A pesar de que Gustavo Bolívar es el candidato del petrismo a la Alcaldía de Bogotá, Hollman Morris no da su brazo a torcer: “El 29 de julio se cierran las inscripciones”

Pese a que Hollman Morris fue confirmado como nuevo subdirector de RTVC, el exconcejal aún tendría en mente la posibilidad de aspirar a la Alcaldía de Bogotá.

Aunque la aspiración de Hollman Morris a la Alcaldía de Bogotá estaba prácticamente descartada, luego de que se confirmara su llegada a RTVC como subdirector y que se diera como segura la candidatura de Gustavo Bolívar al que se considera el segundo cargo de elección popular más importante del país, el exconcejal volvió a dar luces sobre sus pretensiones políticas.

Hollman Morris fue uno de los nombres que sonó para representar a la izquierda en la carrera por la administración distrital, cuando apenas se empezaban a conocer algunas aspiraciones.

Al exconcejal lo pintaban como un seguro aspirante a remplazar a Claudia López y miembros de partidos políticos como Colombia Humana e Independientes pidieron que le dieran su aval; sin embargo, hasta ahora, nunca se llegó a confirmar nada.

Ahora, después de que se diera como casi confirmada la aspiración del excongresista Gustavo Bolívar en nombre del Pacto Histórico, un trino que publicó Hollman Morris volvió a mover los comentarios sobre sus aspiraciones políticas y revivir la posibilidad de que el exconcejal compita por la Alcaldía de Bogotá.

En la publicación, Morris no dejó nada en firme; sin embargo, señaló que hasta el momento no se ha posesionado como subdirector de RTVC, nombramiento que anunció el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, en mayo de 2023.

“Es cierto. Hollman Morris llega como subdirector de RTVC a reforzar el equipo de gobierno. Bienvenido”, escribió en su momento, en su cuenta de Twitter, el jefe de la cartera TIC.

Continuando con el trino de Morris, en el mismo mensaje recordó que las inscripciones para participar en la contienda electoral no se han cerrado todavía, lo que deja la duda sobre si efectivamente aspirará a la Alcaldía de Bogotá o simplemente esta buscando dar de qué hablar.

“Para todos quienes están preguntando por mi futuro político y profesional, les quiero contar: Acabo de pasar unas vacaciones maravillosas con mis hijos, acompañando el grado de mi hija en Ámsterdam. Aún no me he posesionado en RTVC y en el tema político, hasta el 29 de julio se cierran las inscripciones a la alcaldía de Bogotá”, escribió Hollman Morris en su cuenta de Twitter.

Trino de Hollman Morris.

Algunos de sus seguidores mostraron su apoyo e incluso Gustavo Bolívar, que representará al Pacto Histórico en las elecciones locales, se pronunció. “Enriquecerías el debate”, le dijo el aspirante por la izquierda a la Alcaldía de Bogotá.

Sin embargo, este viernes, Morris criticó una intervención de Bolívar en RTVC. El exsenador habló durante más de una hora desde su posición como precandidato a la Alcaldía de la capital de la República, lo cual, según el exconcejal y subdirector designado de la red de medios públicos, fue una indelicadeza; sostuvo Morris en su cuenta de Twitter que no tiene conocimiento sobre quién tomó la decisión de entrevistar a Bolívar y aseguró que él no lo hubiera hecho.

Pese a que varios expresaron respaldo a una posible inscripción de Morris en la contienda electoral, otros le pidieron sensatez, aceptando el cargo de subdirector de RTVC y dando su espaldarazo a Bolívar.

“Estimado Hollman. Este gobierno apenas empieza y usted tendrá posibilidad de pasar de RTVC a su dirección, a un ministerio o a la jefatura de prensa presidencial (que urge). Ahora, viene bien que apoye a Bolívar”, es uno de los comentarios por parte de los seguidores del político.

El Pacto Histórico respaldó a Gustavo Bolívar

El Pacto Histórico tiene listo al candidato que buscará la Alcaldía de Bogotá en las elecciones del próximo 29 de octubre y es Gustavo Bolívar, exsenador que, pese a que no anunció oficialmente su postulación, obtuvo el apoyo de la coalición para llegar al palacio Liévano.

El libretista ganó la encuesta interna que hizo la colectividad con los precandidatos Heidy Sánchez, Carlos Carrillo y Camilo Romero, este último el embajador de Colombia en Argentina que apareció sorpresivamente en la pelea para obtener la candidatura única.

Aunque hasta este 21 de julio no se había conocido ningún pronunciamiento por parte de Hollman Morris por la decisión que se tomó en el Pacto Histórico, en diálogo con Infobae Colombia hace un tiempo el exconcejal había confirmado que él estaba sosteniendo conversaciones con Gustavo Bolívar para tomar determinaciones alrededor de una eventual candidatura, pues sin lugar a dudas eran las fichas más fuertes de la coalición del Pacto para conquistar el palacio Liévano.

Ahora, con la insinuación de Morris, se desconoce si hay problemas entre los políticos y probablemente una división más en la izquierda por una posible aspiración del exconcejal.