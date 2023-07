Confirmada la nómina de colombianos para el Mundial de Ciclismo en Glasgow, ¿estará Nairo Quintana?

Por ahora, se han confirmado ocho colombianos para las competencias del Mundial de Ciclismo en Glasgow 2023. Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

Colombia ya tiene la lista de nominados a los Campeonatos Mundiales de Ciclismo que este año se llevarán a cabo en Glasgow (Escocia), del 5 al 13 de agosto de 2023.

Para estas competencias de gran categoría internacional, la Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la cuota que integrará la selección nacional: ocho serán los colombianos que vestirán la maglia tricolor:

Rigoberto Urán (EF Education EasyPost) y Miguel Ángel López (Team Medellín) están como líderes del equipo, acompañados de Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Fernando Gaviria (Movistar), Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), Harold Tejada (Astana), Walter Vargas (Team Medellín) y Rodrigo Contreras (EPM-Scott).

La mayoría de los convocados tiene un perfil para disputar la prueba en ruta élite el próximo 6 de agosto, sobre un recorrido de 271,1 kilómetros entre Edimburgo y Glasgow.

‘Superman’ López y Walter Vargas, por su parte, representarán a Colombia en la contrarreloj individual, que se realizará el viernes 11 de agosto en Stirling.

¿Qué pasó con Nairo Quintana?

El corredor colombiano lleva cerca de un año sin encontrar un equipo para competir. Foto: EFE (Archivo)

Aunque muchos esperaban su participación en el Mundial, Nairo Quintana será el gran ausente. Aunque el pasado 20 de julio de 2023 el boyacense se había ofrecido a participar en la competencia, como lo hizo el año pasado en Wollongong, Australia, esta vez la Federación Colombiana de Ciclismo no atendió a su petición.

“Me gustaría estar en el Mundial, es decisión de ellos [Fedeciclismo]. Hay corredores que han competido todo el año. Sería un honor representar a mi país”, dijo Quintana a ESPN.

En septiembre de 2022, Nairo Quintana y el Arkéa Samsic decidieron rescindir del contrato que tenían y desde ese momento el colombiano no ha podido firmar con alguna equipo. Aunque desde ese entonces han surgido muchos rumores sobre el futuro del pedalista, con el pasar de las semanas se han ido esfumando.

El corredor también se disculpó con las personas que soñaban con verlo competir en algunas carreras nacionales, pero afirmó que estos encuentros deportivos no lo motivan y siente que es una etapa que ya pasó, por lo que espera seguir entrenando y esperando una posibilidad de volver a correr en el viejo continente.

La única competencia oficial que ha disputado Nairo este año ha sido el Nacional de Ruta. Allí terminó tercero detrás del campeón Esteban Chaves (EF Education EasyPost) y Daniel Felipe Martínez (Ineos Grenadiers).

Por ahora, la siguiente gran prueba que tiene el colombiano en su agenda ciclística para este 2023 es el Giro de Italia Ride Like a Pro, una prueba tipo gran fondo que se disputará del 28 al 30 de julio en Ecuador.

La ausencia de Egan Bernal en el Mundial de Ciclismo

El corredor colombiano dijo que hay que ser realista y espera ir en otra oportunidad, en la que pueda aportar un buen desempeño al conjunto nacional. Foto: @INEOSGrenadiers

Egan Bernal no estará dentro de la nómina de colombianos que disputarán el Mundial de Ciclismo Glasgow 2023. El corredor del Ineos Grenadiers confesó que el recorrido no lo favorece ya que el recorrido tiene un perfil plano.

En diálogo con ESPN, el zipaquireño dijo que hay que ser realista y espera ir en otra oportunidad, en la que pueda aportar un buen desempeño al conjunto nacional.

“La verdad que sí me escribieron, pero es un recorrido que no me favorece para nada y creo que tampoco voy a aportar mucho, llevar un escalador, o yo siendo escalador en el Mundial en el que es totalmente plano, en un circuito de mil curvas, realmente poco voy a hacer allá. Hay que ser realista, honesto conmigo mismo, con la selección y tal vez esperar otra oportunidad”, aseguró.

Por ahora, Egan Bernal está enfocado en terminar su primera gran carrera de la temporada: el Tour de Francia, donde no ha tenido el mejor desempeño pues está resistiendo luego de varias caídas que ha sufrido.