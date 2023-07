Sin perdón de Dios: a prisión un pastor cristiano que secuestró, torturó y abusó de su expareja en Medellín

Pastor cristiano fue enviado a la cárcel luego de torturar y abusar sexualmente de su expareja en Medellín. Foto Fiscalía

La Fiscalía informó que fue enviado a la cárcel el pastor cristiano que es responsable de un atroz caso de violencia sexual en Medellín, donde el sujeto secuestró, torturó y abusó sexualmente de su expareja sentimental, quien fue rescatada por sus amigos y familiares.

El sujeto de 40 años fue capturado en junio de 2022 en su residencia, justo después de que realizara dichos actos contra la mujer, y un fiscal de la Seccional Medellín le imputó los delitos de secuestro simple agravado, tortura agravada y acceso carnal violento agravado, los cuales no fueron aceptados.

Se espera que el pastor vaya a juicio y responda por estos hechos, en los cuales el implicado la amarró y también le hizo perder tres dientes luego de los golpes sufridos en su rostro, todo porque ella no le permitió desbloquear su teléfono para revisar si salía con otra persona.

10 horas de horror

El 22 de junio de 2022, la expareja sentimental del pastor cristiano, cuya identidad no fue revelada por la Fiscalía, aceptó ir a su vivienda en el corregimiento de San Cristóbal, Medellín, donde ella tuvo una fuerte discusión con el hombre que le reclamaba que estaba saliendo con otra persona.

Pese a que la mujer rechazó en varias ocasiones sus señalamientos, el hombre insistió al punto de que le desbloqueara su teléfono para ver sus mensajes, chats y llamadas, con el objetivo de descubrir el tipo con el que ella tendría alguna clase de relación.

La Fiscalía entregó los detalles del caso contra una mujer en una vivienda en un corregimiento de Medellín.

Fue en ese momento que el pastor cristiano se olvidó totalmente de su labor espiritual y desechó la palabra de Dios, se dejó llevar por los celos y la ira para no solo impedirle la salida de su casa, sino que la amarró para que no escapara y la golpeó para que le diera la clave de su celular.

Como si eso no bastara, el sujeto decidió llevarla a un cuarto, pero como ella era incapaz de dar un paso, producto de las heridas tras la brutal paliza que sufrió, el responsable la arrastró por el piso hasta la habitación, donde la abusó sexualmente.

El rescate

La excompañera sentimental del pastor debió sufrir toda clase de vejámenes durante 10 horas hasta el 23 de junio de 2022, cuando unos vecinos se percataron de lo ocurrido en la vivienda del religioso, entraron a la casa y rescataron a la víctima, luego la llevaron a un centro asistencial.

Yiri Milena Amado Sánchez, directora Seccional de Fiscalía en Medellín, informó que, debido a los golpes que le propinó el religioso a su expareja, “perdió tres piezas dentales”, sin dar más detalles sobre su estado de salud tras los ataques de los que fue víctima, pero sí se conoció que hizo la denuncia con la Policía.

Comunicado de la Fiscalía sobre el pastor enviado a prisión por secuestrar, torturar y violar a su expareja en Medellín.

“Posteriormente, la Policía Nacional llegó al lugar y capturó al señalado agresor. Un fiscal de la Seccional Medellín le imputó los delitos de secuestro simple agravado, tortura agravada y acceso carnal violento agravado”, señaló el ente acusador en un comunicado.

Acoso sexual en Medellín

Como si no hubiera sido suficiente el caso de secuestro, tortura y abuso sexual a una mujer en Medellín, otro hecho se presentó durante la tarde del sábado 22 de julio por la denuncia de una joven, quien aseguró que un taxista se masturbó mientras la llevaba a su destino.

“Se nota que es algo que se hace frecuente porque además del retrovisor, tiene dos espejos que apuntan hacia la parte de atrás del pasajero”, describió la víctima y quien grabó el momento exacto en que el sujeto realizaba dichos tocamientos indebidos.

La mujer grabó el video y se bajó antes de llegar a su destino

La joven finalizó diciendo que “la verdad quedé en shock y no sabía qué hacer porque me dio miedo que me pudiera hacer algo. Así que lo único que hice fue grabar un video como prueba y salirme del taxi antes de llegar a mi destino. Ya estoy haciendo el proceso para denunciarlo con la policía”.