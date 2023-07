Davinson Sánchez seguiría en Europa, pero no en una liga que arrastra una sación

Davinson Sánchez está en lista de transferibles de los Spurs. Reuters/Lee Smith

Varios futbolistas colombianos esperan definir su futuro en el mercado de fichajes; uno de ellos el defensor central Davinson Sánchez, y es casi un hecho que no seguirá en las filas del Tottenham de Inglaterra, en el que es uno de los futbolistas más cuestionados por la afición de los Spurs.

El zaguero de 27 años jugó en la última temporada un total de 24 partidos en los que no pudo convertir ni aportar asistencias para su escuadra, que terminó en la octava posición de la Premier League, quedando por fuera de los puestos que otorgan cupos a torneos internacionales.

El nacido en Caloto (Cauca) integró la lista de convocados de Néstor Lorenzo para los partidos amistosos de la selección Colombia ante Irak y Alemania respectivamente. El exAjax jugó los 90 minutos del encuentro ante los asiáticos con una calificación de 7,1 de acuerdo con los registros de 365 Scores.

En el histórico triunfo sobre Alemania en Gelsenkirchen, Davinson Sánchez ingresó en el tiempo de adición por Juan Guillermo Cuadrado, que marcó el segundo tanto frente a los Teutones, mientras que el marcador fue obra de Luis Díaz.

Futuro de Davinson Sánchez

Un equipo de Rusia se quedaría con Davinson Sánchez. Reuters/Lee Smith

Pese a su bajo rendimiento con los Spurs son varios los clubes que están interesados en contar con los con servicios del Atlético Nacional, que ha sido sondeado por equipos de Brasil y Turquía. Ahora se rumora que una escuadra del balompié ruso está tras pasos del ex Atlético Nacional de Medellín.

De acuerdo con la información del periodista de Win Sporst Felipe Sierra, el ex Ajax de Ámsterdam está muy cerca de cambiar de equipo para la próxima temporada. De darse su transferencia al fútbol de Rusia, no podría participar de las competiciones europeas debido a la sanción impuesta por la UEFA a este país por la guerra que sostiene con Ucrania.

“EXCL. Davinson Sánchez (27) está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del #SpartakMoscow. Ya hay un acuerdo con #Tottenham y esperan en las próximas horas cerrar los términos personales del colombiano El defensa no ve con malos ojos su llegada al fútbol ruso”.

El zaguero central de 27 años perdió protagonismo con el Tottenham. Imagen: @PSierraR/Twitter

La hinchada del Tottenham no quiere más a Davinson Sánchez

En el juego en el que los Spurs recibieron al West Ham, vigente campeón de la UEFA Conference League, Sánchez fue protagonista, pero no por las razones correctas. El oriundo de Caloto se vio involucrado en la jugada que terminó en el gol de la victoria de los Hammers y toda la responsabilidad cayó en sus hombros.

A la altura del minuto 77, el West Ham recuperó la pelota en mitad de campo y filtró un pase para él. Allí entró el error que denuncian los hinchas de los Spurs, ya que el colombiano se colgó en la jugada, no pudo interceptar la asistencia y dejó mal parados a los suyos, que no pudieron evitar la caída de su arco.

En redes sociales no tardaron en “crucificar” al central, alegando que su nivel ya no es lo suficiente para estar en el club y que incluso prefieren que no vuelva a jugar en el equipo mientras que logran concretar su venta a otro equipo:

“¿Podemos por favor no poner a jugar a Davinson Sánchez mientras tratamos de venderlo? Absolutamente, nadie gana nada con darle minutos, excepto la oposición. Y antes de que alguien hable, estoy tratando de ayudar al muchacho. Es cruel jugar con él”. -@footballconfid1

“Nunca había visto a un jugador tan nervioso con o sin el balón. Davinson Sánchez es un completo riesgo” -@AdamOsmond5100

“Sé que es solo un amistoso (por eso no hay nada de qué preocuparse), pero en cualquier nivel, hay conceptos básicos de defensa que deberían ser una segunda naturaleza. Hay 2-3 aspectos muy preocupantes del juego de Sánchez en este breve clip que deberían ser enormes alarmas”. -@footballconfid1

Sánchez tiene contrato con el conjunto británico hasta mediados del 2024, por lo que en dado caso no encuentre una oferta atractiva en esta ventana de fichajes, podría esperarse hasta diciembre y allí nuevamente buscar su salida antes de quedar como agente libre.