Esto cuestan las mascotas de algunas celebridades colombianas

Dentro de los lujos que se dan las celebridades de la farándula nacional, y que suelen mostrar en sus redes sociales, están sus mascotas. En su mayoría, los artistas nacionales que tienen animales de compañía suelen invertir altas sumas de dinero, no solo para adquirirlos, sino también para sostenerlos. Dentro de las mascotas más populares en redes se encuentran las Maluma y Greeicy Rendón.

Una de las mascotas que más da de qué hablar es la de la actriz colombiana Sofía Vergara. La también empresaria tiene una pequeña chihuahua llamada Bubbles Manganiello. Este animal suele costar entre 500.000 pesos y un millón de pesos. En varias ocasiones la ha mostrado en sus redes sociales, así como ha hablado de la curiosa relación que tiene con el animal ante programas de televisión internacional.

Fue en un programa con Ellen DeGeneres que reveló que aunque ella había comprado a la perrita, la cachorra había conectado más con su entonces esposo, Joe Manganiello. “No tengo un perro, no es mío. Joe tiene un perro. Ni siquiera parece un chihuahua, parece una especie de oso de peluche. El perro era para mí, lo compré para mí, llegó y me ignoró completamente. Fue directamente por él. Se ha llevado todo lo que era mío”, dijo al hablar de su mascota.

“No es una cosa de risa, es horrible, se ha llevado a mi marido, mi cama. Duermen juntos y yo duermo en el otro lado. Se ha convertido en algo muy raro. Pero tengo que decir que no es culpa de Joe, ella está obsesionada con él (...) Si él tiene que irse a trabajar y ella sabe que tiene que quedarse conmigo en la casa y sabe que tiene que tratar conmigo, ella ni se dignará a hacer contacto visual. Siempre está mirando hacia fuera, por la ventana, asomándose con cada pequeño ruido. Es incapaz de disfrutar del tiempo conmigo. Me odia”, reveló en la divertida entrevista, entre risas.

A la mascota de Vergara se unen las de Greeicy Rendón. No son solo perros, de hecho, a través de sus redes sociales ha dejado ver que tiene desde gallinas y conejos hasta una vaca. Sus perros, sin embargo, llaman particular atención al ser quienes la siguen para casi todos lados. Se trata de varios perros de raza pomerania. Cada cachorro de ese ejemplar, en Colombia, puede llegar a costar entre los dos y los nueve millones de pesos.

Hasta finales del año 2022, la cantante tenía 12 de estos perros: Milú, Chila, Nacho, Paco, Caribe, Coco, Nueve, Bolita, Cali, Ruso, Pan y Tostado.

J Balvin, por su parte, tiene un perro al que llamó Enzo. Es de raza akita. Su precio oscila entre los dos y cuatro millones de pesos. El cantante paisa también tiene también una perrita llamada Felicidad, una golden retriever. “Yo sé que un hijo no tiene nada que ver con un perro, pero voy a empezar por ser el mejor papá perruno”, dijo el cantante sobre sus mascotas.

Karol G, por su parte, tiene un bobtail inglés llamado Otto. Ese perro es el mismo que aparece en la clásica película de La Sirenita, en la que la bichota ha demostrado ser fanática. La cantante también ha mostrado a través de sus redes que tiene un cerdito y un bulldog.

Maluma, por su parte, tiene dos huskies siberianos llamados Bonnie y Clyde, que pueden llegar a costar un millón y medio cada uno; y un dóberman de nombre Buda, que puede costar aproximadamente lo mismo. Juanes tampoco se queda atrás. Tiene un goldendoodle llamado Pluto. Este animal puede llegar a costar más de 7′800.000 pesos. Esa misma raza es la del perro que tiene el futbolista colombiano James Rodríguez.