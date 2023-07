Alina Lozano y Jim Velásquez mostraron su versión colombiana de Barbie y Ken

| Foto: Instagram @jimvelasquezoficial

Alina Lozano y Jim Velásquez generalmente suelen dar de qué hablar por su relación sentimental en la que la actriz le lleva 30 años de diferencia al influenciador. Sin embargo, también figuran con frecuencia entre los medios de comunicación por sus diferentes ocurrencias, pues han unido fuerzas para crear contenido en las plataformas digitales, principalmente con un enfoque cómico.

Te puede interesar: Alina Lozano asumió el reto que le impuso Jim Velásquez: “No me voy a casar, buscaré un hombre de mi edad”

Es así como recientemente compartieron un video titulado: “Si Barbie y Ken escucharan música colombiana”, uniéndose de esta forma a toda la conversación que se ha generado en torno al live-action de Barbie, que se estrenó en cines el 20 de julio.

Entonces, en lo corrido del clip se le ve a Lozano vestir de rosa y usar una peluca morada, mientras que su novio tiene un traje azul. Al inicio posan como muñecos, pero empiezan a bailar apenas escuchan sonar la música que pasa por el reguetón, la salsa y la cumbia.

Te puede interesar: El cantante de música popular Jhonny Rivera conserva su físico con exigente rutina de ejercicios

Aunque no faltaron los detractores de su relación, quienes comentaron cosas como: “Se supone que debías cuidar a tu abuela, no hacerla tu mujer”, también les llovieron muchos halagos y mensajes positivos por su video. “Se divierten y nos divierten”, “Me encantan esos loquitos, Dios los bendiga”, “Ustedes gozan y nos hacen gozar a nosotros también”, entre otros.

No sobra mencionar que, más allá de toda la euforia por el estreno de Barbie, la película es de especial importancia para Colombia en vista de que Karorl G es parte de la banda sonora con su tema Watati, una colaboración con el panameño Aldo Ranks.

Te puede interesar: Esta es la fórmula de Luisa Fernanda W para dejar el negativismo y alcanzar el éxito

Por otro lado, aunque son muchos los que no creen en el romance de Alina Lozano y Jim Velásquez, la pareja se comprometió por televisión y aseguran estar muy enamorados. Hasta el momento, llevan aproximadamente un año de relación.

A continuación, lo compartido por Alina y Jim en sus redes sociales:

Alina Lozano y Jim Velásquez mostraron su versión colombiana de Barbie y Ken

El video con el que Alina Lozano y Jim Velásquez dijeron ‘retirarse’ de las redes sociales:

Para bien o para mal Alina Lozano y Jim Velásquez siempre dan de qué hablar con sus ocurrencias en las redes sociales como se mencionó al inicio. Recientemente, por ejemplo, decidieron anunciar un supuesto retiro precisamente de las redes, las plataformas con las que han alcanzado la fama como pareja.

Fue así que por medio de la cuenta en TikTok de Velásquez se compartió un video en el que empiezan por decir al unísono: “Nos retiramos de las redes sociales”. Posteriormente, el joven de 24 años de edad es el que comienza por explicar los motivos de su decisión resaltando que tienen otras prioridades en la vida, más allá de la fama y el dinero.

“Fuimos muy objetivos y, la verdad, tenemos prioridades en nuestra vida que no es la fama, no es el reconocimiento, y no es el dinero... estamos ganando mucho dinero, demasiado dinero... también nos está agobiando mucho el reconocimiento”. Fue entonces cuando Alina Lozano se refirió al acoso que ha estado recibiendo: “A mí el acoso: que la abuela, que el nieto... estoy un poco cansada, la verdad, sí quiero retirarme amor”. Vale recordar que la actriz va por sus 54 años de edad.

Tras lo dicho por Lozano, el joven creador de contenido calificó su decisión de “madura” y “concreta”, y cuando Alina le preguntó por cuándo se retirarían, Jim respondió que “mañana” y ahí fue cuando dejaron en evidencia que su decisión no era en serio, pues la actriz comentó: “Yo digo por ahí en tres años amor, es que le tiempo pasa así (hizo señal de que va rápido)”, y se pusieron a discutir sobre lo que harían durante este tiempo.