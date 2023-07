Rafael Santos Borré seguiría los pasos de James Rodríguez

Santos Borré marcó tres goles con el Eintracht Fráncfort. Foto: REUTERS

Pese a que la última temporada no fue la mejor, a Rafael Santos Borré no le faltan pretendientes que quieren hacerse con sus servicios tras una campaña discreta con el Eintracht Fráncfort en la que anotó tres goles e hizo cuatro asistencias.

Cabe recordar que el ex Deportivo Cali perdió la titular con el delantero francés Randal Kolo Muani, que sentó al barranquillero con números arrolladores, anotando por todas las competiciones un total de 23 goles en 46 partidos disputados con las Águilas, lo que provocó que el jugador de la selección Colombia perdiera protagonismo en el conjunto alemán, que está dispuesto a escuchar ofertas por él.

De hecho, el periodista argentino César Luis Merlo aseguró vía Twitter que un equipo de Grecia y Francia están tras los goles de Rafael Santos Borré. Incluso una de las escuadras ya hizo una oferta formal por el cafetero, que está siendo analizada por el club y el entorno del jugador.

“Rafael Santos Borré, con chances de salir del Eintracht Frankfurt: Olympiacos ya hizo una oferta formal y Lyon tiene un interés firme. El club está dispuesto a negociarlo si se llegan a las condiciones deseadas”

El colombiano busca una salida del Eintracht Frankfurt. Foto: @CLMerlo/Twitter

El delantero de 27 años tiene contrato vigente con el Eintracht Frankfurt hasta junio de 2025. De acuerdo con los registros del portal especializado en fichajes Transfermarkt, el club que quiera llevarse a Rafael Santos Borré tendrá que pagar una cifra cerca a los nueve millones de euros.

De momento, el atacante se encuentra tomando unos días de descanso mientras se une a la pretemporada de su equipo, que igualó a un tanto en su última salida ante el Vitesse de Países Bajos. El próximo encuentro amistoso será el sábado 5 de ante el Nottingham desde las 8:30 a. m. (hora colombiana) para luego jugar su primer partido oficial por la Copa de Alemania ante el Lokomotive Leipzig.

Eintracht Frankfurt rechazó oferta de importante club brasileño por el colombiano Rafael Santos Borré

Recientemente, se dio a conocer que el Vasco da Gama había enviado una propuesta formal a las directivas del conjunto germano para la contratación del cafetero, pero este la rechazó debido a que no estuvieron de acuerdo con lo ofrecido por los cariocas, cerrándole una nueva oportunidad de salida al Tricolor.

Fue el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano el que entregó los detalles de la oferta al cuadro alemán, que fue rechazada, esperando entonces a que vuelvan a realizar una propuesta más robusta, económicamente, para que puedan llegar a un acuerdo:

“Eintracht recibió propuesta formal de Vasco da Gama por Rafa Santos Borré. La oferta ha sido rechazada, no hay acuerdo en este momento”

La oferta no sentó de la mejor manera en la esfera del colombiano, que está buscando una salida del club luego de no ver los minutos de juego deseados en la pasada campaña. Rafael salió en 2021 de River Plate con el objetivo de instaurarse definitivamente en Europa, pero tan solo un año después, en el que jugó de gran manera, fue reducido al banquillo y desde ese entonces no ha vuelto a encontrar la mejor forma.

La competencia en la cual Borré tuvo más protagonismo fue en la Copa de Alemania, en la que inició en cuatro de los seis partidos disputados. En estos dos torneos el colombiano logró encontrar el fondo de la red en tres ocasiones, firmando una de sus temporadas más bajas de su carrera.