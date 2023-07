Polémica entre Luis Alberto Posada y la Alcaldía de Medellín por su participación en el concierto de la Feria de las Flores

Luis Alberto Posada insiste en que nunca firmó un contrato con la Alcaldía de Medellín. (Instagram @PosadaRecords_)

Continúa la polémica entre Luis Alberto Posada y la Alcaldía de Medellín por la supuesta participación del cantante en uno de los conciertos más importantes de la Feria de las Flores.

Todo inició con el anunció que hizo el artista a través de sus redes sociales en el que desmintió su participación en el evento. Lo anterior pese a que desde la Alcaldía de Medellin había confirmado su presentación e incluso la imagen del cantante estaba en el flyer que compartió el alcalde Daniel Quintero.

Según la información que reveló en días pasados el mismo alcalde de Medellín, Daniel Quintero, Luis Alberto Posada haría parte del grupo de artistas que participaría en el concierto inaugural del tradicional evento, que se realizará de manera gratuita el 28 de julio, en La 70.

Luis Alberto Posada en el flyer del concierto inaugural de la Feria de las Flores 2023

Pese al anuncio, con bombos y platillos, que hizo la Alcaldía de Medellín, Luis Alberto Posada salió a las redes a decir que no estaría en ese concierto de la Feria de las Flores pues ya estaba comprometido con un evento privado llamado “Sírvalo pues”, que se realizará en el centro de eventos La Macarena.

La Alcaldía de Medellín desmintió a Luis Alberto Posada

Luego de las declaraciones que hizo el cantante de música popular, desde la administración distrital emitieron un comunicado desmintiendo al artista.

En el documento se menciona que aunque desde la Alcaldía lamentan la decisión tomada por Posada, lo cierto es que ya se había firmado un contrato a través del empresario que ofertó la disponibilidad de la fecha para su actuación en el concierto gratuito.

“La administración distrital había realizado todas las confirmaciones previas al anuncio, siendo cuidadosos con los tiempos de los artistas”, se lee en el comunicado que dio a conocer la Alcaldía.

Así mismo, desde la administración aseguraron que este gobierno local siempre ha trabajado arduamente para fortalecer la economía creativa de la ciudad, fomentando la participación de artistas locales, nacionales e internacionales que aportan a la identidad cultural y aportan al crecimiento económico.

En esa línea, recordaron que la Feria de las Flores 2023 busca ser el evento más importante de los últimos años en la ciudad, en el que se espera la participación de más de 3.000 artistas en 35 escenarios gratuitos.

Por último, aseguraron que “el suceso ocurrido no será un problema para contratar otro artista que el público de Medellín ovacione. Nos vemos el 28 de julio para darle la bienvenida a la Feria de las Flores 2023″.

Luis Alberto Posada firme en su posición, asegura que nunca hubo contrato

Aunque se creía que con el comunicado de la Alcaldía se ponía punto final al tema, lo cierto es que luego de eso el cantante de música popular también emitió un pronunciamiento oficial en el que una vez más desmintió a la administración.

En el documento el artista aseguró que no ha tenido ningún contacto con algún organizador de la Feria de las Flores y, en ese sentido, tampoco firmó algún tipo de contrato para participar en el concierto inaugural de la tradicional celebración.

“Me permito informar que no he suscrito ningún compromiso contractual con ningún representante artístico, empresario o promotor de eventos de la Feria de las Flores para ese evento en particular”, se lee en la comunicación.

Así mismo, Luis Alberto Posada lamentó el “error”, asegurando que esa situación pone en riesgo su “seriedad” con la gente de Medellín a quien le tiene profundo afecto.

Hasta el momento de la publicación de esta nota no se conoció un nuevo pronunciamiento por parte de la Alcaldía, pero no se descarta que eso ocurra en el transcurso del día. Es importante resaltar que ninguna de las partes ha presentado alguna prueba sobre la existencia o no del mencionado contrato.