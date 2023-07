Por qué la Federación Colombiana de Ciclismo dejó a Nairo Quintana por fuera del mundial

Estas fueron las razones por las que Nairo no fue tenido en cuenta para el Mundial de Ciclismo. Colprensa - Archivo

Nairo Quintana lleva un año sin competir en Europa y su única carrera en todo este tiempo fue el gran fondo de la categoría élite de los Campeonatos Nacionales de Ruta. El boyacense sigue sin encontrar una escuadra con la que pueda competir y una de las opciones que surgió en las últimas semanas para verlo correr de nuevo fue el Mundial de Ciclismo que se disputará en Glasgow, Escocia.

Te puede interesar: Confirmada la nómina de colombianos para el Mundial de Ciclismo en Glasgow, ¿estará Nairo Quintana?

El mismo pedalista de 33 años dejó abierta la posibilidad de disputar el Mundial de Ciclismo con la delegación colombiana, incluso manifestó que estaba en un gran nivel y que ha entrenado arduamente para mantenerse listo en caso de que la Federación Colombiana de Ciclismo (Fedeciclismo) lo necesitara para las competencias que se llevarán a cabo entre el 5 y 13 de agosto de 2023.

“Si Dios lo permite de volver a la competición es para hacerlo bien en los mejores escenarios, para darle alegría a la gente y hacer las cosas bien. Me gustaría estar en el Mundial, es decisión de ellos (Federación Colombiana de Ciclismo). Hay corredores que han competido todo el año. Sería un honor representar a mi país”, aseguró en una entrevista con ESPN.

Te puede interesar: Estas son las próximas competencias que tendrán los ciclistas en Colombia

Fedeciclismo dio a conocer la lista de los corredores que fueron convocados para representar al país en las competencias que se disputarán en Glasgow. Los ocho ciclistas seleccionados fueron: Rigoberto Urán (EF Education EasyPost) y Miguel Ángel López (Team Medellín), quienes serán los líderes y estarán acompañados por Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Fernando Gaviria (Movistar), Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), Harold Tejada (Astana), Walter Vargas (Team Medellín) y Rodrigo Contreras (EPM-Scott).

Nairo Quintana solo ha competido en el Campeonato Nacional de Ciclismo en Ruta celebrado en febrero en Bucaramanga y donde terminó en la tercera ubicación (@nairoquincoficial/Instagram)

La ausencia de Nairo Quintana en la lista de corredores generó una enorme controversia y hubo quienes criticaron a la federación por dejar por fuera al escarabajo. Recientemente se dieron a conocer algunas de las razones que habría tenido Fedeciclismo para no incluir al campeón del Giro de Italia 2014 y La Vuelta a España 2016 en la nómina.

Te puede interesar: Un 20 de julio hace 10 años Nairo Quintana superó a Froome en los Alpes e hizo historia en el deporte colombiano

La Revista Semana habló con Carlos Mario Jaramillo, director técnico de la Selección Colombia de Ciclismo y este aseguró que por unas exigencias por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que no pudieron contar con la presencia de Quintana.

“La UCI le exige a uno inscribir la nómina de corredores y nosotros inscribimos 14 corredores. Ellos lo exigen un mes antes para sacar la credencial. Entre esos corredores no está Nairo, ¿por qué? Porque Nairo ha corrido, si no el Nacional, corrió el Mundial el año pasado y este año no ha ocurrido nada”, aseguró Jaramillo.

El pedalista boyacense fue campeón de la Vuelta a Colombia. Foto: Fedeciclismo

De acuerdo a lo mencionado por el director técnico al medio en mención, lo que sucedió es que no existe problema porque no tiene ritmo de competencia, sino porque la Federación Colombiana de Ciclismo envió una lista con 14 corredores preinscritos entre los que estaban Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) pero cuando fueron a solicitar el permito ante la UCI para agregar a Quintana, no dieron la autorización porque el boyacense no hacía parte de la lista que fue enviada previamente.

Hace unos días el periodista argentino Mario Sábato también dio a conocer algunas de las razones que habría tenido la Federación Colombiana de Ciclismo para dejar por fuera de la lista de los corredores que irán a disputar el Mundial a Nairo Quintana.

“La Federación, especialmente el técnico nacional, escogió una selección con base en los parámetros que fija la misma entidad, mediante una resolución que viene desde hace años. El equipo fue inscrito ante la UCI hace más de un mes. Nairo no fue considerado por el técnico porque no está compitiendo actualmente”, aseguró el comunicador durante una de las transmisiones de ESPN en el Tour de Francia.