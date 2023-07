Juan Fernando Quintero habló de las posibilidades de regresar al Junior si se va “Bolillo” Gómez

El volante de 29 años jugó siete partidos y marcó un gol con el Junior. Foto: @juanferquinterop/Instagram

La controversia continúa tras la nueva derrota del Junior de Barranquilla, que no levanta cabeza bajo la dirección técnica de Hernán Darío Bolillo Gómez. El cuadro Tiburón perdió 4-3 ante el Cúcuta Deportivo en el General Santander por los octavos de final de la Copa Colombia.

Dicho resultado ha generado un cruce de palabras entre el entrenador antioqueño y Sebastián Viera, que dejó las filas del cuadro barranquillero al no entrar en los planes del Bolillo Gómez, lo que no cayó bien en un sector de la hinchada del Junior, teniendo en cuenta que el uruguayo es ídolo de la institución.

Así mismo, la salida de Juan Fernando Quintero, que llegó como flamante incorporación para el primer semestre, dejó en entre dicho la relación del estratega paisa con los referentes del club. El Nalgón aseguró en su momento que le daba un paso al costado, ya que sentía que no encajaba en lo que quería Gómez.

Desde que dejó las filas del Junior, en más de una ocasión se ha evidenciado la interacción de Quintero con varias publicaciones en Twitter en las que critican al extécnico de la selección Colombia, que el ex River Plate le ha dado “me gusta”, pese a que en su momento dijo no tener diferencia con el entrenador.

En medio de la turbulencia que se ha generado entre las declaraciones Sebastián Viera y Hernán Darío Gómez, el ex Atlético Nacional hizo una publicación que tiene ilusionados a los hinchas de Junior de Barranquilla como también a los de Independiente Medellín, equipo del que Quintero es hincha. “El rey ha vuelto”.

El volante generó ilusión en los hinchas del Junior y Medellín. Imagen: @juanferquinte10/Twitter

En diálogo con el programa ESPN Show Colombia, el jugador de 30 años habló de su actualidad y también de su faceta como empresario, ya que abrió un restaurante en Medellín llamado Rúnico.

“Nunca me he ido, siempre he estado. Creo que al final digo eso porque estoy en una nueva etapa como empresario y estoy muy contento. Sé de este tipo de cosas y lo que se maneja en redes sociales, soy ajeno de lo que pasa alrededor, pero soy transparente”.

Con respecto al trino, Juanfer Quintero gambeteó de la pregunta: “No tengo equipo, entonces no tiene nada que ver con el fútbol. Lo disfruto porque no me estreso por ese tipo de cosas, trato de ser transparente, yo soy el indicado de dar la noticia”.

En cuanto a su regreso al Junior, en caso de salir, Bolillo Gómez dijo: “Si se va el entrenador Hernán Darío Gómez, los directivos de Junior tomarán su decisión, pero no tengo nada que ver con eso (…) En su momento estamos escuchando todo tipo de ofertas, porque no es mentira y estamos analizando, cuando fui a Junior pensé que era la mejor decisión, no sé si volvería al Junior en algún momento, pero no sé ahora mismo si lo haría”.

Declaraciones de<i> Bolillo </i>Gómez sobre Sebastián Viera

En diálogo con los medios de comunicación, el antioqueño le respondió el uruguayo que horas antes estuvo activo en las redes sociales, así mismo, dejó explosivas declaraciones hacia el entrenador en entrevista con ESPN.