Heidy Sánchez se desahogó tras designación de Gustavo Bolívar como candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá: ¿qué dijo?

Heidy Sánchez, concejala de Bogotá que podría volver a lanzarse para esta corporación en las elecciones de 2023, luego de resignar su aspiración a la Alcaldía de Bogotá. Foto: @heidy_up/Twitter

La escogencia del exsenador Gustavo Bolívar como el candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá generó el martes 25 de julio de 2023 fuertes comentarios en las redes sociales. En especial de dos de los precandidatos a esta aspiración: los concelajes Heidy Sánchez y Carlos Carrillo, quienes no ocultaron su desánimo.

Te puede interesar: Gustavo Bolívar desinfló a Iván Cepeda e Inti Asprilla sobre su candidatura a la Alcaldía de Bogotá: “Faltan concretar dos temas”

Aunque ambos estuvieron presentes en la rueda de prensa en la que se confirmó la candidatura de Bolívar, de cara a los comicios del domingo 29 de octubre, tanto Sánchez como Carrillo se desahogaron y dejaron clara su postura con respecto a la candidatura del partido de Gobierno.

“Tendremos alcalde en primera vuelta, Gustavo Bolívar será nuestro candidato a ocupar el segundo cargo más importante del país, el Pacto Histórico además tendrá mayoría en el concejo de Bogotá”, publicó en horas de la mañana Sánchez, en su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: Gustavo Bolívar haría oficial su candidatura a la Alcaldía de Bogotá la otra semana

A su vez, en la presentación de la candidatura de Bolívar, recalcó que, como representante de un partido de izquierda, entregó a Bolívar su propuesta de programa para llegar al Palacio de Liévano e indicó que se lanzará de nuevo al Concejo, luego de haber perdido el pulso ante el excongresista.

Esta imagen de la cara de Heidy Sánchez, de la Unión Patriótica, durante la presentación de la candidatura de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá, dio para todo tipo de comentarios en las redes sociales. Foto: Colprensa

Pero luego, tras hacerse viral por su rostro durante la conferencia dada a los medios, en la que se le vio cabizbaja y parca, Sánchez lanzó un apunte que causó controversia. Y todo por la desilusión que le habría generado este revés en su corta carrera política.

Te puede interesar: Gustavo Bolívar lanzó su candidatura a la Alcaldía de Bogotá y polarizó las redes: “Gana en primera vuelta” y “Hay que derrotarlo”

“Lo siento, pero eso de disimular mis expresiones nunca se me ha dado, mis gestos siempre dirán lo que las palabras no”, agregó Sánchez en su perfil. Y ante la respuesta de una de sus más cercanas colaboradoras, agregó: “Tú me conoces”.

La concejala Heidy Sánchez se desahogó en su cuenta de Twitter, luego de la confirmación de Gustavo Bolívar como candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá.

Carillo arremetió contra Alexander López

Por su parte, el precandidato Carlos Carrillo lanzó fuertes críticas a su partido, el Polo Democrático Alternativo, que según él, bajo el mando del expresidente del Congreso, Alexander López Maya, torpedeó su aspiración a la alcaldía. El cabildante de la capital de la República no dudó en calificar a su colectividad como una “empresa electoral”.

“El Polo Democrático nuevamente hace el ridículo y afecta la unidad. Yo tomé la decisión hace meses de construir una propuesta para la ciudad. Una propuesta seria, de izquierdas, viable. Y por eso tomé la decisión de aspirar a la Alcaldía de Bogotá; no lo hice para aspirar al Concejo, ni para aumentar la popularidad”, expresó Carrillo.

De acuerdo con su concepto, el Polo Democrático es una “mazmorra”, de la cual un candidato no puede salir. “Yo no puedo recoger firmas ni cambiarme de partido, pero no solo por el compromiso ético, sino por una razón legal”, agregó Carrillo, quien recordó que el 14 de abril fue proclamado como candidato a la Alcaldía, pero desde su propia colectividad, según él, se “invisibilizó” su campaña.

El ex senador Gustavo Bolívar lanza su candidatura a la Alcaldía de Bogotá por el partido Pacto Histórico. Foto John Paz-Colprensa

Bolívar, el candidato de la izquierda a la alcaldía

Bolívar fue el ganador de la encuesta efectuada por la firma Gaus, que lo dio como el gran favorito entre la “baraja” de candidatos a la Alcaldía, con un 23,04%, frente al 45,62% del voto en blanco, que fue la opción más votada en esta medición. Por su parte, un 16% no sabe o no responde.

El hoy aspirante confirmó que desde hace un más de un mes se había reunido con el presidente de la República, Gustavo Petro, quien de acuerdo con su versión le preguntó que cómo estaban sus opciones a la Alcaldía. “Las bases del progresismo reclamaban esta candidatura y no quería ser inferior a esta responsabilidad”, manifestó Bolívar, en diálogo con Caracol Radio.

“Soy una persona honesta que no se le va a robar ni un solo peso a la ciudad y que se rodeará de la gente más transparente y capacitad”, precisó el candidato, quien recalcó que uno de los pilares de su campaña será el de la movilidad.