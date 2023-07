Pedro Sarmiento se desentendió de crisis del Once Caldas: “No me van a cobrar una factura que no es mía”

Pedro Sarmiento, director técnico del Once Caldas, defendió su trabajo en el equipo manizaleño y respondió a sus detractores (Dimayor)

Tras varios años de malas campañas e imposibilidad de volver a pelear por los puestos altos del campeonato colombiano, Once Caldas atraviesa un delicado momento en 2023, afrontando como objetivo primordial evitar el descenso. El equipo manizaleño actualmente tiene un promedio de 1,14 en la tabla del descenso y se ubican en la casilla 18. Solo Unión Magdalena (0,97) y Atlético Huila (1,00) tienen promedios peores, y por eso son ellos quienes están perdiendo la categoría en estos momentos.

Sin embargo, y tras ceder un empate en el estadio Palogrande de Manizales cuando recibieron al Atlético Nacional en la primera jornada de la liga Betplay, la derrota por 3-1 ante Deportes Tolima como visitantes encendió las alarmas entre los hinchas albos. A pesar de ello, el entrenador Pedro Sarmiento evita hacerse responsable de la situación del Once Caldas, y en entrevista con Caracol Radio enfatizó en que apenas han transcurrido cuatro meses desde que asumió el cargo con el objetivo de salvar al club del descenso.

Inicialmente se refirió al partido contra el cuadro pijao, manifestando que es difícil encarar los partidos igual cuando se juega de local que cuando se hace visitante. Recalcó que viene trabajando con algunos jugadores de las fuerzas básicas, y ver resultados lleva tiempo. “Hemos trabajado con cuatro o tres de divisiones menores, es un grupo de jugadores jóvenes. Si no quieren entender eso, yo no soy capaz de convencerlos o hacer cambiar el pensamiento a la gente. No conozco un equipo que gane de local y de visita de manera permanente”, apuntó el entrenador antioqueño.

Al referirse concretamente al tema del descenso, Sarmiento manifestó que prefería seguir pensando de forma positiva, tomando en cuenta que apenas van dos partidos de la liga del segundo semestre:

“Es el segundo partido apenas y hay gente acostumbrada a pensar negativamente, hay veces con rabia y mala intención, pero va a costar un poquito porque no vamos a aflojar. Vinimos acá a trabajar, sino que es de tiempo de trabajo y acá piensan en el tema del descenso, que yo pocas veces lo toco, pero no me quiero ocupar de eso. Hay que pensar en una forma diferente y construir un grupo con actitud positiva”

El técnico del blanco blanco manifestó que ha tenido poco tiempo de trabajo con el plantel, y a pesar de que aseguró que entiende la preocupación del hincha, también manifestó que él necesita tiempo para trabajar. Luego sorprendió al declarar, visiblemente molesto que no se le podía hacer responsable de la actual situación deportiva del club:

“Me están cobrando cosas que no son. Quieren que yo cure un equipo que viene con 5 años de dificultades. (...) Aquí se habla del descenso, pero a mí me tocó el tema del descenso, yo no recibí el equipo de primero y lo llevé a esa zona, yo tengo es que cambiar la mentalidad y me la vienen a cobrar a mí ahorita. He trabajado con el grupo mío cuatro meses. Si me van a cobrar una factura que no es mía, no papá”

Por último, Sarmiento aseguró que todavía cuenta con el apoyo de los dirigentes del Once Caldas, y declaró: " Yo no voy a convencer a nadie a través de la radio, yo tengo que convencer al grupo a través del trabajo”.

Once Caldas jugará su próximo partido el 30 de julio en Manizales ante Deportivo Cali, otro de los clubes históricos del fútbol colombiano que pelea por salvarse del descenso este semestre. La llegada de Jaime de la Pava a la dirección técnica parece dar resultado en principio, luego de la victoria en condición de visitante por la primera fecha ante Deportivo Pereira por 2-0.