Jessica Cediel subió un video sobre lo “difícil” que es su vida y la “atendieron” en redes: “Uy no, pues qué guerrera”

Jessica Cediel subió un video sobre lo “difícil” que es su vida y la “atendieron” en redes

Un video en el perfil de Instagram de la presentadora Jessica Cediel generó varios comentarios críticos, luego de que ella, mientras se encontraba trabajando, asegurara que su vida no es tan fácil como muchos lo pueden llegar a creer. En el video, a la también modelo se le ve cambiándose de ropa en varias ocasiones.

“Vestirse, desvestirse, play and repeat. Estamos pa’las que sea. Cuatro cambios de look por día”, comentó al lado de la publicación. Quienes la criticaron aseguran con sarcasmo que la vida de la también actriz ‘es muy difícil’. “Esta es la realidad de nuestro trabajo, este es nuestro trabajo”, se le oye decir en el video a la presentadora.

“Bueno, familia, esto, literal, es a la guerra. La gente dice que ‘tan fácil’, que ‘tan bla, bla bla’. A la guerra, a donde sea”, añade.

“Uy no, pues que guerrera, cambiándose de ropa en un carro. Mucha berraca”, “la verdad no entiendo el vídeo, de qué se trata? Qué quiere mostrar, demostrar? No sé”, “no entendí qué tiene que ver una cosa con la otra”, “ella ya está medio loca, el video no tiene sentido, no entendí nada nada”, “al principio no entendí, y al final tampoco”, “estás lista para Ucrania”, se lee en los comentarios del video subido por Cediel.

La modelo, además, acompañó el video de una canción de Sia llamada Unstoppable, en la que la cantante habla de ser fuerte e invencible. La letra del tema, entre otras cosas, dice: “Soy imparable. Soy un Porsche sin frenos. Soy invencible. Sí, yo gano todos los juegos. Soy tan poderosa. No necesito pilas para funcionar. Tengo tanta confianza, sí, hoy soy imparable”.

Jessica Cediel se cansó y le envió mensaje a quienes la critican por todo: “No tienes que caerle bien a todo el mundo”

Desde sus Historias de Instagram, la presentadora le hizo frente a sus detractores, especialmente a aquellos que la juzgan por su cabello, sus bailes, por si no tiene pareja, incluso, por sus logros.

Así las cosas, la también actriz comenzó por escribir: “Que si bailo o no bailo: a mí me gusta como bailo. Que si tengo el pelo muy largo: a mí me gusta mi pelo así. Que si ya me dejó el tren: mi tren va a toda y yo soy la que manejo. Que si ahora me creo ‘gringa’: No, pero pocos tenemos la bendición de triunfar en tierras ajenas”.

Posteriormente, también le respondió a aquellos que le dicen que se quedará “solterona” y con aparente sarcasmo dio respuesta a los que le insinúan que se ve diferente.

“Que si me quedaré solterona: Si estoy o no estoy con alguien es porque yo quiero, no porque “me toca”. Que en qué trabajo: en mi pasión que amo y respeto con locura. Que me veo diferente: Obvio, ¡estoy hermosa porque ando entrenando con juicio! Que tan inmadura: Bueno, ¡eso sí! ¡siempre lo seré!”.

Por último, la bogotana hizo la invitación a respetar la vida de los demás, además de recordar que “no tienes que caerle bien a todo el mundo”. Varias veces Cediel ha respondido a los malos comentarios que le llegan por redes sociales, principalmente por su forma de bailar y de vestir. A ella no le importa enfrentar las críticas.

Algo similar ocurrió el martes 11 de julio, cuando Jessica Cediel publicó en su cuenta de Instagram un video bailando la canción ZHA, que recientemente Greeicy sacó al mercado en conjunto con Danny Ocean.

“Hice este video porque me gusta bailar. Antes de que se adelanten tienen dos opciones: 1. Les va a gustar 2. No les va a gustar. ¡Igual yo seguiré bailando hasta viejita! ¡Hasta que Dios me de vida! ¡Hasta que el cuerpo me lo permita! Muy sexy tu canción compañera Greeicy ¡Recuerden que las redes son pa’ entretener! No se tomen esto tan serio, ome”, escribió la presentadora en la leyenda de su post.