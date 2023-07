Yina Calderón confesó que está nuevamente soltera: “He tomado mucho, me ha dolido demasiado”

Yina Calderón comentó que está nuevamente soltera: “He tomado mucho, me ha dolido demasiado”/ Imagen @ yinacalderonoficialdj

Yina Calderón sorprendió recientemente a sus seguidores en las redes sociales al revelar que está oficialmente soltera. Hasta hace pocos días se había mostrado públicamente con su ahora expareja, pero desde entonces algo pareció fracturar la relación que ya iba por el año de duración.

Desde sus Historias de Instagram, la DJ de guaracha aseguró: “Bebés, están que me preguntan que vieron a mi novio con otra... sí, oficialmente estoy soltera. Sí, he tomado mucho, me ha dolido demasiado, pero estamos solteras y ya”.

Posteriormente, destacó a su exnovio como un hombre “muy bueno” y “ejemplar”, por lo que subrayó “no voy a hablar mal de él, ni voy a decir cosas malas de él”.

Sin embargo, la también empresaria no ahondó en los motivos por los cuales su noviazgo llegó a un punto final. Aunque en vista de que suele mantener al tanto a su seguidores de todo lo que pasa en su vida, muy seguramente más adelante amplíe un poco más la información.

Durante el tiempo que estuvieron juntos pocas veces la ‘Exprotagonista de Nuestra Tele’ mostró a su expareja, pero sí hablaba sobre él, fue así que en abril pasado reveló algunas curiosidades como:

“Tengo un noviazgo, ya vamos a completar un año... es menor que yo, yo tengo 31 años y él tiene 25, yo le llevo seis años... Es muy alto, mide como 1,80, yo mido 1,50. Es morenito porque me gustan los hombres morenitos. No le gustan las redes, no tiene redes. Se la lleva muy bien con mi familia. Vivimos juntos hace rato, ya hace como siete meses”.

Meses antes, en octubre de 2022, Calderón también se había referido sobre las razones por las que prefería llevar su relación sentimental en privado y no mostrar a su novio.

“Yo a ustedes les cuento todo, me muestro tal cual soy... pero lo único que sí les pido y quiero tener privado es mi relación. Siempre ha sido así, las veces que de pronto se ha sabido quién es mi pareja es porque me lo pillan por ahí... siento que esa parte es muy de mí, a él no le gustan las redes, les puedo decir que es un buen chico, pero ya”.

Soy como el Covid, se riega por todo lado, Yina Calderón sorprendida de que su nombre suene en todas partes

Si hay una figura de las redes sociales que frecuentemente da de qué hablar, esa es Yina Calderón. Sin embargo, la DJ de guaracha se ha mostrado altamente sorprendida de que su nombre esté sonando por todos lados, en noticieros y emisoras de radio. Fue así como desde sus Historias de Instagram comenzó por decir:

“Yo estoy mencionada por todo lado. Prendo la emisora, escucho mi nombre, leo comentarios de incluso de fotos o videos de otros influencers y está mi nombre, veo noticias y está mi nombre, veo Google y ¡está mi nombre! Nenés, por qué será... soy como el Covid, se riega por todo lado, Yina Covid...”, dijo entre risas esto último.

Y es que la también empresaria suele figurar con frecuencia entre los medios de comunicación por sus rifirrafes con otros creadores de contenido como Epa Colombia o Andrea Valdiri, sus múltiples cirugías estéticas en su proyecto de quedar como una Barbie, sus negocios, sus problemas de salud por cuenta de los biopolímeros, sus polémicas declaraciones o su vida sentimental, como fue el caso más reciente.

Pero de vuelta a su mensaje, quiso resaltar que ella es “buena gente”, solo que por cosas que le han pasado se ha vuelto “odiosa” con ciertas personas, pero en términos generales se considera como alguien bacana.