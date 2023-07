Colombiano aconsejó a sus compatriotas no emigrar a Australia: “Esto no es para todo el mundo”

El colombiano expuso los puntos negativos de salir de Colombia. Infobae

Debido a la falta de empleo y otras problemáticas que se registran en Colombia, algunas personas optan por migrar del país con el objetivo de encontrar en el exterior la estabilidad económica que no han logrado en su tierra, por lo que por fuera de Estados Unidos y el sueño americano, en los últimos años se han conocido más opciones para colombianos que buscan trabajo en el exterior, siendo Australia uno de los destinos más buscados en la actualidad.

“Parce no emigre, no se venga para Australia, no salga de su país, si usted no está dispuesto a pagar el precio de tantas cosas parce, no salga de su país”, es como inicia el video de Santiago López en la red social TikTok, en el cual el colombiano aconseja a sus compatriotas emigrar.

López indica que aquellas personas que en Colombia tienen un trabajo estable no busquen mejorar su futuro fuera del país, afirmando que salir de Colombia para establecerse en el exterior no es algo que puedan lograr todos, indicando que el principal problema al que se ha enfrentado es la soledad.

“Si usted está muy cómodo, si tiene un buen trabajo, no se desacomode parce, esto no es para todo mundo, y tampoco voy a decir que los que estamos por fuera somos mejores, simplemente que esto no es para todo mundo y no es nada fácil. Una de las cosas con las que se enfrenta el inmigrante parce es la soledad”.

El colombiano continúa su relato indicando que en el exterior no se tiene cercanía con los familiares como si pasa en Colombia, señalando que el único consuelo que tiene después de terminar una jornada de trabajo es su almohada.

“Cuando uno está en un país que no es el de uno y uno no tiene a los papas, a los tíos, a los primos, los amigos, que solamente la almohada es el consuelo de uno cuando uno llega mamado de trabajar si es que tiene trabajo, eso solamente es para valientes, enfrentarse a la soledad solamente es para gente berraca”.

El colombiano envió un mensaje a sus compatriotas.

Santiago indica que contrario a lo que piensan algunas personas, el principal problema cuando se es extranjero es buscar trabajo, señalando que no conocer el idioma fue uno de los problemas que tuvo cuando llego a Australia, además de que la diferencia horaria hace que tenga poca comunicación con sus familiares.

“También va el punto de que cuando estamos recién llegados a un país muchas veces las oportunidades no se abren de una, muchas veces trabajo no hay de una y más cuando no tenemos contactos; entonces a eso se le junta la soledad. Por más que la familia de uno lo apoye desde afuera, parce ellos no pueden hacer nada, y aparte las personas que estamos acá en Australia que la diferencia horaria es tan teso, que cuando uno se está levantando las personas en Colombia están ya atardeciendo y casi que anocheciendo”.

Por último, el joven revela que las primeras semanas en Australia perdió bastante dinero, sin embargo, concluye dando un mensaje motivacional a los demás colombianos que se encuentran en el exterior, afirmando que a pesar de las dificultades con las que se ha encontrado, sí es posible lograr establecerse en el exterior.

“Parce no se venga para Australia si no quiere desacomodarse, si no quiere sufrir, vuelvo y le digo no somos mejores, pero no es para todo mundo, pero para la gente que me escucha y está fuera del país, parce se puede lograr, cuando yo llegué aquí me acuerdo que perdí mucha plata... vine con mi esposa y no teníamos trabajo, no sabíamos hablar el idioma y todavía no sabemos hablar el idioma, pero poco a poco uno se va acomodando”.