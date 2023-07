Nuevamente un agente de tránsito en Cali es objeto de agresiones por parte de ciudadanos inconformes

En Cali se han vuelto reiterativos los ataques en contra de los agentes de tránsito; esto debido a que el viernes 21 de julio, fue registrado un vídeo en el que se puede observar como un conductor le dio una patada a un guarda.

El video que se hizo viral en redes sociales muestra una discusión entre el ciudadano y el agente y que de un momento a otro se convierte en una evidente agresión al guarda de tránsito, cuando el conductor golpea al uniformado con sus pies.

Por supuesto, el hecho causó de inmediato indignación entre la comunidad caleña, no solo por la agresión física, sino porque además el conductor cometió este acto de intolerancia en presencia de unos uniformados de la Policía Nacional.

La grabación que dura un poco más de 8 segundos, muestra también cómo el hombre es detenido por las autoridades que se encontraban en el lugar de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este caso, pero en cuestión de segundos, después de publicado el video, muchos internautas rechazaron contundentemente el hecho.

“Se perdieron los valores”; “deberían meterlo a la cárcel”; “ya es hora que todo el peso de la ley les caiga a estos agresores. No se puede seguir tolerando ningún acto de violencia”; “¿y el policía para qué sirve? Si ve que están agrediendo a alguien por qué no lo somete y ya. Lo hacen pasar al menos unas horas en la estación, pero no le hacen nada, por eso es que luego vuelve y hace lo mismo”, “ya es deporte cascar agentes de tránsito”; “un tipo de estos merece un castigo ejemplar”, fueron algunos de los comentarios publicados.

Otro caso parecido fue reportado en medio de un operativo de control en el que estuvieron agentes de tránsito en la calle quinta de la ciudad de Cali. Allí se presentó un hecho que involucró a un motociclista y varios guardas que estaban en el lugar.

Los funcionarios manifestaron que el conductor de la moto no contaba con licencia de conducción y tampoco tenía al día la revisión técnico-mecánica, por lo que intentó escapar. Luego de esto, tres agentes le cerraron el paso y así evitaron que el supuesto infractor escapara.

Ante esto, al motociclista no le quedó más que romper en llanto y con su voz entrecortada le dijo a los agentes: “Colabórenme, la moto es de mi hermano”.

Debido a esto, el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, dijo: “el joven fue requerido en puesto de control y no tenía documentos ni licencia de conducción. Intentó acelerar la moto para evadir el puesto de control y que le inmovilizaran la moto”, afirmó.

Otro hecho de intolerancia en las calles de Cali

Agresión con machete a bus del MIO

Esta vez el hecho se registró en el sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO) de Cali. Allí, la protagonista fue una pareja que se transportaba en una motocicleta.

La pareja en cuestión invadió uno de los carriles exclusivos del MIO, y sin mediar palabras el conductor de la moto intentó romperle el parabrisas del bus articulado.

La agresión quedó grabada en un video que muestra a la parrillera de la moto atravesar su vehículo para no dejar pasar el bus del MIO; posteriormente el motero, se fue contra el bus y le lanzó varios machetazos e insultó al conductor del articulado.

Nuevamente este comportamiento fue reprochado en redes sociales, donde algunas personas argumentan que un conductor que comete este tipo de imprudencias no debería tener licencia de conducción.

“Este es un ejemplo del caos que se encuentra en la ciudad por culpa de una mala Alcaldía; invasión del carril del MIO por parte de motociclistas y parrillero sin casco, no respetan semáforos, calles llenas de huecos, motoladrones haciendo de las suyas y ninguna autoridad que controle todo esto”; “muchos gamines”; “así es en toda Colombia, la gente perdió el respeto por lo más mínimo”; “embarguen esa moto, daño en bien ajeno”.