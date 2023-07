Melissa Martínez y la publicación que puso a pensar a sus seguidores ¿No ha perdonado a Matías Mier?

La soledeña se encuentra en Australia previo al debut de Colombia en el mundial femenino. Imagen: @melissamartineza/Instagram

Desde sus inicios como Patrullera Nacional de noticias RCN, Melissa Martínez cautivó a los televidentes no solamente con su belleza, sino también por su carisma, qué tiempo después la llevó a incursionar en el periodismo deportivo siendo una de las caras más reconocidas en los últimos años.

Te puede interesar: Melissa Martínez no aguantó declaraciones del Bolillo y se le fue con todo: “No puede decir eso”

Actualmente, la soledeña de 37 años se encuentra en suelo australiano cubriendo todos los detalles de la selección Colombia Femenina que participará de la copa del mundo. Durante su estancia en el país oceánico, Martínez ha compartido con sus más de dos millones de seguidores de Instagram cada una de sus experiencias.

A través de sus historias, la presentadora se dejó ver en varias actividades en la capital australiana, en donde asistió a un tour gastronómico que incluyo costillas de cerdo, gelato, un paseo por Bondi Beach, la Ópera de Sidney e incluso tuvo tiempo de ir compras.

Te puede interesar: Jorge Enrique Abello reveló quién es la verdadera villana de “Yo soy Betty, la fea”

Sin embargo, en medio de sus publicaciones, la barranquillera posteó una imagen sobre el “perdón” que podría estar ligada a su matrimonio con el futbolista uruguayo Matías Mier, con el que tuvo una relación durante cinco años y contrajo nupcias en 2019; no obstante, en 2022 se confirmó la separación por una supuesta infidelidad del ex Independiente Santa Fe.

“Perdonar es un acto que procede de la voluntad quien vive en la prisión del rencor experimenta tristeza y soledad... soltar es sanador, pues es el spa del alma”.

La barranquillera compartió un estado que puso a pensar a sus seguidores. Imagen: @melissamartineza/Instagram

En marzo del presente año, la costeña se refirió por primera su separación con Matías Mier durante una entrevista con la periodista española Eva Rey,

Te puede interesar: Fin del misterio: se conoció el rostro de Índigo, hija de Camilo y Evaluna

En el video, que fue publicado en las cuentas de Eva, Melissa Martínez dijo: “Creo que mi acto más valiente ha sido perdonar, sin escuchar esa petición”.

“Ya no me importa, o sea, no es que no me importe. Decidí nunca hablar del tema porque he creído que lo que digas tiene que edificar siempre. Es tan valioso lo que dices que tienes que tratar que eso sea para edificar y aunque existan cosas que no estén bien y aunque se tejan miles de teorías, todo termina con un adiós”.

Melissa Martínez arremetió contra Hernán Darío Gómez por polémico chiste machista

Varias versiones se tejieron en torno a la salida de Juan Fernando Quintero, ya que se especula que habría diferencias entre el entrenador Hernán Darío Gómez y el jugador. Sin embargo, el primero en salir a dar la cara fue el Bolillo, que durante una rueda de prensa dio su versión de los hechos.

No obstante, el entrenador antioqueño fue duramente criticado por una analogía que hizo durante su intervención, por la cual ha recibido innumerables críticas, incluyendo de la periodista deportiva Melissa Martínez.

El técnico del Junior de Barranquilla citó la analogía del “cura y la monja” que se transportaban en un taxi, la cual generó malestar en la comunicadora soledeña.

“Una vez iba un cura con una monja en un taxi, y el cura ‘le mandaba la mano’ a la pierna a la monja y la monja quitaba la mano de la pierna, y el cura volvía y le ponía la mano y se la volvía a quitar… Cuando el cura llegó a su sitio, le dice la monja: ‘Versículo 5 o 32 de la biblia’. Y se bajó el cura emberracado del carro a ver qué quería decir ese versículo y decía: ‘Perseverancia’”.

Después de echar el cuento, las risas no faltaron en el auditorio, incluso la periodista Sandra Escudero no pudo evitar sonreír por lo dicho por el Bolillo Gómez, que agregó: “Vamos a perseverar, no dejemos de luchar”.

A través de su cuenta de Twitter, Melissa Martínez mostró su malestar hacia el extécnico de la selección Colombia: “Toooooodo mal!!!”.