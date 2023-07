Marbelle arremete contra Gustavo Bolívar: “¿Están seguros que quieren otra mujer en la Alcaldía?”

El comentario en Twitter de Marbelle contra Gustavo Bolívar, hoy candidato a la alcaldía de Bogotá, generó múltiples comentarios de los seguidores de ambas personalidades.

Marbelle sigue dando de qué hablar gracias a las publicaciones que hace en su cuenta de Twitter. En esta ocasión, la reina de la tecnocarrilera arremetió en contra Gustavo Bolívar, quien oficialmente lanzó su convocatoria para convertirse en el nuevo alcalde de Bogotá. Con el tono de sátira que suele usar, se refirió a él como una mujer.

“¿Están seguros que quieren otra mujer en la Alcaldía?”, cuestionó al lado de una fotografía de Bolívar sonriendo.

La publicación generó varios comentarios, entre ellos: “Eso es una artesanía muisca dirán y hay que fomentar la cultura”, “será la primera, Claudio (Claudia López) no lo es”, “¿lo que actualmente hay no se sabe que será? Le dicen Claudia”, “Jajaja, pero ¿estás segura que es mujer alcalde? Intenta mostrarse como macho y al parecer está casada con una mujer. ¿Entonces, qué es? Bolívar claro se parece mucho, pero no sería otra mujer, sino alguien también muy raro y confuso como espécimen”.

El anuncio de la candidatura de Bolívar al mandato de la capital colombiana llegó hace poco. A través de sus redes sociales hizo la invitación a escuchar la noticia. “Invitamos a los medios alternativos y a los medios de comunicación, a la rueda de prensa del Pacto Histórico para anunciar la candidatura a la Alcaldía de Bogotá y la presentación del programa de gobierno: Pacto por el futuro de Bogotá”, redactó.

En la mañana del martes 25 de julio, compartió un trino en el que aseguró que, en caso de ser elegido por la comunidad, estará al pendiente de cumplir con sus promesas. “Tendremos alcalde en primera vuelta Gustavo Bolívar será nuestro candidato a ocupar el segundo cargo más importante del país, el Pacto Histórico además tendrá mayoría en el concejo de Bogotá”, así lo anunció también Heidy Sánchez Barreto.

El anuncio de la candidatura de Bolívar al mandato de la capital colombiana llegó hace poco. Ya habló de sus propuestas para la seguridad de la ciudad y de lo que quiere hacer con el Metro

“Cuando me postulé al senado en 2017 les prometí que no los iba a defraudar. No los defraudé. Hoy que ustedes y el Pacto Histórico me otorgan el honor de representarlos como candidato a la Alcaldía de Bogotá, repito esas mismas palabras: ¡No los voy a defraudar! Gracias por el apoyo. Hoy arranca una nueva batalla en mi vida. Espero darla con altura, con la disciplina de siempre, de la mano de ustedes y rodeado del mejor equipo de expertos. Nuestro programa se llama un pacto por el futuro de Bogotá”, señaló.

Según ha comentado, dentro de sus propuestas está “llegar a los 300 policías promedio que tienen todas las ciudades del mundo por 100 mil habitantes. Hoy Bogotá solo tiene 220 policías por cada habitante”.

Respecto al Metro de Bogotá aseguró que: “vamos a evitar a toda costa, como se pueda, hasta el 31 de diciembre, para que el tramo del metro de Bogotá en la avenida Caracas sea subterráneo (...) la valorización que generan los metros subterráneos a las casas y a las propiedades aledañas es impresionante. La devaluación de los metros elevados genera inseguridad”.

“Vamos a luchar para que, por lo menos, el tramo que atraviesa la Caracas sea subterráneo (...) si de aquí a que nos posesionemos, el primero de enero, no se logró, vamos a terminar la obra como fue concebida, pero el metro subterráneo es prioridad para nosotros”, añadió.

Esta no es la primera vez que Marbelle se va en contra de Petro y de simpatizantes del Gobierno Nacional. Recientemente, la reina de la tecnocarrilera, como se le conoce popularmente, hizo un juego de palabras y cambió el nombre del movimiento político, que en la actualidad está al frente de la administración de la nación: se refirió al Pacto Histórico como ‘Parto Histórico’.

“Esto ha sido un parto histórico”, redactó Maureen Belky Ramírez Cardona, nombre de pila de la artista, de 43 años de edad.