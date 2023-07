Epa Colombia reveló que un camión estrelló su Mercedes Benz

La bogotana compartió un par de fotografías del estado en el que quedó su vehículo, que se puede ver sin uno de los espejos y completamente rayado, entre otros daños. Redes sociales.

Como la influenciadora que es, Epa Colombia suele compartir varios detalles de su cotidianidad con sus seguidores. La también empresaria no tiene reparo alguno en hablar de sus mejores momentos, como de los peores. En este último sentido, por los recientes días reveló que una tractomula la estrelló y arruinó su Mercedes. Sin embargo, ella salió ilesa del choque.

“¿Dónde está la Mercedes? amiga, no le digo que un camión me estrelló. Gracias a Dios no me pasó absolutamente nada, pero lo están arreglando. Tú vieras lo que me pasó amiga, yo no te quise publicar ni nada porque me puse fue a llorar”, comentó desde las Historias de Instagram de su empresa de Keratinas.

Posteriormente, la bogotana compartió un par de fotografías del estado en el que quedó su vehículo, que se puede ver sin uno de los espejos y completamente rayado, entre otros daños. A su vez, escribió sobre las imágenes:

“Una tractomula pasó y me le pegó al carro y antes sale corriendo, a la final ni me respondió y yo no le quise publicar, llevaba muchas horas en carretera manejando. A la final le dije: tenga más cuidado. Pobre man, me dijo: Ese carro el arreglo vale mucho y me echan del trabajo donde usted me publique. Me dio dolor, pero me dio más dolor verlo tantas horas manejando por carretera”.

No sobra mencionar que su Mercedes Benz tiene un costo aproximado a los 700 millones de pesos, por lo tanto, los arreglos debieron costar un dineral. Ahora solo resta esperar a que la empresaria muestre nuevamente a su carro en perfectas condiciones, pues al parecer, es uno de los que más utiliza.

En otras noticias sobre Epa Colombia, vale recordar que comenzó haciéndose fama como una influenciadora más, sin embargo, al día de hoy la bogotana se ha convertido en una exitosa empresaria tras entrar en el negocio de la venta de keratinas. Sin embargo, pese a que le ha ido muy bien económicamente en este aspecto, también ha pasado por momentos difíciles especialmente con su equipo de trabajo, puesto que varios de los administradores que ha tenido le han robado altas sumas de dinero.

Por medio de sus redes sociales, la creadora de contenido recordó la millonada que le han hurtado sus empleados, fue así que comenzó por decir: “¡A mí con los administradores me ha ido mal! ¡me roban! La de Medellín en diciembre me robó 12 millones, el que despedí hace poquito de Restrepo... me robó 29 millones. El que estuvo en Villavicencio en noviembre me robó 7 millones... he estado muy aburrida porque la gente uno le da trabajo, yo soy buena jefe y la gente no sé por qué lo roba a uno”.

Posteriormente, la empresaria aseguró que ahora le toca estar pendiente todos los días del inventario; “la gente hoy en día no obra bien”, destacó. A su vez, aseguró que está en la búsqueda de gente “honesta” y “transparente” para trabajar con ella. Por otro lado, también quiso resaltar que suele pedirle a Dios que le dé un buen equipo de trabajo.

“Lo peor es que la gente luego sale hablando mal de uno y usted cree que yo soy una mala jefe, que yo me la gano fácil. Usted no sabe lo que hay detrás de una puerta, no sabe lo que hay detrás de la Epa Colombia. La gente antes lo resulta a uno demandando, haciéndolo quedar mal, hablando mal de la empresa de uno, la queratina de uno. La verdad, yo siempre le pido a Dios que me rodeé de un buen equipo de trabajo y que me dé la fortaleza de seguir adelante”.