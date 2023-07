Exsuegra de Armando Benedetti lo propone para integrar nuevamente el Gobierno Petro

Armando Benedetti salió del Gobierno Petro el 19 de julio del 2023.

Armando Benedetti se convirtió en una de las fichas más controversiales de Gustavo Petro, pues tras el escándalo en el que se vio involucrado junto a la ex jefa de gabinete, Laura Sarabia, tuvo que acortar su permanencia en el gobierno. Tras la instalación del Congreso de la República, la exsuegra del exembajador se pronunció, asegurando que había evidenciado un gran desorden y que el presidente necesitaba un líder como su exyerno.

A través de su cuenta de Twitter, Adelina Covo criticó el manejo que se le dio a la instalación de la nueva legislatura, asegurando que era necesario darle otro tipo de manejos a estos espacios. Covo aseguró que una de las personas indicadas para manejar las coyunturas políticas que tiene el país, sería Armando Benedetti o algún político que se compare al mismo.

“Después de lo que acaba de pasar en el Congreso, veo que a Gustavo Petro le está haciendo falta Armando Benedetti o alguien con la maestría que él tiene en estas lides”, señaló.

Benedetti está vinculado con el congreso desde 2002, año en el que fue elegido como representante a la Cámara y fue en 2006 cuando escaló al Senado, puesto que ocupó hasta 2022. Su conocimiento ha sido resaltado por Adelina Covo, pues lo considera como un líder innato para manejar las tormentas de Gustavo Petro.

Armando Benedetti se despidió de la embajada en Caracas

El exfuncionario del Gobierno Petro le envió un fraternal saludo a los venezolanos y diversas autoridades de dicho país. Según Benedetti, desde su cargo buscó evidenciar que las actuales sanciones económicas que acarrea Venezuela no han servido para nada.

“En mi último día como embajador de Colombia en Venezuela, quiero reiterar mi cariño a los ciudadanos venezolanos y los esfuerzos que adelanté, con diferentes autoridades, para mostrar la inclemencia de las sanciones económicas que no han servido en ninguna parte del mundo”.

Así mismo, el también exsenador ponderó al menos siete logros durante su cargo, el cual asumió el 29 de agosto de 2022. Dentro de su evaluación, Benedetti aseguró que consiguió un importante aumento de las operaciones comerciales ente Colombia y Venezuela, resaltando el restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones.

“Durante mi estadía en la Embajada: 1. Se restablecieron las relaciones con Venezuela. 2. Se firmó un convenio de aranceles. 3. Se abrieron los cielos y se reactivó el transporte terrestre. 4. Incrementó en un 200% las exportaciones a Venezuela”, explicó.

Con base en lo logrado, también recalcó el avance en acuerdos judiciales y cooperación militar, hechos que se sumaron a la negociación de fertilizantes como la urea: “5. Disminución en el precio de la tonelada de urea, de gran beneficio para el agro colombiano. 6. Cooperación judicial para adelantar los trámites de connacionales que requieren asistencia jurídica 7. Operaciones conjuntas entre Ministerios de Defensa contra el narcotráfico”, añadió Armando Benedetti.

Qué pasará con el caso de Benedetti y el gobierno

Infobae Colombia habló en exclusiva con el exfiscal Eduardo Montealegre, quien explicó desde su punto de vista algunos aspectos del panorama judicial de las mencionadas situaciones legales, las cuales han agitado la tormenta política que ronda la Casa de Nariño.

Infobae: ¿Considera que las tormentas causadas por los casos de Armando Benedetti y Nicolás Petro pueden poner en riesgo al Gobierno?

Eduardo Montealegre: “Yo no creo, porque en el caso del hijo de Petro la afirmación que se hace por parte de su exesposa es que él recibió unos dineros y no llegaron a la campaña. No sabemos la procedencia, porque eso es lo que está en discusión; se afirma que los dineros provienen de personas que en el pasado tuvieron algún vínculo con sectores al margen de la ley, pero en este momento no está aprobado. Sabemos que las personas que lo dieron, según un testimonio, tuvieron en el pasado vínculos con organizaciones al margen de la ley, pero lo que está claro es que ese dinero no ingresó a la campaña”.

Infobae: ¿Y en el caso del embajador?

E.M: “En el caso de Benedetti, él pidió excusas y se retractó sobre las afirmaciones que había hecho, además expresó que no tenía ningún fundamento. No creo que tenga ningún poder desestabilizador de un gobierno elegido democráticamente”.