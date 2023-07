Pareja de recién casados decidió tomarse las fotos del matrimonio en una estación del metro de Medellín

Una pareja de recién casados causó revuelo tras tomarse las fotos en una estación del metro de Medellín. (Instagram/prensapaisaoficial)

Un curioso hecho llamó la atención de los ciudadanos de la capital de Antioquia. Se trata de una pareja de recién casados que decidió tomarse las fotos de la boda en el metro de Medellín.

Aunque se desconoce con exactitud cuándo ocurrió el hecho, lo cierto es que en los últimos días se viralizaron las fotos de un hombre y una mujer usando vestidos de boda en una de las estaciones de ese sistema de transporte masivo.

El hecho se reportó en la estación San Antonio. Allí, aparentemente, también estaban algunos de los invitados al matrimonio.

Aunque se desconoce si efectivamente se trata de una pareja de recién casados que decidió tomarse las fotos en una estación del metro de Medellín, o si por el contrario la escena hace parte de algún contenido publicitario o para redes sociales, el hecho llamó mucho la atención.

Reacciones en redes sociales por los recién casados que se fotografiaron en el metro de Medellín

En redes sociales los internautas se refirieron a la particular escena, en la que se observa a una mujer con un largo vestido blanco, portando velo y ramo de flores, junto a un hombre en traje de paño.

Los comentarios en las plataformas digitales se dividieron. Hubo quienes felicitaron a la pareja y no encontraron problema en el hecho de hacer una sesión de fotos de recién casados en el sistema de transporte, pero para algunos usuarios si resultó extraño, otros incluso se burlaron.

“Muy chévere normal quería dejar recuerdos con el metro de Medellín emblema de la ciudad no le veo nada de malo no está afectado a nadie que vivan los novios”, escribió un usuario de Instagram.

“En la viña del señor se ve de todo. Estamos pasando una crisis muy dura, para la muestra de un botón bueno les deseo lo mejor, ojalá con esta noticia no nos suban el precio de la yuca”, es otro de los comentarios sobre una de las publicaciones en las que compartieron las fotos.

Algunos usuarios se atrevieron a bromear con la reciente escena que se conoció de una pareja teniendo relaciones sexuales en una cabina del metrocable Aerovía en Guayaquil, Ecuador. “Luna de miel en metro cable Jajajaja”, escribió un usuario de la red social mencionada.

Recién casados serían parte importante de la historia del metro de Medellín, según un internauta

Como los comentarios anteriores, se conoció el de un usuario de Instagram que aseguró conocer la historia de los ciudadanos que supuestamente contrajeron matrimonio minutos antes de ingresar a la estación San Javier del metro.

De acuerdo con lo que aseguró el internauta, la mujer vestida de novia es una de las conductoras de los trenes del sistema, mientras que su pareja es mecánico del sistema de transporte masivo de Medellín.

Así mismo, el usuario de Instagram aseguró que ambos son hijos de los primeros trabajadores del metro de Medellín.

“Hijos de los primeros trabajadores del metro, además de ser la conductora de uno de los trenes, el es el mecánico de el metro, historias hermosas que adornan nuestra ciudad”, escribió el usuario de redes sociales; sin embargo se desconoce la certeza de las afirmaciones del internauta.

Recién casados se tomaron fotos en el metro de Medellín

Hasta el momento, no se conoce ningún pronunciamiento por parte del metro de Medellín. La conducta, de todas maneras, no es inapropiada o motivo para algún tipo de sanción pues los ciudadanos no alteraron el funcionamiento del sistema ni causaron ningún daño, tampoco se utilizaron equipos de fotografía de grandes dimensiones por lo que se puede ver en las fotos captadas por otros usuarios.