Jose Félix Lafaurie tilda de “inconveniente” nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz

Salvatore Mancuso en la JEP | Foto: JEP.

El líder ganadero José Félix Lafaurie ha expresado su total desacuerdo con la decisión del presidente Gustavo Petro de designar al exjefe de las AUC, Salvatore Mancuso, como gestor de paz.

Lafaurie, quien también es delegado del Gobierno nacional en las mesas de diálogo con el ELN, considera que Mancuso no sería un actor creíble en el cumplimiento del presupuesto fundamental para alcanzar la paz: la verdad. En su opinión, a lo largo del tiempo, Mancuso ha demostrado hacer lo contrario.

Para Lafaurie, esta decisión es un grave error que va más allá de consideraciones políticas o judiciales. Su mayor preocupación es que la designación de Mancuso podría llevar a cuestionamientos a la fuerza pública y a ciertos sectores empresariales, además de generar un ambiente propicio para escenarios irregulares y, en algunos casos, extorsiones. Considera que esta medida es tremendamente inconveniente.

“Me preocupa es que Mancuso termine volviendo a cuestionar a la fuerza pública y a ciertos sectores empresariales, generando un carrusel de versiones que claramente lo que va a permitir es escenarios un tanto irregulares y en algunos casos de extorsión. Me parece terriblemente inconveniente”,

Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro ha sostenido que la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz tiene el objetivo de terminar el proceso iniciado por el expresidente Álvaro Uribe con los paramilitares y lograr la completa paz.

<b>Nombramiento de Mancuso </b>

El presidente Gustavo Petro anunció que el exparamilitar Salvatore Mancuso será nombrado como gestor de paz. Según el mandatario, la decisión se tomó como parte de las estrategias para avanzar en verdad del proceso de desmovilización de las autodefensas.

“Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter. El presidente hizo el anuncio tras señalar que “el proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado”, porque considera que no ha esclarecido la verdad sobre las tierras despojadas por los grupos de autodefensa ni se ha ubicado a las víctimas de desaparición.

La decisión del presidente Petro se da luego de una solicitud de la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Luz Janeth Forero, que le solicitó al Gobierno nacional definir y activar las condiciones bajo las cuales Mancuso podría colaborar con ese organismo para entregar su información sobre víctimas de desaparición que habrían sido inhumadas en territorio de Venezuela.

Mancuso se comprometió a entregar la información a la Ubpd para avanzar en la búsqueda de restos al otro lado de la frontera y en Norte de Santander. El jefe del bloque Catatumbo confesó en una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que tuvo conocimiento de víctimas que fueron enterradas en el territorio extranjero.

Según dijo Mancuso en la JEP, “la orden de desaparecer a estas personas vino de la fuerza pública” porque no podían mostrar resultados en seguridad con la aparición de muertos en su jurisdicción. La solución fue solicitarle a sus paramilitares aliados que ocultaran los cuerpos, por lo que, en Norte de Santander, “unas víctimas fueron arrojadas al río, en la frontera, pero miembros de autodefensas ingresaron y dejaron fosas en Venezuela”.

La figura del gestor de paz se basa en la Ley de Justicia y Paz, que fue el marco jurídico para la desmovilización de los paramilitares, así como el Decreto 1175 de 2016 que reglamentó la categoría. El nombramiento conlleva la solicitud a las autoridades judiciales de la suspensión de las órdenes de captura, pero no suspende los procesos penales que se sigan en contra de la persona designada.