María José Pizarro critica a la Fiscalía por dilaciones en la investigación del asesinato de Carlos Pizarro: previenen que responsable podría burlar la justicia

El excandidato presidencial Carlos Pizarro fue asesinado en 1990.

En los últimos días, fue dejado en libertad Jaime Ernesto Gómez Muñoz, quien en su momento fungía como escolta del excandidato presidencial Carlos Pizarro y fue señalado de presuntamente participar en el magnicidio de Pizarro en 1990. Sobre el tema, la congresista María José Pizarro se pronunció, asegurando que este desenlace se dio por las dilaciones “arbitrarias” de la Fiscalía.

En un comunicado conjunto; María José Pizarro, la representante a la Cámara, María del Mar Pizarro, y las señoras Myriam Rodríguez, Laura García y Claudia Barón, junto a las ONG Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Cajar, cuestionaron la decisión de la Fiscalía e hicieron un llamado de alerta sobre el caso del extinto candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez.

Frente a esta situación, los denunciantes aseguran que, Jaime Ernesto Gómez Muñoz se vio beneficiado, gracias al vencimiento de términos en su caso, situación que se dio tras el traslado del fiscal a cargo del caso, que según estos era el que más conocía el contexto y fue movilizado a diferentes departamentos en donde no se vio avance en la investigación.

A lo anterior, se sumaría el hecho de la asignación de un fiscal de la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos, no obstante, alegan que no hubo ningún tipo de avance en la investigación, además, de que no se impulsaron los procesos en donde se solicitaba someter a la justicia a Jaime Gómez, requerimientos que habrían sido expuestos por las víctimas.

“Con la llegada del fiscal Francisco Barbosa, la investigación se vio desatendida y el accionar de esta entidad se tornó prácticamente inactivo en este caso”, argumentaron los denunciantes en su comunicado.

De igual forma, se añadió que todo el proceso estaba listo para ser definido desde principios de año y se esperaba que Gómez fuera condenado, destacando que según los denunciantes, existían las pruebas suficientes para imputarlo, sin embargo, alegan que se labró un marco de impunidad al dejar avanzar el caso si determinar una culpabilidad de manera diligente.

“Lo anterior resulta especialmente grave debido a que, en febrero y marzo de este año se culminaron las últimas etapas del proceso penal, y ya se estaba a la espera de la sentencia sobre la responsabilidad de Jaime Ernesto Gómez. En este juicio, la representación de víctimas, la Fiscalía y el Ministerio Público solicitaron la condena de Gómez, amparados en las pruebas obrantes en el expediente. El origen de esta libertad por vencimiento de términos y las omisiones por parte de la Fiscalía contemplan parte del repertorio de elementos de impunidad que rodean el caso”, puntualizaron.

El caso en contra del exescolta de Carlos Pizarro

Preliminarmente, Gómez Muñoz era señalado de participar en un estratégico plan para avanzar en el crimen del también exmiembro del M-19. Sin embargo, este caso fue dilatado en reiteradas ocasiones por parte de los órganos judiciales e incluso, el fiscal del caso también fue cambiado muchas veces, es decir, no había una constancia notable que pudiera dar un avance del proceso.

Jaime Ernesto Gómez Muñoz fue uno de los escoltas designado por el DAS para custodiar a Pizarro en el marco de su campaña a la presidencia, pues se temía por su vida tras la desmovilización del M-19, teniendo en cuenta que, para ese entonces también se estaba viviendo el exterminio de la Unión Patriótica.

Sobre el señalado, la investigación indica que fue el encargado de abatir a alias ‘Jerry’, quien previamente acabó con la vida de Pizarro. Supuestamente, Gómez Muñoz ejecutó al criminal con el fin de que este evitara hablar sobre su presunta participación en un plan estratégico que buscaba vigilar a detalle al candidato presidencial, en donde se habrían usado dineros del DAS.