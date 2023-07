Aida Victoria Merlano aclaró las dudas sobre su relación con Jhonny Rivera: “Somos re panas”

La influenciadora respondió a las preguntas de sus seguidores en una transmisión en vivo

La relación de Jhonny Rivera con Jenny López ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales, teniendo en cuenta la diferencia de edad que tienen los artistas. Cabe destacar que la joven forma parte de su agrupación musical y está buscando abrirse camino como solista, por lo que algunos aseguran que intentó pegarse de la fama del cafetero como trampolín para su carrera artística.

Te puede interesar: Burlas a Andy Rivera por la edad de la novia de su padre: “La madrastra de Andy Rivera”

A pesar de que López se ha mostrado bastante segura del romance con el cantante, los internautas han querido que ponga los pies en la tierra, creando rumores sobre el supuesto romance que sostienen Jhonny Rivera con la creadora de contenido, Aida Victoria Merlano. Y es que la barranquillera en repetidas ocasiones ha “bromeado” sobre el presunto interés que tiene en el cantante de música popular.

“Hasta que me lo bailé”, Aída Victoria Merlano tras bailar bachata con Jhonny Rivera. Foto: Instagram

Esto llevó a que Merlano Manzaneda utilizara su cuenta de Instagram durante una transmisión en vivo, en la que debió aclarar varios detalles por cuenta de las constantes explicaciones que pedían sus seguidores respecto a la supuesta relación sentimental que sostuvo con Jhonny Rivera: “Pensé que tú eras la pareja de Jhonny Rivera, como te mira con esa carita de enamorado”.

“Don Jhonny y yo somos ‘re panas’, siempre lo hemos sido. Nunca, se los juro por mi vida, ha pasado algo con ese hombre. No me ha hecho ninguna insinuación, no me ha coqueteado y nunca me ha tirado los perros”, afirmó Aida Victoria a través del live replicado en varias cuentas de chismes.

La cantante dio detalles sobre la supuesta relación que mantiene con Jhonny Rivera. Crédito: jennylopez_oficial / Instagram

Incluso, la joven barranquillera aprovechó para bromear con los internautas, afirmando que varios de sus allegados pensaron en algún momento que “Don Jhonny era mi sugar…”.

Te puede interesar: Jhonny Rivera agradeció los mensajes de apoyo tras confirmar su relación con una cantante 29 años menor

Sin embargo, la hija de la excongresista Aida Merlano aseguró que “si hubiese pasado algo, yo ni hubiera hablado al respecto, pero no… Ni un indirectazo, te lo juro”.

Los comentarios a su respuesta no tardaron en aparecer, pues la cuenta Rechismes replicó el contenido tomando de sus InstaStories, entre los que destacan: “Cuando dice ‘nunca pasó nada’ y el dedo en la nariz, el cuerpo no miente”; “nena que raro, si a ti no se te pasa nada”; “a él le gustan más peladitas, ya ella está muy vieja para él”; “que tendrá don Jhonny que ahora hablan tanto de él”; “eso es lo que uno dice cuando claramente si pasa algo”, entre otros.

Agradeció los mensajes de apoyo

El cantante aseguró que estaba bajo de nota, debido a los contantes comentarios que hacían sobre su orientación sexual, ya que siempre le preguntaban si era gay. Por eso, llegó a pensar que: “¿Será que haciendo pública esta relación esto se acaba? Puede que se acabe, pero ahora ya me tratan de otras cosas y lo que me deja muy triste es que cualquier persona puede entrar a una red social y decir lo que se le antoja...”

Jhonny Rivera agradeció los mensajes de apoyo tras confirmar relación con cantante 29 años menor

Sin embargo, recientemente el intérprete de Te amo en silencio se dejó ver más animado después de recibir muchos mensajes de apoyo tanto de amigos cercanos como de seguidores.