Piqué presumió su lado más romántico con Clara Chía: “Hay que decirle que la amas”

El español declaró su amor incondicional a Clara Chía y seguidores de la barranquillera no dudaron en funearlo

Gerard Piqué se ha convertido en el nuevo gurú del amor, o por lo menos así lo ha querido mostrar en sus recientes transmisiones en vivo de la Kings League. Cabe recordar que a comienzos de julio, el catalán intentó hacer una broma respecto a su fallido romance con Shakira, pero esta no salió del todo bien y sus colegas estallaron en risas.

Te puede interesar: Shakira estaría pensando en demandar a Clara Chía: ¿qué pasó?

Y es que todo ocurrió cuando el creador del torneo de aficionados en el que participan influenciadores y empresarios, se percató que dos de los presidentes se conectaron desde habitaciones separadas preguntando si estaban “pelados”. La respuesta de DJ Mario fue: “Sí, estamos enfadados”., lo que derivó en un intercambio de mensajes entre los streamers.

Gerard Piqué y Clara Chía en la boda de Marc Piqué y María Valls Casanovas, la pareja estaba muy feliz disfrtuando del evento.

“Si queréis, luego os doy unas clases”, argumentó el español, a lo que el involucrado agregó: “Luego hacemos una charla, Gerard”. La conversación avanzó, hasta que el exfutbolista y empresario agregó que las crisis en pareja debían gestionarse, a lo que Ibai Llanos le respondió entre risas: “Se te da bien eso a ti, ¿no?”, generando incomodidad en el español.

Piqué declaró su amor incondicional a Clara Chía

Gerard Piqué publicó en su cuenta de Instagram su primer fotografía oficial con Clara Chía. Instagram: @3gerardpique

En esta oportunidad, el campeón con la selección española de fútbol se derritió en elogios para su nueva compañera sentimental, pero lo que algunos piensan es que se trató de una nueva indirecta en contra de la barranquillera. El momento se produjo cuando su compañero Ibai Llanos pidió que entregara un consejo de amor a quienes veían la transmisión, el exfubolista se expresó con total seguridad:

Te puede interesar: Shakira enfrenta una segunda investigación por presunto fraude fiscal: cuándo será la audiencia

“Hay que decir a tu pareja que la amas cada día. San Valentín yo ni lo celebro, porque cada día para mí es San Valentín”, expresó Piqué en su discurso sobre el amor. De inmediato, sus compañeros de transmisión no dudaron en aplaudirlo, sin importar si efectivamente se trató de una declaración de amor a su actual pareja o si, por el contrario, fue un dardo cargado de suficiente hiel para la colombiana y madre de sus hijos.

La pareja se veía feliz caminando abrazados por las calles de Barcelona. El futbolista luce una camiseta oversize gris y pantalones de jean azules, mientras que la joven se vistió con un vestido negro y una chaqueta de cuero. Photo © 2023 Lagencia Press/The Grosby Group

Los comentarios no han tardado en aparecer, pues la cuenta de fanáticos de Piqué y Clara Chía se encargó de replicarlo en redes sociales, de los cuales destacan: “Awww el amor, qué romántico”; “Bien dicho”; “Que lindo”; “Ay no, por favor, no sabía que eras tan amoroso Gerard”; “Lo mismo le dirías a Shakira, ¿verdad?”, entre otros.

Piqué descuidó a sus hijos

El 16 de julio se conoció un nuevo problema para Gerard Piqué con Shakira, luego de que la barranquillera se enterara que Milan y Sasha estaban al cuidado de su abuela paterna. Esto no fue visto con buenos ojos por la cantante, que viajó de inmediato a Barcelona para recoger a sus hijos, ya que el español se habría pegado una escapada con Clara Chía.

Te puede interesar: Shakira y Lewis Hamilton: conozca la verdad sobre su relación

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, transcurridos 9 días desde que el exfutbolista tuvo a los dos niños a su cargo luego de que la propia Shakira los dejara personalmente en Barcelona, este decidió dejarlos a cargo de Montserrat Bernabéu, su mamá, para poder verse con su novia.

Según el medio, el exjugador de fútbol debía asistir a Kosmos, lugar en el que estaba Clara Chía, pero no pudo acudir con sus retoños porque la cláusula ya mencionada se lo impedía. La fuente informó que tras pasar toda la mañana juntos y compartir un almuerzo con su padre y sus abuelos, Milan y Sasha quedaron al cuidado de su abuela antes de entrar a la empresa.