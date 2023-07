Carlos Fernando Galán habla de su aspiración a la Alcaldía de Bogotá: “A pesar de las diferencias, yo voy a trabajar con el Gobierno de Gustavo Petro”

Carlos Fernando Galán en el 2022 durante su campaña al Congreso (Colprensa - Álvaro Tavera)

Tras perder frente a Claudia López, cuatro años después Carlos Fernando Galán aspira a sucederla. No llega como un opositor a la actual administración, sino con la idea de ejecutar lo que quede contratado y a conciliar las diferencias avivadas en la campaña presidencial con el presidente de la República. Tiene reservas con varios candidatos, pero anuncia que a su campaña se unirán diversos sectores.

Infobae: ¿En qué momento planteó ser por tercera vez candidato a la Alcaldía de Bogotá?

Carlos Fernando Galán (CFG): El origen de esta aspiración surge la misma noche de la derrota. Golpeado y triste entendí que esto era parte del proceso, que esas dificultades y esas situaciones también le enseñan a uno y uno tiene que aprender, y esa misma noche, lo dije en un discurso en el que aceptaba la derrota, que esto no paraba ahí, que esto tenía que continuar. El trabajo por Bogotá, mi proyecto por Bogotá es un proyecto de vida. Llevo toda mi vida profesional trabajando por Bogotá y creo que en este momento la ciudad particularmente requiere un liderazgo que la conozca, que la entienda, que la haya recorrido, no los últimos tres o cuatro meses, sino durante muchos años, que sepa de dónde surgen los problemas, que pueda palpar realmente ese sentimiento que hay de desesperanza y que entienda que esta ciudad que amamos, pero que también sufrimos, porque es una ciudad que amamos y sufrimos, requiere de alguien con conocimiento, que sepa qué hacer desde el primer momento y que no llegue a improvisar.

Qué piensa de lo que se ha planteado del metro de Bogotá. Claudia López dice que tiene ya financiada la segunda línea y la primera avanza en obras

CFG:Bogotá necesita avanzar en esa primera línea de metro. Yo entiendo al ciudadano cuando le hablan de una segunda y una tercera línea de metro -particularmente la segunda- que es la que está avanzada, pues que lo recibe con escepticismo porque dice: venga, si no se ha hecho todavía la primera y hay discusión sobre la primera, no me vengan a decir que va a haber una segunda. En la segunda el avance es importante y hay que continuar para abrir esa licitación y adjudicarla; pero en la primera yo creo que tenemos que garantizar que esa obra se haga como está contratada, que no se eche para atrás, que Bogotá avance y por fin tengan la primera línea del metro. Yo le apuesto a eso y creo que la decisión que tomen los bogotanos el próximo mes de octubre y noviembre, con la segunda vuelta, será un mandato claro de lo que espera la ciudad se haga con el metro. Mi posición es clara y es que hay que continuar con el proyecto como está: tiene cerca de un 20% de avance en este momento, ya trajeron maquinaria que tiene que ver con los pilotes que van a poner para el viaducto. Ya están haciendo el puente de la 68 con la Primera de Mayo. Es muy importante que se avance y en mi gobierno vamos a continuar para que esa obra cumpla los plazos pactados en el contrato.

¿Qué pensaría de una posibilidad de renegociar esos contratos para hacer un tramo subterráneo, como ha propuesto el presidente Petro?

CFG: No, repito: yo creo que hay que hacer el proyecto como está contratado, no hay que echarlo para atrás, no hay que replantearlo. Ya está en un 20% de avance, poner en entredicho, buscar un cambio del proyecto como está podría generar gravísimos sobre costos y demoras para el proyecto en Bogotá y lo pondría posiblemente en duda; entonces yo no estoy de acuerdo con cambiar el proyecto. Creo que hay que continuarlo como está pactado.

¿Qué piensa del Corredor Verde de la Séptima?

CFG: Cada vez hay estudios y estudios y estudios y yo creo que hay varias cosas claras: uno, que ese corredor requiere una solución de transporte público masivo y hay que hacerlo; segundo que esa solución tiene que conectarse con el resto del sistema de transporte pensando metro; Transmilenio, que ya existen hoy en la av. 68, décima, 26; tercero es clave resolver la problemática a unos habitantes de la localidad particularmente de Usaquén, Cerro Norte, Santa Cecilia, Lijacá, Cedritos, entre otros que tienen que caminar muchas veces hasta la Autopista Norte para poder tomar Transmilenio, requieren de una solución de transporte.

Yo creo que el proyecto actual tiene temas interesantes, otros que me preocupan y lo he oído en la ciudadanía también, la eliminación del carril mixto en el norte-sur desde la 94 hasta donde terminan en el Centro Internacional, eso me parece que es problemático. Yo le he pedido y le pediría a la administración que revise eso antes de avanzar en la licitación de ese proceso porque genera preocupación y el impacto que va a tener, como está diseñado el proyecto en términos de tráfico mixto, no solamente en el corredor, sino en las zonas aledañas, la capacidad que tendrá la Circunvalar, la 11 y otras vías para absorber el tráfico que no va a poder absorber la Séptima. Pienso que hay que revisarlo antes de avanzar en el proyecto y esa es mi posición frente al tema. Ahora la administración está buscando avanzar eso rápidamente, si avanzan sin tener en cuenta esto y es adjudicado, la obra tendrá que hacerse, pero mi propuesta es que antes de adjudicarse revisen el tema del tráfico mixto y busquen fórmulas para avanzar que la problemática que se genera por la eliminación de ese corredor y se corrija.

En el 2019 su principal propuesta de campaña era la seguridad en Bogotá y la percepción ahora ha empeorado. ¿Qué piensa de esa problemática?

CFG: Está muy vigente la propuesta que presentamos hace cuatro años por varias razones. Yo entiendo que ha habido cambios un poco en la dinámica de la ciudad por cuenta de la pandemia, pero digo que está vigente porque en ese momento planteamos y vamos a presentar un plan de seguridad muy completo, actualizado, pero hay ejes que ya estaban presentes: uno es que se requiere entender que la problemática de seguridad no es una problemática que se resuelva solamente atacando el último eslabón de la cadena delincuencial, es decir, el delincuente en la calle, el ladrón de celular, el fletero.

Ese es un eslabón clave de la cadena delincuencial, pues solamente uno y hay que enfrentarlo, pero hay que enfrentarlo también en toda la cadena, si uno solamente capturan ladrones en la calle y no todo el aparato criminal que está vinculado a ese ladrón, comete el error, porque muchas veces terminan siendo liberados muy rápidamente, no hay herramientas probatorias suficientes para imputarles cargos, más con los que llevan eventualmente a las mayores penas como puede ser el concierto para delinquir. Entonces yo creo que la clave es primero tener ese enfoque de enfrentar la delincuencia en Bogotá como unas cadenas delincuenciales y unos mercados ilegales que están conectados a la persona que roba el celular en la calle. Ese celular el ladrón ya sabe a quién se lo entrega y qué pasa con ese celular. Mucha gente protesta en redes sociales diciendo “yo sé dónde está mi celular, ahí tengo el punto, qué pasa que nadie hace nada”. Claro, hay que hacer algo frente al tema, no es solamente el ladrón, es quién recibió ese celular, quien después eventualmente lo comercializa de nuevo a nivel nacional o en otro o en otro país inclusive.

Cuál cree que fue el error o lo que le faltó a Claudia López para poder mejorar las cifras de seguridad

Principalmente una buena coordinación con los diferentes actores que juegan un rol. La Alcaldía, es cierto, no tiene, el control total de la política seguridad, es un actor dentro de la política de seguridad: está el Ministerio de Defensa, está el Gobierno Nacional, la Policía, obviamente está la Rama Judicial; pero yo creo que el rol de la Alcaldía tiene que ser de liderar y articular también a los actores que juegan en la política de seguridad y en eso creo que se falló y las pruebas o la demostración son los resultados en seguridad.

¿Más cárceles o justicia restaurativa?

CFG: Yo creo que se requieren las dos cosas. Entiendo que la alcaldesa planteó un proyecto de ley al Congreso, que está en trámite, que tiene que ver con una reforma en el tema judicial que puede ser interesante para algunos casos, pero también creo que se requiere mejorar el sistema carcelario. Dos cosas que son críticas en Bogotá: hoy tenemos acerca de 500 policías cuidando personas que son detenidas en estaciones de policía, entonces tenemos un problema grave de hacinamiento y de falta de capacidad carcelaria que lleva a que entonces estén detenidos en URIs. Eso es absurdo y además pone a un sector de la Policía a trabajar en algo que no debería ser su función. Entonces sí se requiere más. Ya le entregaron al distrito un lote que queda en el predio de La Picota que es para la segunda fase de la Cárcel Distrital. La Cárcel Distrital es una cárcel que tiene diferencias profundas con el sistema carcelario nacional, particularmente es una cárcel donde las personas que son privadas de la libertad allí, cuando salen, tienen una tasa de reincidencia mucho menor; entonces es clave que el sistema carcelario se mejore pensando en los derechos también de las personas que son detenidas y privadas de la libertad y, segundo, pensando en que esas personas sean realmente resocializadas y logremos que no caigan en reincidencia. Yo sí creo que hay que avanzar en los dos componentes: justicia restaurativa por un lado y también en el componente de un mejor sistema carcelario que incluye esa cárcel distrital la fase 2 que vamos a diseñar y a construir.

¿Qué pasará con el POT de Claudia López si usted llega a ser alcalde?

CFG: Ese POT está vigente y hay que avanzar en su ejecución. Hay que evaluar un poco qué obstáculos puede tener para cumplirse, hay unos retos grandes. Debo confesar que me parece que es importante la apuesta que tiene en términos de generación de vivienda vía renovación urbana, es realmente ambiciosa en ese sentido. Yo creo que lo que hay es que avanzar en la ejecución de ese POT, en garantizar que los planes que están allí plasmados se ejecuten y que en aquellos temas que haya problema sentemos mesas para dialogar cómo podemos resolver los problemas para que logremos satisfacer situaciones como la demanda de vivienda, la generación de conectividad entre Bogotá y la región, la protección del medio ambiente.

¿Cuáles líneas rojas de Carlos Fernando Galán para acuerdos políticos en esta campaña?

CFG: Yo creo que, por lo que he oído, tengo coincidencias en varios aspectos con algunos candidatos, pero no me quiero adelantar todavía a decir con quién haría alianza porque hasta ahora vamos a empezar realmente. Dejemos que el debate se dé. La clave es quién le apuesta realmente a Bogotá, que no sea eventualmente una campaña donde vemos personas que están pensando en cómo ejercen un liderazgo nacional a través de una campaña Bogotá; eso no tiene sentido. Bogotá necesita soluciones a sus problemas, por eso a pesar de las diferencias que yo tengo grandes con el presidente Petro, si yo llego a la Alcaldía, yo voy a trabajar con ese gobierno, pensando en cómo resolvemos los problemas de Bogotá.

A mí me parece clave entender eso, que el ciudadano vea durante la campaña un debate de ideas sobre la ciudad, quién puede llevar a cabo las propuestas que plantea, quién tiene el conocimiento de la ciudad, quien entiende lo que ha pasado en Bogotá y puede llegar a no improvisar, esa es la clave. A mi esta candidatura no se me ocurrió hace tres meses ni estoy a última hora diciendo será que sí, será que no. No, yo tengo claro y quiero trabajar con Bogotá desde hace más de 16 años. Lo he tenido claro porque además he aspirado dos veces a la Alcaldía y tengo claro que ahorita tengo el mejor equipo. Yo creo que eso será clave, que evaluemos a la hora de los debates: quién está comprometido con eso y quién simplemente está haciendo una candidatura por una especie de trampolín político para ver qué hace después o qué piensa hacer después.

Usted dice que todos los sectores políticos tienen las puertas abiertas para llegar a apoyar su candidatura ¿usted haría alianzas con el uribismo o sectores tradicionales de llegar a segunda vuelta?

CFG: Aquí va a llegar gente de diversos sectores políticos. Hay gente del Verde que está golpeando puertas, hay gente del Partido Liberal, de Cambio [Radical], del Polo, del Pacto, todavía no del Centro Democrático, la verdad. Yo no voy a hacer una alianza política con actores con los que no tenga coincidencias y con partidos con los que no tengo coincidencias no se va a hacer ningún tipo de acuerdos burocráticos ni transacciones. Ahora, quienes de diferentes partidos decidan votar por nuestra propuesta porque ven que es la mejor y quieren trabajar por una Bogotá como la que vamos a plantear, bienvenidos. Esto se trata de unir, Bogotá tiene que unir y precisamente la segunda vuelta implica lograr una mayoría más del 50% de la votación en Bogotá, entonces quien de manera libre, por convicción, no por acuerdos políticos, independientemente de su origen político, quieren venir a votar por nosotros y por esta propuesta, bienvenidos.

¿Cómo está su amistad con Diego Molano?

CFG: Yo no veo a Diego desde hace varios meses. Yo lo conozco, he tenido una relación cordial con él, respetuosa, pero obviamente en términos políticos hemos tenido diferencias profundas, eso ha sido evidente en los últimos años. Tiene todo el derecho a presentar su candidatura así como los demás sectores y vamos a ver cómo se desarrolla la campaña de él y de otros candidatos, pero la apuesta nuestra es que esta campaña necesita una persona que tenga la capacidad de unir a Bogotá, repito, y esto es un tema clave, porque yo tengo la convicción de que con segunda vuelta el que se lance a la campaña y se dedique a dividir a Bogotá y agredir a los demás durante la primera es alguien que no está pensando realmente en ser alcalde de Bogotá, está pensando en cómo usa la campaña, porque Bogotá tiene que unirla el que gane y eso es en segunda vuelta. La mayoría tiene que estar del lado que gane y eso no lo va a lograr alguien que se dedique a dividir, a agredir, a insultar, a atacar a los demás.

¿Qué piensa de Juan Daniel Oviedo?

CFG: No lo conozco tanto, sé que es una persona técnica en el tema estadístico y sé que empezó a recorrer Bogotá en estos meses. Yo creo que va a ser una persona que va a aportar ideas desde lo técnico importantes en esta campaña y pues es un candidato al que respeto profundamente, me parece que es valioso, que puede aportar muchas ideas interesantes para Bogotá.

¿Qué piensa de Rodrigo Lara?

CFG: Con Rodrigo hemos tenido un vínculo obviamente de muchos años por nuestro origen. Lo respeto, hemos tenido diferencias también en varios momentos. Él se ha dedicado un poco más al tema nacional en la mayoría de su carrera, pero es un candidato al que respeto y que espero que contribuya a elevar el debate de la campaña.

¿Qué piensa de Gustavo Bolívar?

CFG: He tenido diferencias obviamente por varios temas que tienen que ver con sus posiciones frente a, particularmente, seguridad, por ejemplo; y por lo que él ha representado un poco en el proyecto nacional donde creo que ha habido en cierta forma una decepción de mucha gente por lo que ha pasado en estos 12 meses de gobierno. No sabemos si se va a lanzar, lo veo muy indeciso porque yo tenía claro que quería seguir trabajando por Bogotá, me he venido preparando todos estos meses para complementar el conocimiento que tengo la ciudad; pero lo veo a él que cada ocho días dice algo distinto, porque un día que sí, un día que no, entonces vamos a esperar el 29 de julio para saber si se inscribió o no.

Ha sonado el nombre de Enrique Peñalosa en una posible nueva aspiración, ¿qué pensaría de que vuelva a aspirar?

CFG: No lo sé, yo no creo la verdad. Yo creo que él está pensando, lo que percibo un poco porque fue candidato presidencial ahorita en el 2022, entonces no lo sé. También vamos a esperar, pues usted sabe que él ha estado en la mayoría de elecciones en Bogotá en los últimos 25 años, entonces hay que esperar si él toma la decisión de participar o no. Está en la libertad de hacerlo si así considera obviamente.

Cómo sería su relación con Gustavo Petro y con el Pacto Histórico, dice que ya ha tenido ciertos acercamientos en su campaña

CFG: Hay gente del Pacto que ha manifestado un interés de hablar. Más que eso, yo he tenido profundas diferencias en algunos temas con el presidente Petro, pero yo entiendo que mi rol como alcalde de Bogotá implica necesariamente trabajar con el Gobierno nacional y yo voy a trabajar con el Gobierno nacional. A pesar de las diferencias, voy a trabajar, voy a buscar soluciones, convergencias, acuerdos. El presidente estará cerca de dos años largos en su cargo durante mi Alcaldía y luego llegará otro y no sabemos quién será todavía, y también con ese que llegue tendremos que trabajar. La obligación del alcalde es ver cómo articula con actores que juegan un rol en buscar soluciones a los problemas de Bogotá y ahí hay un rol importantísimo de planeación, en el tema de infraestructura, seguridad, ambiental, entre muchos otros, entonces yo voy a trabajar y a tener una actitud constructiva con el Gobierno de Gustavo Petro por el bien de Bogotá.

Las diferencias suyas con Gustavo Petro lo llevaron a apoyar a Rodolfo Hernández en la campaña presidencial, ¿qué piensa de esa decisión que tomó el año pasado?

CFG: Bueno, fue el Nuevo Liberalismo que tomó esa decisión. Yo manifesté dentro del partido que no estaba de acuerdo, creo que fue un error. Lo manifesté en ese momento y fui respetuoso de la decisión institucional. Sí creo que fue un error pero bueno, ahora vemos que Rodolfo Hernández es el candidato al parecer apoyado por el Pacto Histórico y por la gente cercana del presidente Petro en Santander; entonces también es una cosa un poco extraña lo que está sucediendo. Porque creo que sí fue un error, pero resulta que ahora Rodolfo es el candidato del Pacto en Santander, entonces llama un poco la atención.

¿Aceptaría la curul en el Concejo de Bogotá si queda segundo?

CFG: Esperemos la situación que se dé, porque yo creo que la tercera es la vencida y esta vez vamos a ganar, entonces yo me voy a dedicar es a trabajar para lograr esta vez llegar a la Alcaldía.