, la televisión y el cine su expresión, su voz, su vida.

Su primera obra de teatro en la Institución Sagrado Corazón en Cali, le valió su primer premio como actriz. Después de terminar sus estudios universitarios, inició su carrera en la película Debajo de Las Estrellas (1986), bajo la dirección de Juan José Vejarano. Después vendría Guajira, Café con Aroma de Mujer, entre otras producciones.

Su periplo por la televisión y el cine no se detuvo allí, en los años noventa y los 2000 su rostro se hizo uno de los más conocidos y queridos por los colombianos, protagonizando o antagonizando, en numerosas telenovelas.