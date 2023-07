“Bolillo” Gómez lanzó ácidas pullas en respuesta a Sebastián Viera

El entrenador del Junior se refirió al golero uruguayo. Imagen: @PaoloArenas/Twitter

La caída por los octavos de final de la Copa Colombia del Junior de Barranquilla ante el Cúcuta Deportivo 4-3 en el General Santander, sigue dando tela por cortar, no solo porque Hernán Darío Bolillo Gómez este en la cuerda floja, sino por sus declaraciones en contra de Sebastián Viera, exportero Tiburón.

Te puede interesar: En Barranquilla pierden la paciencia con “Bolillo” Gómez y Junior sigue sin puntos

En diálogo con los medios de comunicación, el antioqueño le respondió el uruguayo que horas antes estuvo activo en las redes sociales, así mismo, dejó explosivas declaraciones hacia el entrenador en entrevista con ESPN.

“Sebastián cuando estaba aquí llevaba varios añitos sin jugar bien (...) si nosotros con ese 2-0 que teníamos ante Unión Magdalena y si él no comete los errores hubiesemos clasificado. No hay mucho que hablar porque el también perdió, cuando yo llegué había perdido todos los partidos”.

Las declaraciones de Sebastián Viera apuntaron directamente hacia Hernán Darío Gómez, incluso trajo a colación a Juan Fernando Quintero, que dejó las filas del Tiburón, según él, porque sus características no encajaban en el sistema de juego de Bolillo Gómez.

“Para que las cosas salgan bien debe haber una organización y planificación. Si la base del equipo son jugadores de buen pie, que jueguen bien al fútbol, que la idiosincrasia es jugar bien, no puedes traer un técnico que no juegue bien al fútbol”

Acto seguido, el exportero del Junior añadió: “Si tú traes a Juan Fernando Quintero, lo que rodea a Juanfer debe jugar su fútbol, porque supuestamente es el crack y es el esfuerzo que hace un equipo para traerlo, es una planificación con base en él, no se puede traer a la estrella de último”.

Te puede interesar: Junior recibió otro golpe: perdió 4-3 contra Cúcuta en la Copa Betplay

Por otro lado, el charrúa manifestó que no ha seguido de cerca los últimos juegos del conjunto Rojiblanco:

“No he visto mucho a Junior, pero creo que ni el mismo técnico está viendo al equipo como lo quiere. Lo bueno es que tuvo 45 días para trabajarlos, ojalá valga la pena, eso antes no pasaba. Si hay una buena comunicación entre ellos, se busca lo mejor para el equipo, no con pensamientos ni con terquedad, sino viendo lo mejor, entre jugadores y cuerpo técnico”.

Te puede interesar: Sebastián Viera habría enviado indirecta al “Bolillo” Gómez

En cuanto al módulo de juego del Bolillo Gómez, dijo: “Yo creo que el cuerpo técnico no se puede cerrar a una idea de juego, no se puede cerrar a tener un 4-4-2 o 4-3-3, porque los rivales son diferentes. Hay veces que no se trabaja todo, sino siempre lo mismo, entonces cuando los rivales te ponen distintas problemáticas no saben cómo resolverlo”.

Sebastián Viera habría enviado indirecta al “Bolillo” Gómez

En las redes sociales se hizo varios trinos del exjugador de Junior, el uruguayo Sebastián Viera, que generó todo tipo de comentarios, dado que muchos consideran que es una indirecta al Bolillo Gómez.

El uruguayo le generó revuelo en las redes con publicación en Twitter. Imagen: @sebavierareal/Twitter

Posteriormente, el Ángel Viera volvió a escribir un trino en alusión a la canción: “En 5 minutos recibí 500 mensajes y ninguno me dijo quién la cantaba. Tuve que meterme en Google para ver que la canta Marc Anthony”.

El exarquero de Junior, causó polémicas por su trino que podría estar dirigido al Bolillo Gómez. Imagen: @sebavierareal/Twitter

Cabe recordar que letras de la canción Ahora quién, que interpreta el artista puertorriqueño Marc Anthony, hace referencia a la historia de una persona a la que su pareja ha dejado, tras enamorarle perdidamente y le pregunta constantemente quién será el próximo al que va a dejar el corazón destrozado.

“Oh, ¿ahora quién, si no soy yo? Me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógicoY luego te imagino toda regalando el olor de tu pielTus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va el almaEn mi alma está el beso que pudo ser”.

El lunes 31 de julio el Junior de Barranquilla buscará su primer triunfo por rentado local cuando reciba en el Metropolitano la visita del Atlético Bucaramanga desde las 8:20 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports.