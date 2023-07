Crear la lista para el Concejo de Bogotá, el otro gran reto del Pacto Histórico en las elecciones

El Pacto Histórico termina de definir su lista de candidatos al Concejo de Bogotá para las elecciones del 29 de octubre. Foto Colprensa

Las elecciones regionales del 29 de octubre serán uno de los retos más importantes para el Pacto Histórico desde que ganaron las presidenciales en 2022, porque deberán refrendar el apoyo recibido por más de 12 millones de colombianos al actual Gobierno de Gustavo Petro.

Uno de los lugares clave para la coalición de izquierda es Bogotá, donde no solo buscan la Alcaldía, cuyo candidato no se ha oficializado, aunque todo indica que sería Gustavo Bolívar, y también obtener la mayor cantidad de escaños en el Concejo de la capital.

Sobre esa corporación, Infobae Colombia habló con Donka Atanassova, precandidata del Pacto para el Concejo, sobre los criterios para definir a los aspirantes como el tipo de lista, cerrada o abierta, y de cuyo tema también se pronunciaron los actuales concejales Heidy Sánchez y Carlos Carrillo.

La discusión de lista abierta o cerrada

Donka Atanassova explicó que la discusión que se tiene en el Pacto Histórico es “si las listas deben ser cerradas o abiertas, pero en muchos sitios dificulta esa posibilidad porque el hecho de que sean cerradas dificulta que esta pluralidad de actores se pueda expresar plenamente y sentirse todos vinculadas, y el hecho de que sean abiertas, pues por el riesgo que finalmente las curules elegidas se concentren en otro actor político, igual los demás que quedan relegados.

Agregó que “estamos justamente en esa discusión, hemos explorado las posibilidades de hacer una consulta previa que no se pudo, una consulta interna de los partidos que permitiera depurar a las candidaturas en términos de que se escogieran unas que tuviesen las mejores votaciones, eso no se puede hacer porque no todos los actores del Pacto estuvieron de acuerdo en que se hiciera la consulta”.

Sobre los criterios, la precandidata al Concejo explicó algunos de esos puntos para armar la lista de aspirantes, el primero es que “todos los partidos y todos los movimientos políticos tuvimos unos plazos internos para definir las candidaturas que cada uno de nosotros tendrá” en el país.

Otro tema a tener en cuenta es la paridad: “Cualquiera que sea el carácter de las listas van a ser paritarias, o sea, las mujeres vamos a tener igual número de participación que los hombres en las candidaturas y también se van a tener candidaturas juveniles, más o menos se han definido en el 30% en el 20%, dependiendo del partido, pero tendrán un espacio”.

Finalmente, Donka Atanassova explicó los criterios éticos y programáticos: “Tenemos nuestras comisiones de ética en los partidos y unas condiciones programáticas en términos de que quienes entren en las listas, estén de acuerdo con el programa de gobierno, con el presidente, con el tipo de reformas que se están promoviendo, con las apuestas de transformación de país que el Pacto convoca, eso es muy importante porque a veces suelen aparecer personas que luego ya no están de acuerdo con los principios de las colisiones que les dieron un techo en el momento de la elección”.

Una lista cerrada para la paridad

Heidy Sánchez, actual concejal y precandidata a la Alcaldía, afirmó que una de las decisiones en el Pacto Histórico, a nivel nacional, es que las listas sean cerradas para garantizar la paridad de género, tal como hicieron para el Congreso en las elecciones de 2022.

“La paridad se garantiza siempre y cuando haya alternancia porque, por ejemplo, una corporación que esté compuesta por 10 personas y mi lista tiene 10 personas, pero resulta que la encabezan cuatro hombres, es cerrada y el resto son mujeres, eso no la garantiza porque ya quitamos la alternancia en los primeros cuatro números de la lista, entonces lo único que garantiza la paridad en una sociedad tan machista son las listas cerradas y que estas sean alternadas para que haya presencia 50/50 de mujeres”, explicó la cabildante.

Por otro lado, para la concejal sí existe un riesgo de que aparezcan “colados” en una lista cerrada, pero afirmó que también ha pasado lo mismo en la opción abierta y colocó el ejemplo del exsenador Jonathan Tamayo, conocido como Manguito que entró por el movimiento de Decentes, de izquierda, para el Congreso en 2018 y después se declaró a favor del uribismo.

“Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir en lista cerrada, pero tenemos la fe y la confianza en los partidos políticos de que teniendo en cuenta experiencias pasadas, revisen muy bien las candidaturas que van a presentar para encabezar la lista cerrada del Pacto Histórico y en lista abierta puede entrar cualquier persona que, por ejemplo, tiene la maquinaria, los recursos económicos para hacer campaña, incluso puede traerse votos de partidos tradicionales y quedar perfectamente en el Concejo por encima de personas que defienden las ideas del Pacto, entonces corre el riesgo tanto en lista abierta como en lista cerrada”, añadió.

Sí habría una “colada” en la lista

Carlos Carrillo, concejal por el Polo Democrático, denunció previamente que su partido iba a meter a una persona con poca experiencia en política para liderar la lista al Concejo y es nada menos que la hija de Jaime Dussán, quien actualmente dirige Colpensiones.

“No puedo vetar a la hija de Jaime Dussán por ser la hija de Jaime Dussán, pues los hijos no heredan los pecados de sus padres, que en este caso son muchos, pero lo que sucede es que un superpoderoso del partido, que tiene a su disposición la abundancia de burocracia en Colpensiones, imagínese qué tanto puede maniobrar para forzar que su hija, que no tiene trayectoria política, pues ni siquiera en el partido la conocen, pues venga a quedarse con la curul del Polo”, manifestó Carrillo.

“Eso es convertir el partido en una empresa familiar y a mí me parece que es inaceptable. Vámonos a la consulta por lista abierta y si la hija de Jaime Dussán consigue los votos, pues bienvenidos, pero sí creo que es impresentable que quieran meterla a las malas dentro de la lista”, concluyó.