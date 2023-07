Por posible racionamiento de energía en Colombia, Gobernador de Antioquia hizo un llamado a hacer uso responsable del agua

Imagen de archivo del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria

Tras la reciente alerta de posibles racionamientos de energía en algunas regiones de Colombia a lo largo de los próximos meses, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, hizo un llamado a los habitantes de la región a hacer un uso responsable del agua para así evitar que se vea afectada la producción del servicio eléctrico.

En diálogo con Blu Radio, el mandatario regional sostuvo que no hay discusión frente a los pronósticos científicos y técnicos del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo respecto a que el fenómeno de El Niño no solo incrementará las temperaturas en el país, sino que también ocasionará sequías, lo que podría incidir en el racionamiento de energía a nivel nacional.

Ya el pasado 16 de junio, la ahora exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, había explicado que el inicio del fenómeno natural ocasionará sequías (menos agua en en el país) y, por ende, menos energía, lo que se traduciría en que las termoeléctricas tendrían que incrementar su operación, además de que trabajarían con gas y carbón, lo que incluso aumentaría el precio del servicio público.

Teniendo en cuenta eso, y tras la alerta emitida por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo, el gobernador de Antioquia, indicó:

“Cada vez se hará más seca la temporada, hasta llegar a un espacio y a un tiempo de sequía muy intenso. Por eso, conservar las fuentes hídricas, por eso, ahorrar desde ya el recurso hídrico para evitar mucho más su escasez”, señaló Gaviria ante los micrófonos de la cadena radial bogotana.

Imagen de archivo. El gobernador de Antioquia hizo un llamado a los ciudadanos a hacer un uso responsable del agua. /Colprensa/Archivo

A renglón seguido, el mandatario regional mencionó que espera que, tal como se tiene previsto en los cronogramas, las turbinas de Hidroituango entren en funcionamiento el próximo 30 de noviembre. Las declaraciones se hacen a tan solo días de que el gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jorge Carrillo, asegurara que la hidroeléctrica podría ser la salida ante eventuales racionamientos.

“Con un potencial fenómeno de El Niño, es probable que haya dificultades. Creo que aún estamos a tiempo de prevenir el racionamiento, creo que se pueden tomar acciones rápidas y creo que no se va a materializar; pero la alerta la comparto”, declaró el gerente de EPM a Blu Radio al referirse a la alerta que emitió el operador del Sistema Interconectado y el administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia, XM, respecto a que el aumento en la demanda de energía que se ha registrado en los últimos días podría llevar a un racionamiento.

De esa manera, Carrillo manifestó a la emisora bogotana que espera que tal y como se tiene programado, a finales de este año se pueda poner en marcha Hidroituango, para así evitar un racionamiento de energía en Antioquia y en el resto del país.

“Mi recomendación: préndales todas las velitas a Hidroituango, que si llegamos a tiempo, no va a haber racionamiento. Acá lo más importante es que ningún colombiano se quede sin agua y sin energía en sus casas”, expresó el gerente de EPM en su entrevista con el medio en mención.

Autoridades emiten recomendaciones ante la temporada de menos lluvias en Antioquia

Imagen de archivo de las lluvias en Chigorodó, Antioquia, que causaron una inundación en el sector el pasado 4 de julio del 2022. / Dagran

Ante los días de intenso calor que se han registrado en el territorio antioqueño, desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) emitieron una serie de recomendaciones ante los eventos de incendios, vendavales, heladas y desabastecimiento, que se podrían registrar en la región.

De acuerdo con la entidad, las principales recomendaciones que emitieron a la ciudadanía fueron no hacer quemas de material vegetal ni basuras y no desperdiciar agua, ni contaminar las fuentes hídricas. No obstante, también pidieron a los habitantes de la región acatar los siguientes lineamientos:

- No arrojar cigarrillos, fósforos, ni demás objetos que puedan generar fuego. Se podrían desencadenar incendios.

- Conocer los planes de contingencia previstos por las alcaldías y empresas prestadoras del servicio de agua potable para reducir el riesgo.

- Evitar hacer fogatas en zonas boscosas.

- No arrojar vidrios, por el efecto lupa se podrían generar incendios.

- Tener un plan familiar de respuesta a emergencias con los números de los organismos de emergencias a la mano.

- En la temporada de menos lluvias es probable que se presenten vendavales. Amarre bien techos y tejas para evitar desechos.