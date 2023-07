“Lo que menos esperan los ciudadanos es un concurso de descalificaciones”: ministro Velasco respondió a Iván Name

Luis Fernando Velasco criticó a Iván Name por arremeter en contra de su desempeño como actual jefe de cartera. Archivo

Un día después de ser designado como presidente del Senado, Iván Name había dicho en rueda de prensa que no tenía diferencia alguna con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Pero el panorama parece ser distinto pues hay tensión política entre los dos, luego de estarse lanzando ‘pullas’ el uno al otro públicamente.

En su más reciente publicación dirigida a Iván Name, el ministro Velasco felicitó su triunfo en las elecciones para la presidencia del Senado, pero criticó que este arremetiera en contra de su desempeño como actual jefe de cartera:

“Presidente Iván Name, usted y yo fuimos compañeros del senado y compartimos ideas pero también tuvimos diferencias que las tramitamos con altura. Felicito su triunfo y estoy seguro que con el respeto a la independencia de poderes el gobierno tendrá desde su presidencia todas las garantías para debatir propuestas. En un país que quiere superar sus dificultades, lo menos que esperan los ciudadanos es ver a un ministro y al presidente del senado en un concurso de descalificaciones mutuas, su experiencia puede aportar mucho y nosotros sabremos escuchar”, señaló el 22 de julio en su cuenta de Twitter.

El ministro Velasco responde a la "pulla" del presidente del Senado, Iván Name. Captura de pantalla @velascoluisf/Twitter

En un video publicado el viernes 21 de julio, Velasco señaló que el triunfo del recién elegido presidente del Senado se debió a una coalición de líderes tradicionales de la política colombiana, algo que no sentó muy bien a Name, quien respondió que no permitirá que el ministro cuestione las votaciones en el Congreso:

“Sí, a mí me eligieron también jefes políticos que llevan una trayectoria y una presencia. Faltó él, que es un líder tradicional derrotado desde hace años, que no pudo permanecer en el Congreso y que lo adoptaron en el Gobierno, así que seguramente sí, entre muchos líderes tradicionales en el Parlamento, me eligieron. Velasco, que llevaba como 30 años y que después tuvo que salir, seguramente hubiera estado entre los primeros”.

Seguido a este comentario, arremetió contra Velasco al afirmar que es “un líder derrotado que llevaba años en el Congreso pero que, al no poder permanecer allí, lo adoptaron en el Gobierno”.

Name mencionó que no tiene roces con el ministro, sino que, al contrario, “el ministro se metió en problemas conmigo”, y manifestó que, aunque ha sido su amigo en el Senado por mucho tiempo, espera que “no pase de ser haber sido un buen senador, como lo fue en su momento, a ser un mal ministro”.

Presidente del Senado, Iván Name, despejó dudas sobre su apoyo a las reformas del Gobierno

El funcionario aclaró que no está de acuerdo con la convocatoria a las calles por parte del presidente Petro. @SenadoGovCo/Twitter

Iván Name habló por primera vez con los medios de comunicación luego de ser designado como presidente del Senado para el nuevo periodo legislativo que inició el 20 de julio de 2023.

En su discurso dejó claro que apoyará las reformas que el pueblo necesite, pero eso no implica que esté de acuerdo, necesariamente, con las impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro.

“Aquí es donde defendemos y tramitamos las reformas y de acá saldrán las leyes que convengan a Colombia, y no saldrá lo que no convenga. Aquí aprobaremos lo que podamos convenir y entendamos que pueda servirle al país”, enfatizó.

El funcionario habló sobre las marchas del Gobierno, dejando claro que no está de acuerdo con la convocatoria a las calles por parte del presidente Petro. “El llamado es a no convocar inconvenientemente al pueblo a las calles”, pues señaló que es en el Congreso donde se tramitan las leyes y que las marchas pueden llevar a más violencia. “Así empiezan las guerras civiles”, aseguró.

Así mismo dijo que “a este Senado y al Congreso no le pesa un collar en el cuello del presidencialismo”, refiriéndose a que su elección en el Congreso fue democrática, sin que pudiera intervenir influencias del Ejecutivo.