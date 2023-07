Enrique Peñalosa por fin habla de los rumores de una tercera candidatura a la Alcaldía de Bogotá

Exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Colprensa.

El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha descartado completamente inscribir su nombre como candidato a la Alcaldía para participar en las elecciones del próximo mes de octubre, poniendo fin a los rumores que lo vinculaban con una posible candidatura.

Te puede interesar: El actor Diego Trujillo se fue en contra de la candidatura a la Alcaldía de Bogotá de Gustavo Bolívar: “No tiene conocimiento ni preparación, su única virtud es ser libretista”

Varios empresarios y políticos habían sostenido reuniones con Peñalosa, expresándole su interés para que se postulara como candidato en los próximos comicios.

Aunque el exmandatario distrital llegó a considerar la propuesta, finalmente optó por apartarse y permitir que sean los candidatos que ya han presentado sus inscripciones quienes compitan por llegar al Palacio de Liévano.

Te puede interesar: Claudia López propone consejo de seguridad y pidió específicamente un líder, ¿de quién se trata?

El exvicepresidente de la República, Francisco Santos, fue uno de los líderes políticos que públicamente instó a Peñalosa a regresar a la contienda. “Doctor Enrique Peñalosa, Bogotá y el país lo necesitan. Hay momentos en la vida donde la responsabilidad de país obliga. Este es uno de ellos. Desde ya me pongo la camiseta de su campaña”, expresó Santos en un mensaje dirigido al exalcalde.

Incluso, se llegó a mencionar que Peñalosa podría obtener el aval del Partido Creemos de Federico Gutiérrez para postularse como candidato, pero el exalcalde cerró esa posibilidad por completo, justo un día antes de que venciera el plazo para inscribir las candidaturas.

Te puede interesar: Peñalosa le lanzó “sablazo” a Gustavo Petro por querer cambiar el metro de Bogotá: “Ni conoce bien a Bogotá, ni le ha importado nunca el tema urbanístico”

“Agradezco de corazón a todos los que me han pedido que me lance a la alcaldía. Creo, sin embargo, que mi mejor contribución hoy es no generar división entre los que consideramos que los gobiernos de izquierda de Gustavo Petro y Claudia López le hacen daño al país y la ciudad”, sentenció Peñalosa en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

A pesar de no postularse como candidato, el exmandatario distrital dejó en claro que seguirá vigilando el gobierno de Gustavo Petro desde una posición independiente. Además, se comprometió a hacer todo lo que esté a su alcance para que tanto el país como la ciudad de Bogotá progresen y salgan adelante.

Candidatos a la Alcaldía de Bogotá: comenzaron las pullas entre los candidatos

Nuevos nombres confirman que estarán en el tarjetón por la Alcaldía de Bogotá el próximo 29 de octubre, mientras que entre los aspirantes ya empiezan a lanzarse pullas; así fue la movida tuitera esta semana entre los candidatos a remplazar a Claudia López a partir del primero de enero de 2024.

Juan Daniel Oviedo sostuvo desde la capital francesa que “las políticas públicas también deben servir como herramientas de articulación interinstitucional. ¡Sí es posible la acción integral para que la seguridad en Bogotá sea una realidad!”.

Y agregó: “Estamos en París, hoy desde la plaza principal de la Alcaldía, en donde a lo largo de toda esta semana hemos estudiado una herramienta fundamental de esta ciudad para garantizar la seguridad de sus habitantes y de sus turistas: el contrato parisino de prevención y seguridad, que además de ser una política de principios y propósitos es una herramienta efectiva de articulación entre los principales actores que gestionan la seguridad en esta ciudad en su orden: la alcaldía, la policía, la rama judicial, el sector educativo y todas las entidades asociativas de la ciudad”.

De igual modo, Oviedo mostró desde París como funciona la estación del metro La Motte-Picquet-Grenelle, una línea que fue construida en 1909 con un trayecto elevado y señaló que en la capital de Colombia se va a ser más alta “Una primera línea de metro elevada en Bogotá, más alta, a 13 de metros de altura, con interoperabilidad con el sistema de transporte”. Y agregó que “hay ciudades que demuestran que se puede garantizar la #tranquilidad y la seguridad de los usuarios. ¡Sí es posible tener un sistema de transporte eficiente e interoperable!”.

Ante esto, el candidato Rodrigo Lara le interpeló de inmediato y le escribió: “Juan, por favor. Las cosas no son como las pintas en tu video. Siendo estudiante viví a 2 cuadras de esa estación de metro… No es sincero deformar realidades. Y en París intramuros no existen troncales de Transmilenio como el que pretendes construir con Claudia López en la 7a”

Otro de los aspirantes que le contestó de manera más extensiva fue el exsenador Jorge Enrique Robledo: “Notorio error el de Juan Daniel Oviedo al utilizar una línea de 1906 del metro de París para apoyar la equivocada decisión de Peñalosa de cambiarnos a los bogotanos el metro subterráneo de primera categoría, por uno elevado que le provocará un grave daño ambiental a Bogotá”.

Luego, Robledo continuó su crítica a la proposición de Oviedo: “Porque el metro elevado agrava los problemas ambientales en la avenida Caracas, que ya tiene un notorio deterioro, impacto que aumentará durante la construcción del metro elevado y seguirá una vez entre a operar. Sin duda, ese metro NO es el MEJOR para Bogotá”.