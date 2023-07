En video, un taxista le “rapa” el dinero a sus pasajeros en medio de una discusión por la tarifa y emprende la huida

Ambos hombres intentaron comunicarse con la empresa responsable del vehículo, pero no obtuvieron ayuda / Pantallazo tomado de Arriba Bogotá

Sin mediar palabra, un taxista arrastró a dos de sus pasajeros por varios metros, luego de sostener una discusión por el valor de la carrera que, según los denunciantes, era mayor al que marcaba el taxímetro.

Su viaje entre la localidad de Suba y el barrio Gran Granada de la localidad de Engativá no solo les habría costado una suma considerable de dinero en efectivo, sino también varios moretones en el cuerpo, de los cuales aún no se recuperan.

El pasajero que quedó atrapado por la puerta tan pronto como el conductor arrancó el vehículo había resuelto pagarle el dinero que, de manera irregular, le estaría exigía. Pero, una vez el taxista lo vio sacando el efectivo de su bolsillo, extendió la mano y lo tomó de manera abusiva.

“Tomé la decisión de pagarle completo para no tener más problemas. Y en el momento en el que yo saco la plata, lógicamente estaba completa ahí. El señor lo que hace es estirarse, raparme la plata y arrancar el carro de una”, señaló sin revelar su identidad para el matutino de Arriba Bogotá.

En total se habría llevado unos 300 mil pesos en efectivo / Tomado de Arriba Bogotá

Mientras tanto, su acompañante, explicó: “Al final yo le dije a mi cuñado: paguémosle y nos vamos. Entonces, cuando mi cuñado sacó la plata para pagarle, el hombre le dio el pucho y automáticamente le rapó la plata. Yo cuando veo que mi cuñado está ahí me devuelvo, porque yo ya había entrado en la portería. Me cuelgo del carro, mi cuñado se cuelga y el hombre arranca y sin tapujos nos tiró”.

Tirados en el suelo, ambos veían cómo se alejaba a toda velocidad quien, por unos centímetros, pudo haberles pasado el carro por encima, sin mayor remordimiento. “A mí me atrapó una mano, (me causó lesiones) en una rodilla, me rompió el reloj y sin tapujos se fue. No le importó la vida de uno y salió y se fue y de malas”, señaló el hombre que había ingresado en la portería.

Lesiones similares a las del hombre que se quedó con los bolsillos vacíos: “Yo estoy raspado. Lo que es un codo lo tengo morado, por la entrepierna, también al lado de la cadera tengo raspones grandísimos y lo mismo con la mano”.

Y es que no son solo les duelen los hematomas, también el dinero que tomó de manera inescrupulosa de su mano “más o menos un promedio de 300 – 350 mil pesos”, según señaló una de las víctimas.

Tan pronto como ocurrió el robo se pusieron en contacto con la empresa en la que está inscrito el vehículo, pero “ellos lo único que nos dijeron es que debíamos poner una PQR a través de su página. Y no nos parece que una empresa tan conocida acá en Bogotá responda de esa manera, cuando deberían tomar acciones de inmediato y comunicarse con el dueño del carro porque, la verdad, el conductor que lo tenía en la mañana no creemos que sea el dueño del vehículo”.

Intentarán resolver este interrogante no solo con el PQR que está puesto en página, sino también con la denuncia que la mañana siguiente al ataque interpusieron por hurto y lesiones personales ante las autoridades competentes.

¿Dónde interponer una queja contra un conductor de transporte público?

De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, se puede interponer una queja, reclamo o sugerencia a través de los siguientes canales:

Centro Integral de Atención al Ciudadano (CIAC)

Diagonal 25G # 95A-85. En el CIAC recibirá atención para todas las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y trámites que desee realizar de manera presencial. Atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Líneas de servicio telefónico

018000 915 615 Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. - 12:00 p.m. (+ 57) 601 3526700 Sede Administrativa - Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

¿Cómo conduzco?

#767 Opción 3. Horario: 24/7

Correo electrónico: