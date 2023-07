Entre abrazos: así fue el emotivo momento que vivieron Rigoberto Urán y Egan Bernal tras el Tour de Francia

Los colombianos pasaron un gran momento juntos en el Tour de Francia. Foto: Captura de pantalla - Just Cycling Channel

Rigoberto Urán y Egan Bernal son dos de los máximos representantes del ciclismo colombiano a nivel mundial y recientemente se cruzaron en el Tour de Francia, carrera que es considerada la más importante del mundo. Tras 21 largas jornadas los dos escarabajos compartieron un momento juntos en París y demostraron el respeto y cariño que se tienen entre sí.

Aunque los resultados en el Tour de Francia no fueron los más destacados, cada uno de los ciclistas colombianos se mostró satisfecho por lo hecho hasta ese momento y celebraron el poder llegar con el pelotón al paseo por París. De los cinco pedalistas del país que iniciaron la competencia, solo tres pudieron culminarla.

En esta ocasión Colombia no tuvo ningún representante dentro del top 30 de la clasificación general, una situación que no se presentaba desde hace una década. Los otros dos ciclistas que no pudieron seguir compitiendo fueron Esteban Chaves (EF Education EasyPost), quien en la fracción 14 no pudo terminar y tuvo que bajarse de la bicicleta, y Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers), que no pudo estar presente al inicio de la jornada 15.

En un video publicado por la cuenta Just Cycling Channel quedó en evidencia el momento en el que los dos ciclistas compartieron en París en la previa de la última jornada del Tour de Francia. Muchos abrazos y sonrisas entre los dos experimentados corredores que se mostraron felices de poder sortear las dificultades en las 21 etapas que se disputaron.

Montados en sus bicicletas, Rigoberto Urán y Egan Bernal cruzaron algunas palabras. El de Urrao, como ya es característico en él, mencionó que ahora es Bernal el que debe aprovechar y sacar la cara por el país en las carreras como el Tour de Francia porque el final de su carrera deportiva esta cada vez más cerca.

“Ahí le quedan diez años a este niño para que siga corriendo acá, porque yo ya me voy a ir”, aseguró Rigoberto Urán entre risas.

Egan Bernal no pudo ocultar una sonrisa tras las palabras de Rigo y afirmó que estaba “súper contento de terminar el Tour y nada...”, en ese momento el ciclista de Urrao lo interrumpió y dijo, “nada, pues que los queremos” y cada uno se marchó por su lado.

Tres ciclistas colombianos, de los cinco que tomaron partida en Bilbao, llegaron hasta la última etapa en París

El mejor colombiano en el Tour de Francia fue Harold Tejada del Astana Qazaqstam Team que se ubicó en la casilla 34 de la clasificación general a 2:27:46″, mientras que Egan Bernal ocupó el puesto 36 a 2:38:16″. Rigoberto Urán, por su parte, selló su participación en la casilla 71 a 3:50:15″.

En otras declaraciones entregadas por los corredores tras culminar su participación en el Tour de Francia, Egan Bernal resaltó el enorme significado que tiene el poder acabar la competencia y el haber sido de gran ayuda como gregario para sus compañeros del INEOS Grenadiers. “Estoy muy feliz. Creo que es difícil de comparar con el año en el que gané, pero es un sentimiento muy parecido. Para mí, es una gran victoria”, afirmó.

El corredor de Urrao se mostró un poco más sentimental debido a que se encuentra en el tramo final de su carrera deportiva, por lo que estas podrían ser sus últimas participaciones en la Grande Boucle. Sientes un poquito de nostalgia porque sabes que ya te quedan los últimos Tour. Vives apegado a un mundo que te lo dio todo, y sabes que pronto tendrás que dar un paso al costado y dejar que las nuevas generaciones sigan (...) El ciclismo, como el Tour de Francia, es como tu mujer: te da muchas alegrías y tristezas. A nadie le gusta perder algo que te gusta y te dio tanto”.