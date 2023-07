Mafe Walker es blanco de memes por las recientes afirmaciones sobre ovnis

Mafe Walker, la colombiana que aseguró habla lenguaje alienígena. Foto: Twitter

El miércoles 26 de julio se produjo un hecho que podría cambiar lo que se conoce sobre la existencia de vida extraterrestre en la tierra, de acuerdo con las declaraciones que ofreció el exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos David Grush. El hecho se produjo durante una reunión con un subcomité de la Cámara de Representantes de la nación norteamericana, que admitió bajo juramento que los extraterrestres existen.

Al poco tiempo de conocerse las declaraciones del exmilitar, las redes sociales mencionaron a Mafe Walker, la colombiana que aseguró, habla lenguaje alienígena. De acuerdo con las declaraciones que ofreció en un programa mexicano, la mujer reveló que la comunicación con seres extraterrestres se producía por las vibraciones que emitía energéticamente su cuerpo.

“Ñai yes da i ja Ja Ai ta ya maika te amo, te amo, Y ñe a mi enñajake chel no ma Ianike a yo te jike an da yie jika e muk nia je, te amo, me amas”, fueron las palabras que pronunció repentinamente y que se convirtieron incluso, en parte de una canción del género guaracha en 2022.

Aunque las declaraciones generaron conmoción en las redes sociales, los internautas pidieron que fuera Walker la que se comunicara con los alienígenas, a pesar de que en su momento esas declaraciones generaran cierto grado de escepticismo. Y como las redes sociales no olvidan, estallaron con memes reviviendo cada uno de los momentos que ha protagonizado.

¿Alguien tiene un link del curso Ovni-Español de la Mafe Walker? Me lo pide el primo del vecino de un amigo...

Otros afirman que la colombiana, radicada en México, siempre tuvo la razón y solamente ella podrá comunicarse con los seres extraterrestres cuando ocurra el encuentro, tras las explosivas declaraciones en el Congreso de los Estados Unidos.

“Mafe Walker siempre tuvo la razón con los aliens, deberíamos de ya aprender el idioma alienigena”.

- ¿O sea que debemos pedir disculpas a la Mafe Walker?, es otro de los comentarios que se puede leer en la red social de Elon Musk.

- “MAFE WALKER SIEMPRE LO SUPO Y LO DIJO Y NOS BURLAMOS DE ELLA”, también le dicen a Mafe Walker al confirmarse la presencia de ovnis y seres extraterrestres en el planeta tierra.

Sandra Reyes tuvo contacto con extraterrestres

La actriz fue noticia a principios de mayo de 2023, cuando confesó que tuvo un encuentro cercano con seres de otros planetas que la llevaron en su nave espacial. En ese momento, Sandra aseguró que no todos los alienígenas tienen un comportamiento tan “chévere”, también, afirmó que estos seres se encuentran habitando el planeta tierra desde hace bastante tiempo.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta de que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”.

Este relato llamó la atención de Mafe Walker.

Por eso, Mafe no desaprovechó la oportunidad de comentar sobre la experiencia de Sandra, por lo que a través de una publicación en su cuenta de Instagram, Walker compartió una confusa explicación sobre el relato de la actriz.