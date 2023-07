Daniel Ruiz no seguiría en Santos, pero tampoco regresaría a Millonarios

Daniel Ruiz aportó dos asistencias en 19 partidos con el Santos. Foto: @danielruizr10

La primera experiencia en el balompié internacional de Daniel Ruiz no ha sido del todo satisfactoria, dado que el jugador bogotano no ha podido acoplarse al exigente fútbol brasileño pese a sus indudables condiciones futbolísticas que mostró en Colombia con la camiseta de Millonarios.

Frente a esta situación, el fututo del exFortaleza no es del todo claro. A pesar de que su contrato con el Santos va hasta diciembre del presente año, en el Peixe no están del todo seguros si seguir contando con los servicios del jugador bogotano, que en caso de no continuar en Brasil, tendría que regresar a Millonarios, equipo dueño de sus derechos deportivos.

Con la camiseta del cuadro santista, Daniel Ruiz ha disputado por todas las competiciones un total de 19 partidos, aportando dos asistencias en 646 minutos en cancha. Si bien no hay un comunicado oficial, los rumores apuntan a que el volante no seguiría en el club en el que se dio a conocer el Rey Pelé.

De acuerdo con la información del periodista de ESPN Julián Capera, el jugador cafetero tiene más opciones en el mercado para continuar su carrera fuera Brasil, aunque no se descarta que vuelva a la Liga BetPlay Dimayor para jugar con el Embajador.

“La Liga Profesional de Argentina es un mercado con opciones reales (en términos salariales) para Daniel Ruiz. Talleres es una posibilidad, pero no la única. Millonarios espera decisión oficial de Santos . Tiene plazo hasta el 04 de agosto para inscribirlo en Colombia”.

A pesar de tener contrato con Santos, el club brasileño cancelaría el prestado de Ruiz. Foto: @JulianCaperaB/Twitter

De darse su paso al fútbol argentino para defender los colores de Talleres de Córdoba, Daniel Ruiz podría compartir camerino con otro colombiano, ya que la T, tiene un acuerdo con el defensor de Independiente Santa Fe, Kevin Mantilla.

¿Regresará al fútbol profesional colombiano?

La llegada de Paulo Turra a la dirección técnica dejó casi sin opciones al volante de pelear por un cupo en la titular del Santos. Por estar razón, Mauricio Serrano, representante del jugador, está evaluando el camino a tomar.

En diálogo con el programa El VBAR de Caracol Radio, Serrano habló del panorama para Daniel Ruiz y no descartó que regrese al fútbol colombiano.

“De momento, no, estamos explorando posibilidades. Lo único cierto es que no está jugando mucho, hace una semana hubo cambio de entrenador y al parecer este nuevo entrenador no va a tenerlo tanto en cuenta, en ese orden de ideas vamos a mirar qué posibilidades hay. De momento no hay nada oficial de parte de Santos”.

En cuanto a su regreso al conjunto dirigido por Alberto Gamero, el agente señaló: “Claro, es una posibilidad, Millonarios es el propietario de sus derechos y él está a préstamo hasta diciembre. En caso tal de que se negocie una posible salida de Daniel, la primera opción sería regresar a Millonarios si no hay ofertas de otro lado”.

Serrano aseguró que hay varias propuestas por Ruiz, que pese a no tener minutos en Santos, está a gusto en la ciudad.

“Siempre las ha tenido y desde hace más o menos un año que Daniel empezó a marcar mucha diferencia en Millonarios. Afortunadamente, el jugador tiene bastante mercado. Si hay algo bueno para todas las partes, se va a analizar, así como se estudió cuando llegó la oferta de Santos”, agregó.

La última vez que Daniel Ruiz tuvo acción con el Santos fue el 3 de junio, por la fecha 9 del Brasileirao, en el que su equipo empató en condición de local a un tanto, ante Internacional de Porto Alegre. Desde entonces, no volvió a ser tenido en cuenta y se encuentra entrenando por separado a la espera de resolver su situación.