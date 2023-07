Tras ser abusada por varios compañeros de su colegio en Bogotá, menor de 12 años habría quedado en embarazo

Los médicos decidieron practicarle un aborto preventivo / Imagen de referencia

Los habitantes de la localidad de Los Mártires, al occidente de Bogotá, no salen de su asombro luego de conocer que una menor de tan solo 12 años habría quedado en embarazo, luego de ser abusada por tres de sus compañeros de colegio.

Se trata de tres estudiantes del grado séptimo que, según informó el Ojo de la noche de Noticias Caracol, aún asisten a clases, sin mayores repercusiones por lo ocurrido a mediados a abril.

Y es que solo en su cuarto mes de gestación la menor decidió contarles a sus padres –ambos con discapacidad auditiva– la traumática experiencia a la que fue sometida y lo que ha tenido que afrontar desde entonces.

De inmediato, ellos se pusieron en contacto la institución educativa, la Fiscalía, el Icbf y la Policía de Infancia y Adolescencia para que tomen las medidas necesarias. Y trasladaron a la menor al Hospital Universitario San Ignacio, en donde los médicos decidieron practicarle un aborto por tratarse de un embarazo de alto riesgo.

“Decido estar pendiente de la educación de mi hija en este colegio, y me cuenta la situación con los otros estudiantes, que son como tres niños. Quedé alterada y dije ¿Qué está pasando? Porque no me había dicho antes. El médico me dijo que tenía cuatro meses de embarazo y el día de ayer abortó”, comentó una amiga de la familia, en nombre de la madre de la menor, para el medio citado.

De acuerdo con el último parte médico, la niña se recupera de manera satisfactoria, aunque aún deben tratar su salud mental. Mientras, sus padres solicitan a las autoridades llegar al fondo de lo que ocurrió con los jóvenes del grado séptimo y aplicar una sanción ejemplar.

En Bogotá nacen al día 14 niños de madres adolescentes

El concejal Samir Abisambra reveló que en Bogotá nacen diariamente 14 bebés de niñas y adolescentes. Según el cabildante, en 2022, 126 niñas entre los 10 y los 14 años fueron madres. Una cifra que aumenta a las 5.328 en menores entre los 15 y los 19 años.

Los datos ventilados por Abisambra, sin embargo, dan cuenta de una tendencia a la baja, pues en el 2021 llegaron a registrarse 6.600 madres adolescentes.

“Aquí tenemos que hacer un trabajo cono la Secretaría de Educación y de la Mujer en donde hagamos un trabajo efectivo de educación sexual, que podamos llevar a estas niñas a que puedan desempeñar sus vidas, se puedan tecnificar o profesionalizar y cuando sea el momento indicado puedan tener sus hijos y formar su familia”, advirtió el concejal Abisambra.

Las localidades en las que más casos de madres adolescentes se registraron son Ciudad Bolívar (892), Kennedy (704), Bosa (664) y Suba (573). Y los meses del 2022 en los que mayor número de nacimientos se registraron fueron marzo, abril, mayo y julio.

El concejal, además, anotó que el distrito no cuenta con registros o fuentes de información que permitan medir la totalidad de padres adolescentes, así que esta cifra, de momento, es incierta.

Caso contrario al número de niñas menores de 10 años en embarazo, escenario que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) habría incrementado en los últimos dos años.

La directora de la entidad, Piedad Urdinola, detalló que la “gestación entre 10 y 14 años vienen creciendo”. y es que, según reveló en entrevista con Blu Radio, en 2020 se registraron cuatro nacimientos, en los que las madres fueron niñas de 10 años y para el 2022 aumentaron dramáticamente a 79 casos.

“La cifra aumenta para menores de edad madres de 11, 12, 13 y 14 años”, indicó Urdinola y calificó esos datos como “dolorosos” debido a que el embarazo en niñas y adolescentes implica, además, un incremento en los índices de deserción escolar, sobre todo en clases bajas y esto, a la larga, “conlleva un círculo de pobreza”.