Mujer en el sur de Bogotá era extorsionada por su propia expareja

Violencia en contra de una mujer. Foto: Colprensa

En un reciente suceso, una mujer fue víctima de extorsión por parte de su expareja, quien la amenazaba con atentar contra la vida de su hija si no accedía a pagar grandes sumas de dinero.

La investigación del Gaula de la Policía Nacional en Bogotá, que se extendió durante varios meses, reveló que el sujeto –alias el loco– venía intimidando a la madre con mensajes y armas de fuego para obtener un total de 50 millones de pesos.

A pesar del miedo que tenía por la seguridad de su hija, la mujer denunció al individuo, quien finalmente fue capturado en el barrio La Camelia (localidad de Puente Aranda) cuando recibía el dinero de una de sus extorsiones.

“Este sujeto fue sorprendido recibiendo 50 millones de pesos bajo amenazas de extorsión y secuestro a una menor de edad. En el momento de su captura, se le incautaron armas de fuego y explosivos”, detalló la general Sandra Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Alias ‘el loco’ tenía un historial judicial con anotaciones por diversos delitos, incluyendo homicidio, hurto y constreñimiento ilegal.

Además, estaba vinculado al homicidio del hermano de un oficial de policía. También era buscado por la Policía de Cundinamarca, figurando en el cartel de los más buscados en esa región.

La captura se llevó a cabo gracias a la denuncia de la mujer afectada, lo que permitió al Gaula mantener un seguimiento cercano al individuo mientras se disponía a recibir el dinero de la extorsión.

Durante el operativo de captura, se encontraron en su posesión un revólver, un sobre de manila con el dinero en efectivo y dos artefactos explosivos de fabricación artesanal.

El delito de extorsión en Bogotá ha alcanzado un total de 670 casos registrados durante el primer semestre del año, lo que representa un incremento de 24 casos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Ante esta situación, las autoridades se encuentran llevando a cabo campañas preventivas para concientizar a la ciudadanía sobre las rutas de atención dispuestas por el Gaula, donde la línea 165 está disponible las 24 horas para recibir denuncias.

Mujer afirma que fue condenada por prestarle la cuenta bancaria a su pareja

Sandra Yadira Romero, una mujer en Colombia que fue condenada a 12 años de prisión por extorsión agravada al recibir en su cuenta bancaría seis millones de pesos producto de una extorsión que habría realizado su expareja sentimental, a lo que Romero afirma que desconocía la procedencia de ese dinero, asegurando que ella permitió utilizar su cuenta por petición de su exesposo que ya falleció.

A través de una entrevista para Testigo Directo desde la cárcel del Buen Pastor, Sandra Yadira pidió a la justicia colombiana reevaluar su caso, afirmando que ella no ha cometido ningún crimen, además de que el responsable de los hechos, que en su momento era su pareja sentimental, hoy no se encuentra con vida.

“Nunca en la vida, yo no le quito nada a nadie, más bien, si yo puedo colaborarle a alguien lo hago, y si por mi culpa lastimaron a esa persona lo siento, pero también soy víctima de ello porque nunca supe nada, me duele porque sale pagando algo que no he cometido”, afirmó entre lágrimas la mujer.

El hecho por el que fue condenada Romero se registró en 2003, cuando compartía su vida en compañía de su pareja sentimental y su hijo; en ese momento Sandra trabajaba vendiendo dulces en el municipio de Soacha y fue por petición de su pareja que abrió su primera cuenta de banco, ya que él le señaló que allí entraría un dinero para hacerle un favor a un tercero.

“Yo vivía con el señor, yo tenía cuenta, pero el que la manejaba era él, me dijo que un amigo le dijo que le prestará la cuenta para un dinero que le iban a consignar para una casa, en ese tiempo recuerdo eso porque yo fui a retirarla, yo fui a retirar seis millones de pesos, y pues uno que va a dudar del esposo, del compañero de uno”.

A pesar de afirmar que su exesposo era quien manejaba su cuenta bancaría, Sandra no cree que él la hubiera utilizado en ese momento, por lo que afirma que fue el amigo de su pareja el que planeo y ejecutó el crimen.

En 2003, Sandra Yadira tenía una orden de captura sin saberlo, de la misma forma fue condenada en 2009 como persona ausente por el crimen de extorsión agravada. Hasta el momento ha pagado dos años de una condena de doce, ya que fue capturada varios años después, cuando ya había organizado su vida con otra persona, además de haber tenido cuatro hijos más.

“Por buena gente y por confiada, yo me identifico con mi hermana porque toda mi familia es muy confiada y buena gente, y si a mí viene alguien y me pide un favor y yo lo puedo hacer, yo lo hago, y más si me lo pide una persona de confianza como fue el esposo de ella”, afirmó Jhon Romero, hermano de Sandra Yadira.

Desde prisión, Sandra pide que su condena sea rectificada, ya que el crimen de extorsión agravada no permite beneficios, de la misma forma les aconsejó a las demás personas no confiar para favores que son considerados comunes, porque por ello se encuentra alejada de sus seres queridos.