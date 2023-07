Epa Colombia criticó el mal servicio de salud en Colombia: “Es lo peor”

Epa Colombia, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @epa_colombia

Epa Colombia no suele guardarse nada cuando quiere quejarse de algo y, recientemente, se despachó en contra del servicio de salud en el país, el cual catalogó de “lo peor”.

Desde las redes sociales de su empresa de keratinas, la influenciadora bogotana aseguró que tuvo que ir al hospital por un fuerte dolor que tenía en el estómago; sin embargo, recibió una mala atención aunque pagó por particular.

“Amiga, yo no te conté pero ayer casito me muero. ¿Te acuerdas que antier te había dicho que tenía un dolor acá horrible? (señaló su estómago), me toco ir al médico. Amiga, me atendieron súper mal, pagué particular y todo y me atendieron mal, horrible amiga”.

Posteriormente, aseguró que pagó un millón de pesos por una consulta y un examen que le realizaron y por poco arma un escándalo en vista de la mala atención.

“La salud en Colombia es lo peor... que una consulta y que un examen un millón... claro que yo lo pagué, pero ni me atendieron, casito me muero de una fiebre, un dolor acá impresionante. Me tomé las gotas de dragón, me tomé la leche de magnesia, todo lo que tú me dijiste, me tocó ir al médico, casito hago un escándalo allá... menos mal se apagó mi celular, por eso no me había reportado”.

A su vez, sobre las imágenes la empresaria de keratinas también resaltó: “Pésimo servicio, no sé para qué estudian si no trabajan con amor”. Además de lo expresado, Epa Colombia también adjuntó unas imágenes en las que se le vio desde la camilla del hospital. Sin embargo, la bogotana no especificó cuál fue el diagnóstico que le dieron y si ya se siente mejor.

Aunque todo parece indicar que sí está mejor en vista de que habló del tema desde su casa, y en compañía de su novia se puso a responder preguntas que le enviaron sus seguidores vía redes sociales. Por otro lado, Epa Colombia no es la única celebridad colombiana que se ha quejado del sistema de salud, en meses anteriores lo hizo Marialejandra Manotas.

Marialejandra Manotas se quejó del sistema de salud: En cuatro horas no me atendieron ni a mí ni a un montón de gente

Quejas contra el Sistema de Salud se han escuchado desde siempre y de forma continua por su lentitud y deficiencia, entre otros aspectos. En este sentido, en marzo Marialejandra Manotas dio cuenta de su frustración después de estar esperando más de cuatro horas para que la atendieran en una clínica, de la cual no amplió la información sobre su nombre. Así las cosas, desde sus Historias de Instagram comenzó por decir:

“Acabo de llegar a mi casa cuatro horas y media después y lo único que me hicieron en la clínica fue tomarme la presión y ponerme una pulsera. En cuatro horas no me atendieron, ni a mí ni a un montón de gente que había ahí. De verdad, qué impotencia, tengo tanta rabia porque nadie, ni pobre ni rico, ni lo que sea se merece estar en una clínica bien maluco y bien enfermo, tener que esperar cuatro horas pa’ que no me atiendan, tengo mucha rabia. De verdad, nadie se merece eso”.

A su vez, la creadora de contenido escribió sobre la imagen que solo había tres médicos y tres enfermeras para atender a más de un centenar de personas. “Cada que iba a preguntar me decían faltan x pacientes y sigue... ¡qué sistema de salud tan horrible! 3 médicos y 3 enfermeras para 300 personas y seguro deben estar mamados de estar ahí”. A continuación lo compartido en su momento por Manotas:

La queja de Marialejandra Manotas contra el sistema de salud: “En cuatro horas no me atendieron, ni a mí ni a un montón de gente”

