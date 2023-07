Un año sin Nairo Quintana en Europa: esto es lo que ha pasado con el colombiano en este tiempo

Foto de archivo de Nairo Quintana en la edición 2022 del Tour de Francia. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Nairo Quintana, el ciclista con más victorias como profesional en Latinoamérica, lleva un año sin competir en Europa y su situación parece que no va a cambiar por ahora, aunque todo apunta a que el colombiano tratará de que esto sea diferente en la temporada 2024. Su última participación en la élite del ciclismo mundial se dio en el Tour de Francia 2022, carrera de la que posteriormente sería descalificado tras comprobarse en unas muestras de sangre la presencia de tramadol y que conllevaría a su salida del Arkéa Samsic.

El 24 de julio se disputó la última etapa del Tour de Francia 2022 y, en esa ocasión, tal y como sucedió en la actual edición, el campeón fue el danés Jonas Vingegaard. Ese recorrido en París sería lo último que veríamos de Nairo Quintana en Europa, por lo menos hasta ahora. Un año después el corredor se encuentra sin equipo, no ha podido competir y su única carrera oficial fueron los Campeonatos Nacionales de Ruta en donde obtuvo el tercer puesto y se llevó la medalla de bronce.

“No me lamento, ha pasado como ha pasado y hay que seguir con la cabeza en alto y fuerte hacia adelante, hemos dado muchísimo y esperamos que la gente haya disfrutado a lo largo de estos años de todo nuestro actuar y decirles que siempre ha sido de corazón y honesto”, manifestó recientemente Nairo Quintana en una entrevista con ESPN.

El corredor colombiano lleva un año sin competir en el viejo continente. Foto: EFE (Archivo)

Qué ha pasado con Nairo Quintana en este último año

Ha pasado un año desde que Nairo Quintana compitió en el Tour de Francia y en esa ocasión firmó una gran presentación al obtener el sexto puesto en la clasificación general, superando a pedalistas como Romain Bardet, Louis Meintjes, Alexey Lutsenko, Adam Yates, Bob Jungels, Thibaut Pinot, entre muchos otros. Una vez culminó la carrera francesa el colombiano se trazó como siguiente objetivo La Vuelta a España, carrera en la que finalmente no pudo competir.

Descalificación y salida del Arkéa Samsic

El 17 de agosto el colombiano fue notificado de la sanción por la Unión Ciclista Internacional (UCI) debido a que “infringió, la prohibición de uso de tramadol en competición establecida en el Reglamento Médico de la UCI”. Esto hizo que el pedalista boyacense fuera descalificado del Tour de Francia y su equipo perdió los puntos obtenidos durante la carrera. Por su parte, el pedalista de 33 años decidió llevar el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS - por sus siglas en inglés).

Luego de que se descartara su participación en La Vuelta a España y se generara una enorme incertidumbre por lo que sería la decisión del TAS, el 30 de septiembre el colombiano anunció de manera inesperada su salida del Arkéa Samsic, equipo con el que compitió por dos años. “Quiero seguir mostrando el corredor que soy, de lo que estoy hecho y de lo que puedo hacer”.

El jueves 3 de noviembre de 2022 se dio a conocer la decisión del TAS que falló a favor de la UCI por lo que se confirmó la descalificación de Nairo Quintana del Tour de Francia. “Esta decisión refuerza la validez de la prohibición de tramadol en el Reglamento Médico de la UCI para proteger la salud y la seguridad de los corredores”, se puede leer en el comunicado de la asociación de las federaciones de ciclismo.

Nairo Quintana confía en que pueda encontrar un equipo con el que pueda correr de nuevo (@nairoquincoficial/Instagram)

“He soñado nuevamente colocándome el dorsal”

Luego de esto los rumores no se hicieron esperar y varias opciones comenzaron a mencionarse sobre la que sería la próxima escuadra del colombiano; sin embargo, ninguna de estas se concretó.

Quintana se ha dedicado a entrenar arduamente en este último tiempo con el objetivo de estar listo en caso de que alguna escuadra lo llegara a necesitar. A inicios de febrero el colombiano compitió en la única carrera que disputó en este año y fueron los Campeonatos Nacionales de Ruta.

Actualmente y tras un año de su última participación en una competencia europea, el colombiano sigue manteniendo la ilusión de poder volver a correr y siente que está preparado para afrontar cualquier reto. Así mismo, en la entrevista con ESPN que le realizaron hace apenas unos días, el mismo ciclista descartó que por ahora se esté adelantando algo con una escuadra WorldTour o ProTeam.

“Si hubiese algo sería el primero en salir a decirlo con mucha alegría porque sé que haría feliz a mucha gente y estaría muy feliz, he soñado nuevamente colocándome el dorsal, atacando, ganando, pero no. Debemos tener paciencia y esperar el momento en el que llegue si Dios lo permite. De momento si mañana me llevan a una competición estoy en un muy buen nivel, los números lo dicen y las sensaciones lo dicen, así que estoy preparado, ojalá sea para este año, pudiese ser en los mundiales o para cuando se pueda”, afirmó el colombiano que sigue esperando a que su situación cambie.