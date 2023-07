El presidente Petro propondrá terna para seleccionar el nuevo Fiscal: “No llegamos a vengarnos”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. REUTERS/Vannessa Jiménez

En febrero del 2024 habrá un nuevo fiscal General de la Nación, por tal razón el presidente Gustavo Petro debe elegir la terna que presentará ante la Corte Suprema para que sea definido el reemplazo de Francisco Barbosa Delgado. Se debe recordar que con el actual fiscal el jefe de Estado ha protagonizado varios choques alrededor de los procesos de sometimiento por parte de los grupos terroristas, entre otras decisiones del Gobierno nacional.

La elección del mandatario de izquierda ha generado inquietud en los sectores de oposición, una muestra de ello fue la exsenadora y exfiscal General, Vivan Morales, quien hace un mes indicó que Petro tenía un conflicto de intereses para elegir la terna de donde saldrá el director del ente acusador:

“Frente a los gravísimos hechos que ha conocido el país y que tiene que investigar la Fiscalía es inobjetable que el presidente Petro tiene un conflicto de intereses para integrar la terna que debe elegir al nuevo fiscal”, trinó Morales mientras que el jefe de Estado le respondió señalando que la elección de él: “Será una terna contra la impunidad”.

Precisamente Gustavo Petro en medio de una entrevista con la periodista, María Jimena Duzán, señaló que su intención con la terna es “perseguir el crimen en Colombia”. De igual manera aclaró que no tiene intenciones de iniciar una persecución en contra de su contradictor, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“El gobierno no está interesado en perseguir a Uribe, no llegamos a vengarnos. La selección de la terna no es para perseguir a Uribe, eso no es nuestra intención, se crearía un factor de violencia”, mencionó el jefe de Estado en el pódcast de Duzán.

Un gran número de reacciones ha generado la solicitud del presidente Gustavo Petro de que el excomandante paramilitar del Bloque Catatumbo, Salvatore Mancuso, sea nombrado como gestor de paz para que testifique y ayude en la reparación de todas las barbaries cometidas a lo largo de la historia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter, mensaje que fue respondido positivamente por el exparamilitar que se encuentra recluido en una cárcel de mediana seguridad en Estados Unidos.

La decisión ha sido cuestionada por ciertos sectores, mientras que algunas víctimas del conflicto resaltan el hecho como positivo si se llega a una verdad y reparación. Entre tanto, en las redes sociales ha comenzado a circular la intervención que tuvo Petro durante su época como Representante a la Cámara de Bogotá en el 2004, concretamente cuando Mancuso llegó junto Ramón Isaza y Ernesto Báez al Congreso de la República para dar unas palabras en medio de un cuestionado proceso de paz con el expresidente Uribe.

Esa presentación en el Congreso, en el que Mancuso resaltó los objetivos del grupo terrorista de extrema derecha, fue aplaudido por varios congresistas del recinto. Incluso, el cuestionado hecho motivó a la entonces senadora uribista Gina Parody a renunciar a su curul.

paz sino la reelección de Álvaro Uribe, señaló que el entonces presidente estaba secuestrado por los paramilitares haciendo referencia a la cercanía entre las fuerzas de ultraderecha y los más altos lugares de la élite de su Gobierno.

“Bajo esta bandera de la paz, bandera sucia de cocaína, lo que se está presentando en el fondo es una alianza de narcotraficantes, genocidas y líderes políticos que entre otras cosas tienen como objetivo la reelección presidencial entonces no estamos construyendo ninguna paz, sí es que la paz la definimos como la construcción de un pacto social hecho entre ciudadanos desarmados que puedan trazar las reglas del juego para la convivencia pacífica no solamente ahora sino para las futuras negociaciones. Estamos es frente a una hipocresía, ante un reality”.

Mancuso, quien ha declarado ante la JEP, ha señalado su intención por construir en un proceso de reparación y verdad; precisamente en sus audiencias ante el Tribunal de Paz el excomandante paramilitar reveló el paradero de fosas comunas y poderosas conexiones entre políticos y las AUC.