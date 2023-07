“Pese a todo, la gente en Bogotá sigue teniendo confianza en este proyecto político del Pacto Histórico”: Heidy Sánchez

Heidy Sánchez, concejala de Bogotá que podría volver a lanzarse para esta corporación en las elecciones de 2023. Twitter @heidy_up

Heidy Sánchez es una de las personas más fuertes del Pacto Histórico en Bogotá, su labor como concejala en estos cuatro años le permitieron ganar tanto confianza como experiencia para buscar la Alcaldía, por eso se postuló para conseguir la candidatura en la coalición.

Te puede interesar: Crear la lista para el Concejo de Bogotá, el otro gran reto del Pacto Histórico en las elecciones

A falta de conocer los resultados de la encuesta para elegir al aspirante al Palacio Liévano, que se presentarán el 24 de julio, la cabildante sabe que se debe ratificar lo hecho en los comicios de 2022, cuando se logró por primera vez un Gobierno de izquierda con Gustavo Petro y la capital fue uno de los lugares con mayor apoyo.

En entrevista con Infobae Colombia, la concejala habló sobre la posibilidad de lanzarse nuevamente a la corporación, en caso de no ganar la candidatura a la Alcaldía de Bogotá, y cómo ve al Pacto Histórico para unas elecciones regionales en las que deben ratificar lo conseguido hace un año.

¿Volverá al Concejo?

Sánchez afirmó que aún no es una decisión tomada, todo dependerá de los resultados de la encuesta para elegir al candidato para la Alcaldía de Bogotá y luego conversará con la Unión Patriótica para definir si defenderá su escaño en la corporación.

“Habría que hablar con el partido porque la decisión de la precandidatura a la alcaldía la tomó el partido y, en ese sentido, una vez se conozcan los resultados, me dirigiré a hablar con la dirección de mi partido y a tomar la decisión que más convenga”, dijo.

Gustavo Bolívar, Carlos Carrillo y Heidy Sánchez, precandidatos por el Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá. Twitter @CarlosCarrilloA

La cabildante agregó que, sea o no la candidata a la Alcaldía, no quiere desechar la campaña que hizo previamente: “Tampoco es como dejar votado un acumulado político y organizativo que hemos hecho durante estos cuatro años, que en efecto queríamos estar en el lugar donde se toman las decisiones, pero no vamos a votar a la basura o echar por la borda lo que se ha hecho”.

“La gente sigue teniendo confianza”

Aunque el Gobierno de Gustavo Petro ha sido blanco de críticas desde la oposición y varios sectores por la falta de gestión y avances en algunas de sus políticas, sobre todo en el tema de seguridad en Bogotá, la concejala Sánchez cree que el Pacto Histórico volverá a ganar en la capital.

“Creo que, pese a todo, la gente sigue teniendo confianza en este proyecto político, sobre todo en las localidades donde ha ganado Petro históricamente como Ciudad Bolívar, Kennedy, también en Suba, por ejemplo, Usme, Bosa y estos puntos donde tuvimos el mayor número de votación en las elecciones a Cámara de Representantes que, sin lugar a dudas, tendrán confianza nuevamente en la lista del Pacto Histórico para lograr una bancada importante en el Consejo”, afirmó.

La concejal Heidy Sánchez cree que el Pacto Histórico volverá a ganar en Bogotá para las elecciones regionales. Twitter @heidy_up

La concejala aseguró que el Pacto Histórico armará una lista que podrá ganar una buena cantidad de escaños en el Concejo de Bogotá, además de confiar que la coalición de izquierda recuperará el Palacio Liévano luego de ocho años tras la salida de Gustavo Petro.

“No se diga que mayoritaria porque ninguno vamos a hacer una lista de más de 23 personas, siendo 24 personas más de la mitad del Consejo de la ciudad, pero considero que esta lista puede sacar entre 12 y 15 concejales muy bien impulsada por la candidatura de la Alcaldía que quede”, afirmó.

Cabe recordar que Heidy Sánchez está de acuerdo con que la lista de candidatos para la corporación sea cerrada porque se garantiza la paridad de género, con alternancia “y que estas sean alternadas para que haya presencia 50/50 de mujeres”, sumado a que los partidos sepan elegir a los aspirantes que estén de acuerdo con los ideales de la coalición.