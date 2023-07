Estos fueron los mejores momentos de la selección Colombia en su debut ante Corea del Sur en la Copa Mundo

Manuel Vanegas, Lorena Bedoya y Mayra Ramírez fueron otras de las figuras de la selección Colombia en la victoria 2-0 ante Corea del Sur REUTERS/Jaimi Joy

La selección Colombia Femenina debutó con victoria 2-0 sobre su similar de Corea del Sur, en la primera fecha del grupo H de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023. El Allianz Arena de Sídney fue testigo de como la colonia colombiana en Australia disfrutó del equipo que tuvo que ser dirigido por Ángelo Marsiglia, asistente técnico de Nelson Abadía, que cumple con dos fechas de sanción.

Los alrededores del estadio se comenzaron a teñir de amarillo, azul y rojo sobre las 10 de la mañana, hora australiana. Las banderas con el Tricolor y la alegría de los colombianos contagiaron a los ciudadanos locales que disfrutaron del partido en el estadio de fútbol de Sídney, que contó con una asistencia de 24,322.

El primero de los himnos que sonó fue el de la República de Colombia, un momento que seguro será inolvidable para las jugadoras que debutaban en una Copa del Mundo y que vivieron el momento hasta las lágrimas. Lorena Bedoya, Jorelyn Carabalí y Daniela Arias fueron algunas de las futbolistas que no pudieron evitar la emoción al escuchar el himno varios kilómetros de distancia del pais.

La emoción de las jugadoras de la selección Colombia Femenina al entonar el himno nacional. (FIFA)

El primer gol llegó luego de un remate de Manuela Vanegas que fue interrumpido por la mano de Shin Seo Yeom. La jueza central del compromiso no dudo en sancionar el penalti que fue ejecutado por Catalina Usme, la goleadora histórica de la selección Colombia. La jugadora del América de Cali tomó aire y durante la carrera vio como la portera de Corea del Sur dio un par de pasos hacia el palo de su mano izquierda, momento en el que decidió patear hacia el otro vertical y celebrar el 1-0 parcial.

Este significó el segundo gol de Usme en una Copa del Mundo; el primero fue en la Copa Mundial Femenina de Canadá 2015 en la histórica victoria 2-0 ante Francia en la fase de grupos. Además, la histórica delantera llegó a 51 goles en partidos oficiales con la selección, ampliando su legado.

“Nos preparamos muy bien, muy a conciencia de lo que ibamos a hacer acá y gloria a Dios que me permitió marcar (...) La ansiedad, las ganas de jugar, las ganas de querer representar bien al país, de querer ganar. Antes de patear todas se me acercaban y yo le pedía tranquilidad. Me encanta esa sensación y que tengan en mí esa confianza”, dijo Catalina Usme tras finalizar el encuentro.

Catalina Usme, Leicy Santos y Manuela Vanegas celebran el primer gol en la victoria de la selección Colombia 2-0 ante Corea del Sur REUTERS/Jaimi Joy

Pero las emociones no terminarían allí y el primer tiempo tendría un nuevo gol para Colombia. La genialidad fue de Linda Caicedo, quien controló un balón en la mitad del campo y desbordó por la banda izquierda, para a pocos metros del área, enganchar y aprovechar la mala ubicación de la portera para rematar. Si bien el gol contó con complicidad de la portera que intentó retener el balón antes que despejar, esto no opacó la gran jugada de la delantera de 18 años.

La campeona con Deportivo Cali y América de Cali en la liga profesional de Colombia se convirtió en la jugadora colombiana más joven en anotar en una Copa del Mundo. Además, en el último año marcó goles en la Copa Mundial Femenina sub-17, Copa Mundial Femenina sub-20 y la Copa América Femenina 2022. Una marca nunca antes registrada por una futbolista nacida en Colombia.

Linda Caicedo celebra junto a Leicy Santos el 2-0 definitivo en el partido entre Colombia y Corea del Sur en la Copa Mundial Femenina de la FIFA REUTERS/Jaimi Joy

FIFA reconoció a Linda Caicedo como la mejor jugadora del partido entre la selección Colombia y la selección de Corea del Sur. La vallecaucana aparte de su gol, que llegó en el único remate a puerta del que dispuso, dio dos pases claves, completó el 84% de pases, recuperó 10 balones, realizó con éxito tres de los 10 regates intentados y ganó ocho duelos ante las jugadoras asiáticas.

“Los colombianos me han dado su confianza, y siento que estoy respaldándolos en el campo dando lo mejor de mí (...) Se lo dedico a mi familia, a todos los que me acompañan, a mi pareja y a los que día a día están ahí aportándome lo mejor”, dijo Linda Caicedo en declaraciones DSports tras recibir el premio.

Linda Caicedo posa con el galardón de MVP durante el partido Colombia vs. Corea del Sur en la fecha 1 del grupo H de la Copa Mundial Femenina de la FIFA (Federación Colombiana de Fútbol)

El próximo partido de la selección Colombia será el domingo 30 de julio a las 4:30 de la mañana, hora colombiana. El rival será la selección de Alemania, cuadro que goleó 6-0 a Marruecos, el último integrante del grupo H, en la primera jornada de la Copa del Mundo.