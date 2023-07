Egan Bernal comparó terminar el Tour de Francia como cuando fue campeón y Rigoberto Urán se sintió privilegiado de seguir compitiendo

Los ciclistas colombianos hablaron tras su participación en el Tour de Francia. Fotos: INEOS Grenadiers / EF ProCycling

Culminó la edición 110 del Tour de Francia y el gran campeón fue nuevamente el danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) que se impuso contundentemente en la clasificación general con una diferencia de más de siete minutos con Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), segundo en el escalafón. En el paseo a París llegaron tres de los cinco colombianos que estaban en competencia, Egan Bernal (INEOS Grenadiers), Rigoberto Urán (EF Education EasyPost) y Harold Tejada (Astana Qazaqstam Team).

Los tres colombianos cruzaron la línea de meta en la última etapa de la carrera y tuvieron diferentes motivos para celebrar, pese a que no pudieron anotar ningún triunfo de etapa o un puesto de privilegio en la clasificación general.

Los otros dos corredores pedalistas colombianos que estaban en carrera y no pudieron seguir compitiendo, tuvieron que abandonar la carrera tras una caída. Esteban Chaves, en la fracción 14 no pudo terminar y tuvo que bajarse de la bicicleta, mientras que Daniel Felipe Martínez no pudo estar presente en la jornada 15.

Los ciclistas colombianos que quedaron en la competencia francesa tuvieron diferentes objetivos a lo largo de la carrera y muchos de ellos pudieron cumplir a cabalidad con estos, pese a que no figuraron en los primeros lugares. Todos tuvieron diferentes razones para celebrar tras culminar el paseo por los Campos Elíseos.

Egan Bernal se mostró feliz tras culminar el Tour de Francia. REUTERS/Benoit Tessier

Egan Bernal: “Para mí, es una victoria”

Egan Bernal regresó al Tour de Francia luego tras tres años y su larga ausencia se dio debido a un grave accidente que sufrió en enero de 2022 cuando se estrelló con la parte trasera de un autobús y por poco pierde la vida. El ciclista zipaquireño se dedicó a trabajar arduamente en su recuperación y un año después de estos hechos ya estaba compitiendo.

Su regreso al Tour de Francia y el poder culminar su primera carrera de tres semanas luego de tanto tiempo es un motivo de celebración para el corredor de 26 años. “Estoy muy feliz. Creo que es difícil de comparar con el año en el que gané, pero es un sentimiento muy parecido. Para mí, es una gran victoria”.

Durante la etapa 17 el colombiano sufrió una caída en un descenso y aunque fue muy difícil para él seguir en la bicicleta, decidió mantenerse en carrera por el equipo y para mantenerse al servicio de Carlos Rodríguez y Thomas Pidcoock. “Sí. Ese fue el día después de mi caída. Ese día estaba sin energía, vacío. Tuve suerte de que fue una de las etapas más fáciles del Tour. Estaba en el último lugar del pelotón, hablé con el equipo y les decía que me estaba muriendo. Sufrí mucho para poder terminar la etapa. De todas formas, lo logramos”.

Rigoberto Urán sumó 10 Tour de Francia en los que compite desde que es profesional REUTERS/Vincent West

Rigoberto Urán: “Me siento privilegiado”

Otro de los corredores que estaba en competencia era Rigoberto Urán del EF Education EasyPost y aunque las cosas cambiaron radicalmente para el equipo norteamericano debido a la baja de Richard Carapaz, el ciclista paisa siguió el pie de la letra las nuevas recomendaciones por parte de los directores de la escuadra y en reiteradas ocasiones el de Urrao se lanzó con la fuga para buscar victorias del día, pero no pudo concretar alguna de estas.

El mismo ciclista ha manifestado que está en el tramo final de su carrera deportiva, por lo que trata de disfrutar de estas carreras hasta que llegue el día de colgar el jersey. Es por esta razón que tras la última etapa el corredor manifestó, “sientes un poquito de nostalgia porque sabes que ya te quedan los últimos Tour. Vives apegado a un mundo que te lo dio todo, y sabes que pronto tendrás que dar un paso al costado y dejar que las nuevas generaciones sigan (...) El ciclismo, como el Tour de Francia, es como tu mujer: te da muchas alegrías y tristezas. A nadie le gusta perder algo que te gusta y te dio tanto”.