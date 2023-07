Sebastián Yatra lanzó dulces desde un globo y generó reacciones encontradas

El cantante subió un video a sus redes sociales en el que se le observa lanzando bombones en los alrededores de una finca, pero el gesto no fue bien recibido por todos (@sebastianyatra/Instagram)

Sebastián Yatra se ha dejado ver en el Eje Cafetero disfrutando de sus vacaciones en los últimos días, interactuando con los lugareños y hasta aprovechó para visitar la casa que aparece en la película Encanto (ubicada en el municipio de Filandia, Quindío), para la cual aportó en su día la canción Dos oruguitas.

El antioqueño sorprendió con un video en sus redes sociales, cuando decidió subirse a un globo aerostático cargado con una bolsa de dulces. Mientras recorría algunas fincas del Eje Cafetero, comenzó a lanzar desde una gran altura los dulces, a la par que veía a los lugareños. Debido a que se trataba de bombones, Yatra les advirtió que tuvieran cuidado mientras caían, para evitar que se hicieran daño.

Por lo anterior, el artista paisa ha sido blanco de críticas, pero también de halagos. En los comentarios se apuntó que el video fue grabado en Montenegro, Quindío, en las cercanías del Parque del Café.

Por un lado hubo quienes remarcaron el gesto y hasta apuntaron la sorpresa que debió representar para los lugareños que un cantante de su calibre a nivel internacional tuviera ese sencillo gesto.

“Los señores: No me van a creer, Sebastián Yatra me tiro estas BomBombun mientras daba un paseo en un globo aero estático 😂 de no ser por este video, los tildan de locos ❤️❤️”, “Eres un ser querido por muchas personas, por tu sencillez y humildad”, “No te puedo quererte tanto, eres el ser más lindo que existe”, “me muero, yo tambien quiero un chupetin🥺😂❤”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación.

Pero por otra parte, hubo quienes cuestionaron el gesto debido a que a esa altura era peligroso lanzar dulces, considerando el acto como una falta de respeto hacia ellos, y hasta le sugirieron que era mejor tirarles dinero.

“¿Es necesario así? ¿No es mejor darlos en la mano? No como si estuviera tirando a unos animales. Después piden respeto.”, “Es mejor que no regales nada Yatra, andas muy subido con la gente, como si fueras intocable”, “Que les mande plata, eso para un bombom bum, ellos se los compran, me parece humillante eso”, “¿Y no era mejor entregárselos en la mano y no tirándolos como si fueran marranos en una porqueriza?”, fueron algunos de los cuestionamientos que recibió el intérprete de Vagabundo, Devuelveme el corazón y No hay nadie más.

Sebastián Yatra aprovechó su regreso a Colombia para visitar la casa de Encanto

En su visita a Colombia, Sebastián Yatra no solo bailó y se deleitó con la gastronomía y paisajes propios del Quindío, pues también visitó la casa que inspiró la película Encanto, la cual está basada en las tradiciones y la cultura colombiana.

Yatra recorrió diversas ciudades del Eje Cafetero y entre eso compartió con sus fanáticos. Así lo registró por medio de sus redes sociales al publicar diversos videos y fotografías.

“Nada como mi país, nada como estar aquí” expresó el intérprete de Cómo olvidarte mientras grababa parte de su recorrido en carretera.

Y las reacciones de sus fanáticos no se hicieron esperar. “El Colombiano que más queremos”, “De Colombia para el mundooo, papá”, “Te adoro @sebastianyatra eres el mejor, es un orgullo ser colombianos”, “Viva Colombia, hermosa tierra que dio al más talentoso, noble y guapo de todos”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores.