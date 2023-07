Karol G fue una de las invitadas a la fiesta del cumpleaños número 31 de Selena Gómez

La gente sigue preguntándome qué quiero para mi cumpleaños, y les digo a todos lo mismo, por favor no me regalen nada, pero si quieren hacer algo por mi cumpleaños, por favor donen a Rare Impact”, escribió Selena Gómez

Selena Gómez celebró, por lo alto, la llegada de su cumpleaños número 31. La recordada actriz de Disney, que lució un vestido rojo corto adornado de colgantes y unos delgados tacones rojos, invitó a sus amigos más cercanos para honrar su vida. Karol G estuvo allí, y ocupó varios espacios en la galería de fotografías publicadas por Gómez en sus redes sociales.

A la colombiana se le vio portando un vestido rosa, ceñido a su cuerpo. Además, llevó como accesorio unos lentes de sol y su cabello recogido con una coleta hacia atrás. En las fotos se le ve posando con Selena y otras personalidades, así mismo, se le ve bailando con Gómez. En la reunión, además de la colombiana, resaltó la presencia de Paris Hilton.

Selena, en sus redes sociales, agradeció a sus seguidores y se mostró feliz por sus proyectos, en especial, por Rare, su marca de productos cosméticos.

“Estoy agradecida por tanto en mi vida y una de las cosas por las que estoy más agradecida es el trabajo que hemos podido hacer con Rare, Gracias a ustedes hemos podido crear conciencia y aumentar el acceso a los servicios de salud mental para los jóvenes. Esta es mi verdadera pasión en la vida. La gente sigue preguntándome qué quiero para mi cumpleaños, y les digo a todos lo mismo, por favor no me regalen nada, pero si quieren hacer algo por mi cumpleaños, por favor donen a Rare Impact”, escribió.

Tal y como lo mencionó, los temas de salud mental la apasionan profundamente, especialmente, por ser ella misma una mujer diagnosticada con trastornos de ese tipo. Según se ha conocido públicamente, Gómez padece de trastorno de bipolaridad. Aquella afectación ha dejado como consecuencia en su vida padecimientos de depresión y ansiedad.

“No podía moverme, no quería que nadie me hablara. Mis amigos no entendían qué me pasaba. A veces pasaba semanas en la cama, incluso bajar las escaleras me dejaba sin aliento”, relató en su documental ‘My Mind and Me”.

“Fui a uno de los mejores psiquiátricos y me di cuenta, después de años de pasar por muchas cosas diferentes, de que esto es un trastorno bipolar”, añadió al respecto acerca de su documental. “Cuando cumplí los 20 años comencé a notar que no podía controlar lo que sentía y pensé que el mundo sería mejor sin mí (...) Pensaba que a los 25 ya estaría casada y no podía estar más confundida. Esa idea me destrozó por ver que ni me acercaba a lo que siempre imaginé”, resaltó.

En medio del Foro de Defensa de la Salud Mental hecho en la Casa Blanca de los Estados Unidos en el año 2022, Selena manifestó: “Solo para contar un poco de mi viaje, una vez que descubrí lo que me pasaba a nivel mental, había más libertad para estar bien con lo que tenía, porque estaba aprendiendo sobre ello (...) Debo dar el ejemplo de que es un tema del que se puede y se debe hablar”, dijo.

“Quiero desafiar a otras empresas y personas a que marquen la diferencia en el mundo tomando medidas para desestigmatizar la salud mental (...) Necesitamos toda la ayuda posible para desarrollar recursos y servicios y aumentar el acceso de los jóvenes a esos servicios”, reiteró en aquel momento, cuando tenía 29 años de edad.

En el año 2018, es de recordar, Gómez tuvo que ser internada en un centro psiquiátrico tras sufrir de una gran crisis emocional. “Tuve que desintoxicarme e incluso volver a aprender algunas palabras porque no podía recordarlas. Me costó mucho trabajo y tiempo aceptar que era bipolar”, dijo acerca del momento en el que fue internada en aquel espacio médico.